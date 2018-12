Die Geretsrieder River Rats setzen sich gegen den ESC Dorfen erst in der Verlängerung mit 5:4 durch. Das Rennen um den achten Platz wird nun immer knapper.

Geretsried – Im Rennen um Platz acht zählt jeder Punkt. Und so gesehen hat das Geretsrieder Eishockeyteam am Mittwochabend einen Zähler liegen gelassen: Der 5:4 (0:1, 4:1, 0:2)-Sieg gegen den ESC Dorfen kam nämlich erst in der Verlängerung zustande. Trainer Ludwig Andrä war mit dem „disziplinierten und konzentrierten Auftritt“ seiner Schützlinge zufrieden, bemängelte jedoch: „Wir hatten genügend Chancen, um das Spiel nach 60 Minuten für uns zu entscheiden.“

Beide Mannschaften ließen es im ersten Drittel eher gemächlich angehen zum Ende der Weihnachtsfeiertage. Die Gäste besaßen die ersten Chancen, doch ESC-Goalie Martin Morczinietz war einige Male auf dem Posten. Nachdem die River Rats zwei Überzahlsituationen ungenutzt ließen, gelang Tomas Vrba (15.) die Führung für Dorfen. Aggressiver gingen die Hausherren den zweiten Abschnitt an und wurden nach 23 Minuten durch Maximilian Hüskens 2:2 belohnt. Tobias Brenninger brachte die Gäste erneut in Front (28.), doch dann drehten die Geretsrieder auf und zogen durch Treffer von Benedikt May (34.), Ondrej Horvath (35.) und Daniel Merl (37.) auf 4:2 davon.

Als Ernst Findeis nach 47 Minuten das 3:4 für Dorfen gelang, konnte man ahnen, dass es eng werden würde. Zumal der ESC selbst einige dicke Chancen ausließ. 20 Sekunden vor Schluss erzielte schließlich Mark Waldhausen das 4:4. In der Verlängerung waren die River Rats engagierter und wurden durch Merls Schlagschuss zum 5:4-Endstand belohnt.