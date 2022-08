Am Krötenteich der FFG wird wieder Fußball gespielt - Renovierung zog sich fast zwei Jahre

Von: Rudi Stallein

Teilen

Ein Rasen wie in Wembley: Nach zwei Jahren ist der Platz der FF Geretsried wieder bespielbar. © Rudi Stallein

Am Samstag kann die FF Geretsried endlich wieder ein Heimspiel auf dem eigenen Platz austragen. Dessen Renovierung verzögerte sich um halbes Jahr - und wurde teurer.

Geretsried – Es ist ein besonderer Moment, aber so richtig freuen mag Patrick Verbaast sich noch nicht. An diesem Samstag wird auf der Sportanlage am Robert-Schumann-Weg zum ersten Mal seit fast zwei Jahren wieder ein Fußball gespielt. „Der Platz ist fertig, aber es gibt noch keine formelle Abnahme“, sagt der Vorsitzende der Fußball-Freunde Geretsried (FFG). Deshalb bleibe er vorerst „kritisch abwartend“.

Endlich: Am Krötenteich wird wieder Fußball gespielt - Renovierung zog sich fast zwei Jahre

Die Skepsis ist verständlich nach der leidigen Vorgeschichte. Ende November 2021, als die ersten Renovierungsarbeiten abgeschlossen und neuer Rasen angesät worden war, weckte die Geretsrieder Verwaltung bei den FFG die Vorfreude mit der Aussage: „Im kommenden Frühjahr kann der Ball wieder rollen.“ Doch es sollte eine schwierige Geburt werden, wie man knapp neun Monate später weiß.

Zum Hintergrund: Der Rasenplatz am sogenannten Krötenteich war einst auf einer Kiesgrube errichtet worden, aufgefüllt mit Kies, Sand, Humus und Bauschutt. Die seit Jahren bei anhaltendem Regen immer wieder auftretenden Probleme – der Platz glich einer Seenlandschaft, in der Fußballspiele nicht mehr möglich waren – sind vermutlich darauf zurückzuführen, dass die „Verfüllungen“ beim Anlegen des Platzes nicht lagenweise verdichtet wurden. Als nach der Corona-Pause der Ball wieder rollen sollte, machte Starkregen dem an manchen Stellen über die Jahre abgesackten Spielfeld endgültig den Garaus.

Stadt ließ Fußballplatz der FF Geretsried renovieren - und stieß auf Probleme

Die Stadt, in deren Eigentum sich das Gelände befindet, musste aktiv werden. Im Rahmen einer „Schnell-Reparatur“ wurden rund 600 Quadratmeter alter Rasen abgetragen, das abgesackte Areal mit 370 Tonnen Kies aufgeschüttet, mit Humus „angedeckt“ und wieder eingesät. Das böse Erwachen kam im Frühjahr: Der Rasen war nicht angewachsen, die Kicker mussten wieder auf Wanderschaft gehen, alle 14 Tage einen fremden Platz für ihre „Heimspiele“ organisieren. „Der erste Versuch war kompletter Unfug“, mutmaßt FFG-Chef Verbaast. „Die Maßnahme hat dazu geführt, dass sich die Wasserproblematik von der Nordhälfte über die gesamte Fläche ausgeweitet hatte.“ Dieser Vermutung widerspricht die Stadt Geretsried. „Die Fertigstellung des Platzes hat sich verzögert, weil die Witterung mit langen Frostnächten es nicht zuließ, dass der Rasen anwachsen konnte“, erläutert Pressesprecher Thomas Loibl. Deshalb sei im Frühjahr eine zweite Firma „mit Schwerpunkt auf die Kultivierung von Sportplätzen“ hinzugezogen worden. „Die haben das gemacht, was sie besonders gut können“, so Loibl. Der Platz sei aufgelockert und gesandet worden, zusätzlich gelüftet und neu eingesät. Inzwischen sprießt das Gras.

Verbaast bleibt skeptisch: „Wir sind natürlich froh, dass wir endlich wieder darauf spielen können. Aber der Härtetest mit Regen steht noch aus. Wir jubeln erst, wenn wir sehen, dass es auch bei schwierigen Wetterbedingungen funktioniert.“

Platz der Fußballfreunde Geretsried: „Nicht auszuschließen, dass es wieder zu Absackungen kommt“

In der Stadtverwaltung gibt man sich ebenfalls zurückhaltend. „Es ist nicht auszuschließen, dass es wieder mal zu Absackungen kommt“, sagt Loibl und schließt weitere „kosmetische Maßnahmen“ in der Zukunft nicht aus. Die jüngst erforderlich gewordene „Kosmetik“ am Krötenteich erhöht die Kosten um etwa 50 Prozent. Die erste Maßnahme im Herbst lag bei kommunizierten 20 000 Euro. Die Mehrkosten beziffert Loibl auf circa 10 000 Euro brutto.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.