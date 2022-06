Endlich wieder Volksfeste: Planungen in Geretsried und Lenggries laufen

Von: Susanne Weiß

Unter oder doch über 10 Euro? Der Preis für die Mass Bier ist derzeit allerorts ein heißes Thema. © Archiv

Im Sommer wird es zwei Volksfeste im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen geben. Die Planungen für die Veranstaltungen in Geretsried und Lenggries laufen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Duft nach gebrannten Mandeln, juchzende Kinder und eine kühle Mass: Die Volksfest-Saison in Oberbayern läuft. Zwei Termine stehen im Landkreis an: der Geretsrieder Waldsommer vom 29. Juli bis 7. August und die Lenggrieser Festwoche vom 5. bis 15. August. Nach zwei Jahren mit coronabedingten Einschränkungen beziehungsweise Absagen hoffen die Veranstalter auf viele vergnügte Besucher.

Der Rosenheimer Festwirt Christian Fahrenschon war in den vergangenen Tagen mit dem Pfingstvolksfest in Bad Aibling beschäftigt. Es war sein drittes Volksfest heuer. „Wir haben 50 Prozent mehr Besucher als 2019“, berichtet er. Die Leute scheinen also Lust auf Bierzelt und Vergnügungspark zu haben. Alle seien „friedlich und diszipliniert“. Aber „die richtig Partywütigen fehlen bisher“.

Buntes Programm für Volksfeste in Geretsried und Lenggries geplant

Vielleicht werden sie am Festplatz an der Jahnstraße in Geretsried Stimmung machen. Aktuell erstellt die Wirtsfamilie das Programm. Jeden Tag sollen Bands oder Blaskapellen für die „perfekte Wiesn-Stimmung“ sorgen. Vergangenes Jahr gab es angesichts der Auflagen für den Waldsommer Misstöne. Das aber ist passé. „Es konnte im Vorfeld alles geklärt werden. Wir ziehen alle an einem Strang“, betont Fahrenschon. Er ist froh, wieder nach Geretsried zu kommen. „Es wird eine super Veranstaltung.“

Zwei Jahre lang stand kein Bierzelt auf dem Lenggrieser Festplatz. Die Aufbauten waren eingelagert. Dabei sei „viel kaputt gegangen“, berichtet Peter Gascha, der die Festwoche immer mit seinem Bruder Michael organisiert. Nun werde alles überarbeitet und auf den neuesten Stand gebracht. Die Planungen haben bereits vor Monaten begonnen. Anfang des Jahres fiel der Startschuss für den einzigen Kartenvorverkauf – die Musikerin Melissa Naschenweng aus Kärnten kommt –, den es für die Festwoche gibt. „Innerhalb von sechs Wochen war das Konzert ausverkauft. Ein Riesenzuspruch“, sagt Gascha.

Er hofft, dass es auch an den anderen Abenden mit Live-Musik und an den Aktionstagen für Familien sowie für Betriebe wieder voll wird. Fürs Tauziehen gebe es schon Anmeldungen. Ansonsten planen die Gaschas die gewohnten Stände mit Mandeln und gedrehten Kartoffelchips. Auch Schießstände, einen Autoscooter und ein Kinderkarussell werde es wieder geben, kündigt Gascha an. „Wir freuen uns, dass wir uns alle wieder treffen und beisammen sein können.“

Der Preis für Mass Bier steht noch nicht fest

Angesichts des allgemeinen Preisanstiegs wird derzeit heiß diskutiert, was die Mass Bier kosten wird. Auf der Wiesn werden es zwischen 12,60 und 13,80 Euro sein – im Schnitt 15,77 Prozent mehr als 2019. Wie viel die Besucher in Geretsried und Lenggries werden hinlegen müssen, steht noch nicht fest. „Der Bierpreis ändert sich monatlich“, sagt Fahrenschon. Bei seinen ersten beiden Veranstaltungen habe er das Bier für unter zehn Euro anbieten können, bei der dritten wurde die Schallmauer durchbrochen. „Leider“, sagt Fahrenschon. Sicher ist: Es wird Bier vom Herzoglich Bayerischen Brauhaus Tegernsee in die Krüge fließen.

In Lenggries wird es Ayinger Bier geben. „Zum ersten Mal“, berichtet Gascha. Während der Festwoche in Greiling zur Einweihung des neuen Feuerwehrhauses haben es die Gaschas bereits ausgeschenkt. „Wir waren sehr zufrieden und haben gutes Feedback bekommen.“ 9,60 Euro hat die Mass da gekostet. Was in Lenggries auf der Getränkekarte steht, hänge von etwaigen Erhöhungen der Brauerei ab. Gascha verspricht aber: „Wir versuchen, es so günstig wie möglich zu halten.“

