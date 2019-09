Eisstadion: Eine weitere Million oben drauf

Und noch eine Million oben drauf: Die Kosten für die Sanierung des Geretsrieder Eisstadions sind auf 9,47 Millionen Euro gestiegen - aus diesem Grund.

Geretsried – Eine gute und eine schlechte Nachricht hatte Ingenieur Daniel Hock vom Münchner Architektenbüro Kiessler + Partner am Dienstagabend für den Geretsrieder Bauausschuss. Die Gute: Hock geht nach wie vor davon aus, dass der Spielbetrieb im Heinz-Schneider-Eisstadion wie geplant am 15. November beginnen kann. Die schlechte Nachricht: Die Sanierungskosten, die im Frühjahr noch auf 8,1 Millionen Euro geschätzt worden waren, sind aufgrund der enormen Preissteigerungen in der Baubranche sowie von unvorhergesehenen Hindernissen auf der Baustelle auf 9,47 Millionen Euro gestiegen.

„Wir sind umzingelt von Normen, die wir einhalten müssen“, erklärte Hock. So muss beispielsweise die Sprachalarmierung im Eisstadion auf den neuesten Stand gebracht werden. Zudem gilt es, ein Rolltor für die Eismaschine sowie zusätzliche Stahlblechtüren einzubauen. Darüber hinaus wurden während der Bauarbeiten Schadstoffe im Untergrund gefunden, die es zu beseitigen galt. Dass auch noch wertvolle Kupferkabel von der Baustelle entwendet wurden, ist ein weiterer Kostenfaktor. „Das ist eine Baustelle, die uns kostenmäßig ganz schön fordert“, bilanzierte Stadtarchitekt Christian Müller.

Der Ausschuss nahm die aktualisierte Berechnung ohne Debatte zur Kenntnis und vergab zudem die Leistung für die Installation der Stahlblechtüren. Von mehreren angeschriebenen Firmen gab nur die H + H Brandschutz Service GmbH ein Angebot ab. Es liegt bei 214 200 Euro – das sind fast 53 000 Euro beziehungsweise 32,6 Prozent mehr als ursprünglich vorgesehen.

Gegen die Vergabe stimmte nur Volker Witte von den Grünen. Seine Fraktion hält den Betrieb eines Eisstadions in Zeiten des Klimawandels für nicht mehr vertretbar und hat das Vorhaben von Anfang an abgelehnt.

