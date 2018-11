Emotionen bei der Sportlerehrung der Stadt Geretsried

Die Stadt ehrte am Samstagabend in den Ratsstuben die besten Sportler des Jahres – und Reporter Eduard Hien.

Geretsried – „Wie wird man im Sport so erfolgreich?“ Moderator Sebastian Dorn hatte diese Frage bei der Sportlerehrung am Samstag in Geretsried eigentlich an Ehrengast Korbinian Holzer gerichtet. Letztlich zog sie sich aber wie ein roter Faden durch die Veranstaltung. Bei jedem der 22 nominierten Einzelpersonen und 19 Mannschaften fand sich eine eigene Antwort darauf, wie sie zum Erfolg kamen.

+ So sehen Sieger aus: In der Einzelwertung Jugend gingen die Preise an (v. li.) Schwimmer Sebastian Scheller, Leichtathletin Lara Holzhauer und Bogenschützin Luzie Rebhan. © Sabine Hermsdorf-Hiss Glück spielt dabei eine untergeordnete Rolle, gehört aber immer mit dazu, erklärte Holzer, der in der besten Eishockeyliga der Welt, der National Hockey League (NHL) in Nordamerika spielt. „Natürlich ist Erfolg auch harte Arbeit“, erläuterte der Geltinger weiter. Trotzdem ist der Profisportler der Meinung, dass es am wichtigsten ist, an sich selbst zu glauben, Ziele zu haben und vor allen Dingen Spaß an der Sportart zu haben.

+ Ein emotionaler Moment: Ehrenpreisträger Eduard Hien (li.) mit Laudator Hans Goldbrunner. © Sabine Hermsdorf-Hiss Spaß am Sport haben alle Nominierten der Ehrung. Die fünf bestplatzierten Sportler der jeweiligen Kategorie stellten sich und ihre Sportart nacheinander persönlich, mit einem Video oder mit Fotos auf der Bühne vor und hinterließen bei den Gästen vielfältige und positive Eindrücke. Erstaunt zeigten sich manche Zuschauer über die große Reichweite der Geretsrieder Sportler.

„Wenn man auf Google Maps das Reiseziel der nächsten Kandidatin eingibt, zoomt die Weltkugel aus der Karte und es heißt: Die Route kann nicht berechnet werden“, verdeutlichte Dorn den internationalen Erfolg der Nominierten Ann-Kathrin Spöri. Die Badminton-Spielerin hat sich als nächstes Ziel die Olympischen Jugend-Sommerspiele in Buenos Aires gesetzt. Während immer neue Sportler auf die Bühne treten durften, sorgten Zwischeneinlagen für den Spaß im Publikum. Der Wechsel zwischen den vier Kategorien „Jugend Einzel“, „Jugend Mannschaft“, „Erwachsene Einzel“ und „Erwachsene Mannschaft“ wurde durch verschiedene Vorführungen kurzweilig überbrückt.

Vom Turn- und Sportverein (TuS) Geretsried sorgten die Kindertanzgruppen „Galaxy Dancers“ und „Cool Girls“ für Unterhaltung, drei junge Erwachsene der Fußball-Freunde (FF) führten eine Choreographie auf. Zum Schluss präsentierte der Boxclub Edelweiß einen kurzen Kampf.

+ Ausgezeichnet: In der Erwachseneneinzelwertung wurden Segelflieger Mathias Schunk (schwarzes Shirt) sowie die DLRG-Schwimmer (v. li.) Marleen Freiberg, Franziska Zeilinger, Florian Ehlers und Lisa Alpers geehrt. Bürgermeister Michael Müller und der Sportreferent der Stadt Geretsried, Wolfgang Werner, gratulierten den gewählten Teilnehmern. Als Preise verteilte die Stadt an die ersten drei Plätze der jeweiligen Kategorie Urkunden, Medaillen, Trophäenteller und Geldpreise. Die Band „two&two“ sorgte mit Livemusik für Auflockerung zwischen den einzelnen Ehrungen.

Neben den Sportlern würdigte die Stadt im Rahmen einer Sonderehrung auch den Journalisten Eduard Hien – ein Geretsrieder Urgestein. Der 60-Jährige begleitet den Sport in seiner Heimatstadt seit 44 Jahren in verschiedenen Funktionen: als Stadionsprecher, Eishockeyfunktionär und Berichterstatter. Er wurde für seine Verdienste mit einer Urkunde geehrt.

Zufrieden zeigte sich Bürgermeister Müller am Ende des offiziellen Teils. Er betonte den Zusammenhalt der Geretsrieder Vereine und richtete seinen Dank aus: „Der Sport wurde von allen Mitwirkenden hervorragend präsentiert.“ Mit einem Lächeln leitete er in den zweiten Teil des Abends in den Ratsstuben über: „Das Buffet ist eröffnet!“

Die Geehrten

Bürgermeister Michael Müller und Sportreferent Wolfgang Werner gratulierten: Marc Thiess wurde in der Kategorie „Jugend Einzel“ für seine Leistungen im Fußball des TuS Geretsried Fünfter. Badminton-Talent Ann-Kathrin Spöri belegte den vierten Platz. Schwimmer Sebastian Scheller vom WSV 72 wurde Dritter. Der zweite Platz ging an die Bogenschützin Luzie Rebhan. Ganz oben auf dem Siegertreppchen stand Leichtathletin Lara Holzauer.

+ Die Siegermannschaften der Kinder und Jugendlichen. © Sabine Hermsdorf-Hiss Bei den Jugend-Mannschaften schaffte es die Handball-Mannschaft des TuS Geretsried auf den fünften Platz. Die Speedys der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) wurden Vierte. Als Eishockeymannschaft belegten die U14 Knaben des ESC den dritten Platz, während sich die Luftgewehr-Schüler der Sportschützen Geretsried den zweiten Platz sicherten. Bestplatziert wurden von der Jury in dieser Kategorie die U25/Junioren der Segelfluggruppe Isartal. Franziska Zeilinger wurde Fünfte in der Kategorie Erwachsene Einzel. Sie wurde für ihre Leistungen in der DLRG ausgezeichnet. Florian Ehrlers, DLRG, belegte den vierten Platz. Ebenfalls von der DLRG stammt Marleen Freiberg, die es auf den dritten Platz geschafft hat, und Lisa Alpers, die Zweitplatzierte wurde. Mathias Schunk von der Segelfluggruppe Isartal wurde für den ersten Platz gratuliert. Auch bei den Erwachsenen ehrten Müller und Werner fünf Mannschaften. Die zweite Mannschaft Badminton des TuS belegte den fünften Platz. Den vierten Platz erreichte die Trampolinmannschaft des TuS. Drittplatziert wurde die U24 Mannschaft des ESC für ihre Leistungen als Übergangsmannschaft zwischen Jugend und professionellem Bereich. Die Erste Mannschaft des Fußballclubs Olympic belegte den zweiten Platz, während sich die Erste Badminton-Mannschaft des TuS den Spitzenplatz auf dem Treppchen sicherte.

Jonas Napiletzki

