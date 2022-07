Eisstadion: Hohe Energiekosten haben Konsequenzen

Von: Peter Borchers

Teilen

Alles im Blick: Arena-Chef Rico Lehwald und seine Mitstreiter müssen die aufgrund des Ukraine-Kriegs deutlich erhöhten Energiekosten für den Betrieb des Eisstadions im Auge behalten – und gegebenenfalls reagieren. © sh

Im Geretsrieder Eisstadion wird jede Menge Strom verheizt - beziehungsweise verkühlt. Wie der Betreiberverein auf die erhöhten Energiekosten reagiert.

Geretsried – Im Osten Europas herrscht Krieg, und die Pandemie ist längst nicht ausgestanden. Die Zeiten sind im übertragenen wie im Wortsinn energetisch nicht gut. Menschen haben Sorge, dass sie im kommenden Winter frieren müssen, weil es kein Gas gibt. Und auf die nächste Stromrechnung freut sich niemand. Was für Privatleute gilt, trifft auf Großabnehmer ebenso zu. Das Heinz-Schneider-Eisstadion in Geretsried, obwohl nach der Generalsanierung energetisch auf aktuellem Stand, frisst Strom – sein Hauptenergieträger – geradezu. Das liegt auf der Hand: Um eine Eisfläche zu produzieren und kühl zu halten, reichen ein paar Dynamos oder Sonnenkollektoren nicht aus.

Früher abtauen, später starten: „das Thema geht natürlich an uns nicht vorbei“

Gepachtet hat die Arena der Verein ESC Sportstadion. Dessen Vorsitzender Rico Lehwald hat sich mit seinem Team und den Verantwortlichen des ESC Geretsried um Klubboss Markus Janka natürlich auch so seine Gedanken über die Energiekosten gemacht, denn „das Thema geht natürlich an uns nicht vorbei“. Die erste Konsequenz. „Wir werden die Saison am 8. August eröffnen, also eine Woche später als ursprünglich geplant.“

Später gehe es nicht. Denn die Mieter von Eiszeiten, in diesem Fall die Tölzer Legende Rick Boehm mit seiner Eishockeyschule, „brauchen natürlich auch Planungssicherheit“, sagt Lehwald. Er erinnert zudem daran, dass der Stadionverein die vergangene Saison früher beendet hatte als vorgesehen. „Das Eis sollte eigentlich bis Ende April bleiben, wir haben aber schon früher einen Stopp reingehauen. Das behalten wir uns auch für die kommende Spielzeit vor.“

Das Geretsrieder Stadion ist eines der letzten in der Region, das in diesem Sommer vereist wird. Miesbach hat seit einigen Wochen Eis, auch in Tölz ist die Spielfläche bereits präpariert. Der späte Beginn sei, ganz klar, im Zusammenhang mit einem verantwortungsvollen Umgang mit den Energiekosten zu sehen, sagt der Stadionchef. Auf der anderen Seite stehe allerdings das Sportliche: „Der ESC will nicht am Tabellenende herumkrebsen. Unser Eishockeyteam muss schon einigermaßen früh ins Eistraining einsteigen, um in der Bayernliga mithalten zu können.“

Geretsrieder Eisstadion wird mit Strom betrieben

Dass die Energie fürs Stadion zum größten Teil aus der Steckdose kommt, sieht der 50-Jährige in diesen Krisenzeiten sogar als Glücksfall an. „Wäre es Gas, könnte es sogar passieren, dass du gar kein Stadion mehr betreiben kannst.“ Lediglich „unsere Grillstation braucht Gas“, scherzt er, „und die könnten wir zur Not auch noch auf Strom umstellen.“ Vor der nächsten Stromrechnung ist ihm übrigens nicht bange: „Wir haben einen Vertrag mit unserem Stromversorger, und die darin festgehaltenen Preise gelten noch das ganze Jahr.“ Solange müsse sich also eher der Stromanbieter Sorgen machen, „ob er das finanzieren kann“. Der Stadionchef weiß jedoch auch, dass die Aushandlung eines neuen Kontrakts „sicher eine harte Nuss werden wird“.

Blauäugig ist man im Stadionverein also nicht. Im Bewusstsein, was da wohl kommen wird, haben Lehwald und seine Mitstreiter die Preise für die Nutzung der Arena „heuer erhöht“. Anders gehe es nicht, „um wirtschaftlich solide zu arbeiten“. Das betrifft aber nur die Buchungen von Eiszeiten durch Vereine – übrigens muss auch der heimische ESC mehr zahlen – und Camp-Veranstalter wie Rick Boehm.

Öffentlicher Lauf im Eisstadion soll weiter 3,60 Euro kosten

Der öffentliche Lauf bleibt davon unberührt. „3,60 Euro für sind hier schon das oberste Maß“, findet der 50-Jährige. „Wir hatten gerade Corona, die Leute sind froh, dass sie endlich wieder raus können. Wenn wir jetzt horrende Preise verlangen, würden wir nur noch mehr kaputtmachen.“ Trotz der angepassten Preise ist das Stadion übrigens sehr gut ausgelastet. Manchmal muss Lehwald Fremdmietern sogar absagen. Das große Interesse begründet er damit, „dass wir im Vergleich zu anderen immer noch moderate Preise verlangen“.

Was jetzt ein großer Vorteil ist: Das sanierte und frisch überdachte Stadion ist energetisch top. Überall sorgen stromsparende LED-Lampen für Helligkeit. Bewegungsmelder in sämtlichen Gängen und Durchgangsräumen helfen, dass sie nicht umsonst leuchten. Nur in den Kabinen, in denen sich die Leute länger aufhalten, muss man das Licht per Knopfdruck ein- und ausschalten. Vergisst das jemand, drückt der Eismeister auf seiner letzten abendlichen Runde den Schalter.

Der Stadionverein steht, wie in allen anderen Angelegenheiten, auch in Sachen Energie in einem engen und guten Dialog mit der Stadt. Sie übt jedoch keinen unmittelbaren Einfluss aus. Vorgaben aus dem Rathaus gebe es nicht. Lehwald: „Wir haben das Gebäude gepachtet und betreiben es in Eigenregie.“

peb

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.