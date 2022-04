Eisstadion: Betreiberverein zieht positive Bilanz - Abtaufest

Von: Doris Schmid

Zufrieden mit der Wintersaison ist Rico Lehwald. Wie sich die Eishalle während der Sommermonate nutzen lässt, sei noch offen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Saison im Geretsrieder Eisstadion ist so gut wie vorbei. Der Betreiberverein zieht eine positive Bilanz. Am 1. Mai gibt es ein Abtaufest.

Geretsried – Nur noch wenige Tage gibt es Eis. Dann müssen alle Kufenflitzer ihre Schlittschuhe bis zum Herbst einmotten. Zum letzten Mal öffnet das Heinz-Schneider-Eisstadion am 1. Mai seine Pforten. Laut Rico Lehwald vom Stadionverein lohnt sich ein Besuch an diesem Tag ganz besonders.

Öffentlicher Abendlauf nach dem Abtaufest

Mit der fast abgeschlossenen Wintersaison ist Lehwald grundsätzlich sehr zufrieden. „Wir sind froh, dass es so gut gelaufen ist“, sagt der 50-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung. Das Stadion sei sehr gut angenommen worden, betont er mit Blick auf die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Beschränkungen.

Zum letzten Mal öffnet die Eishalle in dieser Saison am kommenden Sonntag, 1. Mai, ihre Pforten. Nachmittags veranstaltet der Eissportclub (ESC) ein Abtaufest, abends dürfen alle, die Lust dazu haben, noch einmal beim öffentlichen Lauf die Schlittschuhe schnüren. „Den öffentlichen Abendlauf gibt es ja schon seit vielen Jahren nicht mehr“, sagt der Stadionchef. Kinder bis zehn Jahre dürfen gratis teilnehmen, Läufer ab elf Jahre zahlen zwei Euro Eintritt. „Vielleicht geht es auch für alle kostenfrei“, meint der Geretsrieder. Das sei noch in der Schwebe.

Nach dem 1. Mai bleibt das Stadion erst einmal für ein paar Wochen geschlossen. Wie sich die Halle während der Sommermonate nutzen lässt, sei noch offen. „Gedanken machen wir uns viele.“ An vorderster Stelle stehe Public Viewing. Doch dafür fehlten noch ein paar technische Voraussetzungen, „die wir einbauen“. Auch die Stadt wolle Events veranstalten, sagt Lehwald. Aber es gebe bislang keinen detaillierten Plan. Grundsätzlich spreche auch nichts gegen eine Vermietung. Aufgrund des Brandschutzkonzepts sei man in der Besucherzahl eingeschränkt, aber eine Firmenfeier im größeren Stil sei durchaus möglich.

Energie und Einsparmöglichkeinen sind ein Thema

In der Nachbarstadt Bad Tölz machen sich die deutlich gestiegenen Energiepreise bereits beim Betrieb des Eisstadions bemerkbar. Aus diesem Grund wird es kein Sommereis in der Arena geben. Eis während der Sommermonate, das sei in Geretsried kein Thema, sagt der Stadionchef.

Die Energie hingegen schon. Momentan sei man noch in der glücklichen Lage, dass sich die enormen Preissteigerungen nicht allzu sehr bemerkbar machen. „Wir schließen die Verträge über eine gewisse Zeit, und diese Verträge müssen vom Lieferanten eingehalten werden“, so Lehwald. „Das heißt aber nicht, dass uns das nicht in spätestens zwei Jahren einholt, wenn der Vertrag ausgelaufen ist und andere Preise aufgerufen werden.“

Für uns wär’s natürlich schön, einen Groß-Sponsor zu finden, nach dem die Arena benannt ist.

Aus diesem Grund sei man gerade dabei zu prüfen, wie sich die Energiebilanz des Stadions verbessern lässt. Dazu beitragen könnte die Modernisierung der alten Kühlturmanlage. „Unsere Kälteanlage produziert Kälte“, erklärt Lehwald. „Dadurch entsteht Wärme, die abgeleitet werden muss. Das passiert durch die Kühltürme.“

Noch kleinere Baustellen im und rund ums Stadion

Nach der umfangreichen Sanierung der Eishalle läuft der Betrieb nun schon die zweite Saison. Trotzdem gibt es weiterhin kleinere Baustellen im und rund um das Stadion. Im Nordosten der Halle entstehen laut Lehwald in Eigenregie weitere Kabinen. „Sie sind fast fertig, es muss nur noch der Sanitärtrakt eingebaut werden.“ Darüber ist der Rohbau für Fitnessstudio, Konferenzraum und ESC-Geschäftsstelle zu erkennen. „Das geht alles nur nach und nach, weil wir nicht die finanziellen Mittel haben, auf einen Schlag 150.000 Euro zu investieren“, erklärt der Stadionchef.

Umbenennung: Nochmals Gespräche mit der Stadt

Derzeit sei man dabei, Ideen für ein mögliches Sponsoring zu entwickeln, „um das Ganze voranzutreiben“. In diesem Zuge sei auch der Name der Eishalle ein Thema, und dazu stehe man in Verhandlungen mit der Stadt. „Für uns wär’s natürlich schön, einen Groß-Sponsor zu finden, nach dem die Arena benannt ist, das muss ich ehrlich sagen“, gibt Lehwald zu. Wie allgemein bekannt ist das Eisstadion nach dem verstorbenen Geretsrieder Altbürgermeister Heinz Schneider benannt. „Natürlich wollen wir die Leistungen von Heinz Schneider nicht schmälern“, sagt Lehwald. „Aber man sollte nochmals in Gespräche mit der Stadt gehen, ob es die Möglichkeit gibt, über eine Umbenennung nachzudenken.“

