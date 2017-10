So starten die Geretsrieder River Rats in die neue Saison 

Runderneuert startet der ESC Geretsried in seine dritte Saison in der Eishockey-Bayernliga. Alle Infos zu den Veränderungen, der Vorbereitung, dem Kader und der Konkurrenz gibt es hier.

Geretsried – Runderneuert startet der ESC Geretsried in seine dritte Saison in der Eishockey-Bayernliga. Ein neuer Trainer, ein halbes Dutzend neuer Spieler und ein neues Vereinslogo sollen den Fans des 2006 gegründeten Vereins Lust auf eine hoffentlich wieder spannende Spielzeit machen. Und nachdem die River Rats im vergangenen Jahr den den Einzug in die Verzahnungsrunde zwar knapp verpasst, dafür aber die Qualifikationsrunde als Gruppenerster beendet haben, möchte man auch hier einen Schritt nach vorne machen: „Wir wollen diesmal den achten Platz erreichen, auch wenn das sehr schwer werden wird“, sagt der neue Coach Ludwig Andrä.

Dass der 45-Jährige heuer beim ESC an der Bande steht, war eher dem Zufall geschuldet. Nach zwei erfolgreichen Jahren in der Bayernliga hatte sein Vorgänger Florian Funk seinen Vertrag in Geretsried wie üblich per Handschlag gleich um fünf Jahre verlängert. „Ich möchte auf jeden Fall so lange bleiben, bis wir hier wieder ein Dach über dem Stadion haben“, hatte der 47 Jahre alte ehemalige DEL-Profi dabei betont. Als jedoch der Lockruf seines Heimatvereins EC Bad Tölz ertönte, der als Nachfolger von Rick Boehm (als Cheftrainer zu den Tölzer Löwen) dringend einen hauptamtlichen Nachwuchstrainer suchte, wurde Funk weich. Er bat die ESC-Verantwortlichen um die Freigabe, welcher diese auch nachkamen. Aufgrund guter Kontakte von Klubchef Thomas Stöber kam man dann mit Ludwig Andrä ins Gespräch.

Der frühere Stürmer, der zwischen 1991 und 1999 für Bad Tölz fast 400 Spiele in der 2. Bundesliga und Oberliga absolviert hat, war zuvor ausschließlich – und das überaus erfolgreich – im Nachwuchsbereich des SC Reichersbeuern tätig. Doch das Angebot Stöbers, es doch mal im Herrenbereich zu versuchen, gefiel Andrä. „Es war immer schon mein Ziel als Trainer, irgendwann einmal eine Herrenmannschaft zu trainieren“, stellt der Bank- und Immobilienkaufmann klar.

Die Vorbereitung

Mit dem Verlauf des Sommertrainings war der neue Chefanweiser sehr zufrieden. Seit Pfingsten kamen die River Rats dreimal pro Woche zusammen – auf dem Programm standen Laufen, Kraftraum und auch mal ein Fußballspiel. „Die Jungs haben sehr gut mitgezogen“, freut sich Andrä. Ab Ende August durften dann die Schlittschuhe ausgepackt werden – wie gewohnt musste der ESC dafür Eiszeiten in anderen Stadion (diesmal nur in Bad Tölz) anmieten. „Wir haben 15 Einheiten absolviert, was im Vergleich zur Konkurrenz natürlich wenig ist. Das ist sicher ein kleiner Wettbewerbsnachteil, mit dem wir uns einfach abfinden müssen“, sagt der Coach. Mit 19 Feldspielern und zwei Torhütern waren die River Rats aber zuletzt im Trainingslager im niederbayerischen Regen, wo sie sich „in sechs schweißtreibenden Einheiten“ (Andrä) den Feinschliff holten.

Das angesprochene Trainingsdefizit machte sich aber schon in den Vorbereitungsspielen bemerkbar. Bei den Siegen in Bad Wörishofen (7:0) und Königsbrunn (4:3) lief es noch einigermaßen rund für den ESC, es folgten beim EHC Klostersee (2:5), sowie in Germering (2:7) und Moosburg (2:10) zum Teil heftige Niederlagen, ehe es zum Abschluss einen 6:5-Erfolg nach Penaltyschießen in Schongau gab. „In einigen Spielen war ich absolut nicht zufrieden. Wir haben es unseren Gegnern zu leicht gemacht und viel zu viele eigenen Chancen ausgelassen“, reklamiert der Coach.

Der Kader

Allerdings – das räumt auch Andrä ein – hatte die River Rats zu diesem Zeitpunkt bereits eine außergewöhnliche Verletzungs- und Krankheitswelle erfasst. Phasenweise mussten bis zu neun Akteure pausieren. Besonders schlimm erwischte es Nico Wischnewsky, der an der Schulter operiert werden musste, und Klaus Berger (Innenbandriss im Knie). Ein Schock für den ESC war der Ausfall von Topscorer Ondrej Horvath, der in Moosburg mit der Kufe im Eis hängen geblieben war und sich einen schwierigen Muskelfaserriss im Leistenbereich zugezogen hatte. „Bitter, aber Ondrej fällt uns bestimmt sechs Wochen aus“, bedauert der Trainer. Insofern muss man schon von Glück sprechen, dass der ESC heuer über einen enorm großen Kader mit drei Torhütern und 24 Feldspielern verfügt. Die Transfers ergaben sich zum Teil zufällig. So kehrte Torhüter Martin Morczinietz (33) nach vielen Jahren in der DEL, 2. Bundesliga und Oberliga aus beruflichen Gründen zu seinem Heimatverein zurück. Mit Verteidiger Stephan Englbrecht und Stürmer Christian Heller kamen zwei Talente aus der Tölzer Schule, die zuletzt in Miesbach gespielt hatten, aber den Schritt des TEV in die Oberliga nicht mitgehen wollten. Michael Hölzl, langjähriger Kapitän des Tölzer DNL-Teams, hatte noch mit den Löwen die DEL2-Vorbereitung absolviert, dann aber den Sprung in den Kader nicht geschafft. Da der 20-Jährige in Geretsried wohnt und in München studiert, bot sich der Wechsel zum ESC an. Auch der Oberliga-erfahrene Daniel Merl wechselte aus der Kurstadt nach Geretsried. Außerdem meldete sich Eigengewächs Jonas Köhler nach einjähriger Eishockeypause zurück. „Wir haben eine überaus talentierte, aber blutjunge Mannschaft. Einige müssen jetzt zum ersten Mal Verantwortung übernehmen“, stellt Ludwig Andrä klar. Er ist jedoch von den Fähigkeiten seiner Schützlinge überzeugt: „Wenn sie sich taktisch verbessern, werden wir noch viele Freude an ihnen haben.“

Schwieriger gestaltete sich nach dem Karriereende von Kapitän Andi Dornbach – er bleibt dem Team als Co-Trainer erhalten – die Suche nach einem Schuss Routine für die River Rats. Die Lösung könnte der Tscheche Vladimir Zvonik sein, der die seit diesem Jahr erlaubte zweite Kontingentstelle besetzt. Der 25-Jährige Allrounder stammt aus dem Nachwuchs des HC Budejovice und war nach einem Abstecher nach Schweden seit 2014 in Bayern aktiv (Burgau, Germering, Trostberg). Zvonik wird aber ebenso wie sein Landsmann Horvath beim ESC nicht als Profi geführt, sondern bekam eine Arbeitsstelle vermittelt.

Auf die Stärken seines Teams angesprochen, antwortet Andrä schnell: „Die Torhüter.“ Tatsächlich ist es fast schon Luxus, zwei Keeper mit Oberliga-Niveau zu haben. Wer wird also Goalie Nummer eins? Der Trainer gibt sich diplomatisch: „Ich werde mich da nicht festlegen. Keiner von beiden hat die Nase vorne.“ Auch im Angriff sieht der 45-Jährige seine Truppe gut besetzt, weniger jedoch in der Abwehr: „Wir haben leider zu wenige gelernte Verteidiger.“ Umso wichtiger wird es sein, dass auch die Stürmer ihre defensiven Aufgaben erledigen. Lautet das Motto des Trainers doch: „Ein Tor zu verteidigen, bedeutet weniger Aufwand, als ein Tor zu erzielen.“

Die Konkurrenz

Was die Situation in der Bayernliga betrifft, hat sich Andrä erst noch schlau machen müssen beziehungsweise in den Vorbereitungsspartien gegen Konkurrenten erste Erfahrungen gesammelt. „Die Liga ist im Vergleich zum Vorjahr noch einmal stärker geworden“, glaubt der 45-Jährige, der Oberliga-Absteiger Höchstadter EC, den Geretsrieder Auftaktgegner HC Landsberg (siehe Bericht unten) sowie Neuling EV Füssen („Das ist ja eigentlich kein typischer Aufsteiger, weil sie noch so viele Spieler aus ihrer Oberliga-Zeit haben“) zu den Favoriten zählt. Sollten die River Rats den erhofften achten Platz erreichen, „wäre das sensationell“. Doch egal, ob die Mannschaft aufgrund des Trainingsrückstands erst im November bei 100 Prozent ihres Leistungsvermögens ankommen wird – dem Trainer ist vor allem wichtig, dass seine Mannschaft den berühmten Funken entfachen kann, der aufs Publikum überspringen soll: „Wir wollen eine Macht im heimischen Stadion werden. Kein Gegner darf gerne nach Geretsried fahren.“