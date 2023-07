Ekel-Alarm in Supermarkt: Mann uriniert in Gummibärchen-Regal

In einem Geschäft in Geretsried pinkelte ein Unbekannter in ein Regal. (Symbolfoto)

Kinder beobachten Tat

Von Franziska Konrad

In einem Supermarkt am Karl-Lederer-Platz pinkelte ein Unbekannter in ein Gummibärchen-Regal. Kinder konnten die Tat beobachten.

Geretsried - Unappetitliche Szenen spielten sich am Wochenende in einem Geretsrieder Supermarkt ab: Am Samstag urinierte ein Unbekannter dort in ein Gummibärchen-Regal. Laut Bericht der Geretsrieder Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 19.30 Uhr im Supermarkt am Karl-Lederer-Platz.

Geretsried: Mann uriniert in Regal - Kinder konnten Tat beoachten

Auch Kinder konnten die Tat beobachten. Noch vor Eintreffen der verständigten Beamten entfernte sich der Täter. Er ging laut Polizei zu seinem an der Böhmwiese abgestellten Pkw und fuhr davon. kof

