Geretsried: Einmündung Egerlandstraße/Fasanenweg bis Anfang August gesperrt

Von: Susanne Weiß

Teilen

Die Einmündung des Fasanenwegs in die Egerlandstraße in Geretsried muss aufgrund von Bauarbeiten für den Verkehr gesperrt werden. © sh/Archiv

In der „Neuen Mitte“ in Geretsried geht‘s ans Eingemachte: Die Einmündung Egerlandstraße/Fasanenweg wird von 7. Juni bis Anfang August gesperrt.

Geretsried – Die Bauarbeiten an der Egerlandstraße schreiten voran. „So langsam wird‘s ernst“, sagte Bürgermeister Michael Müller in der jüngsten Stadtratssitzung. Noch bis voraussichtlich Freitag, 10. Juni, ist der Fußweg zwischen Hermann-Löns-Weg und Egerlandstraße an der Rückseite des BGZ1 tageweise nicht nutzbar. Am Dienstag, 7. Juni, folgt eine noch weitreichendere Sperrung.

Zufahrt zu anliegenden Grundstücken ist laut Stadt weiter möglich

Bis einschließlich Freitag, 5. August, ist im Einmündungsbereich Egerlandstraße in den Fasanenweg kein Durchkommen. Die Kreuzung vor den Geschäften Intersport Utzinger, Isar-Kaufhaus und Kind Hörgeräte & Augenoptik bleibt in diesem Zeitraum für den Verkehr gesperrt. „Eine Zufahrt zu den anliegenden Grundstücken ist selbstverständlich möglich, ebenso wie die Zufahrt von Feuerwehr- und Rettungsfahrzeugen“, teilt die Stadt mit.

Umleitung über Böhmerwaldstraße

Die Autos werden über die Böhmerwaldstraße umgeleitet. Auf der MVV-Regionalbuslinie 310 entfallen die Haltestellen „Fasanenweg“, Rotkehlchenweg“ und „Rübezahlstraße“. Letztere wird aber weiterhin von den Linien 370, 376, 378 und 379 angefahren.

An der Einmündung entsteht eine Verkehrsinsel in Tropfenform

Hintergrund der Sperrung ist die Wiederherstellung der Egerlandstraße. Die Neubauten der beiden Wohn- und Geschäftshäuser samt Tiefgarage von Baugenossenschaft und Sparkasse dort schreiten voran. Den öffentlichen Bereich dazwischen bearbeitet nun die Firma Strabag aus Wolfratshausen im Auftrag der Stadt Geretsried. In verschiedenen Bauabschnitten werden die bestehende Oberfläche zurückgebaut, Fahrbahnbegrenzungen, Entwässerungsmulden und Asphalttragschicht hergestellt. Außerdem wird die helle Deckschicht, die es bereits am Karl-Lederer-Platz gibt, aufgebracht. An besagter Einmündung zum Fasanenweg entsteht eine Verkehrsinsel in Tropfenform. Auf diese Lösung an der südlichen Einfahrt in die neue Tiefgarage hatte sich der Stadtrat geeinigt.

sw

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.