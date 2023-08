Energiespartipps zur Urlaubssaison: Experten warnen vor einem Trick – „bringt unangenehme Überraschungen“

Von: Jannis Gogolin

Geräte im Stand-by-Modus ziehen Strom. Deshalb sollte man ihnen während des Urlaubs am besten den Stecker ziehen. © Sina Schuldt/dpa

Die Urlaubssaison ist zumindest Zuhause eine gute Zeit, Energie zu sparen. Hier gibt die Verbraucherzentrale Bayern Tipps und erklärt, warum man genau jetzt den Froster abtauen sollte.

Geretsried – Urlaub kann teuer sein. Doch in der schönsten Zeit des Jahres kann man auch sparen. Während man im Flieger sitzt oder seine Füße im Strand vergräbt, ziehen unentdeckte Stromfresser im trauten Heim den Erholungssuchenden das Geld aus der Tasche. Darum verweist die Stadt Geretsried auf Tipps der Verbraucherzentrale Bayern, wie man bei längerer Abwesenheit unnötigen Stromverbrauch vermeiden und bares Geld sparen kann.

Überall da, wo es leuchtet und blinkt, wird stetig Strom verbraucht. Sei es eine Mehrfachsteckdose, der Wlan-Router oder der PC. Das versichert die Verbraucherzentrale Bayern. Bis zu 20 Prozent der Stromkosten könne dieser Leerlauf, auch Standby genannt, ausmachen.

Um sicherzugehen, dass weder die Spielekonsole oder der Fernseher, der Laptop noch das Ladegerät der elektrischen Zahnbürste unnötig Energie verbraucht, gebe es ausschließlich einen zuverlässigen Weg: „alle Ladegeräte und Netzteile aus den Steckdosen ziehen“.

Weiter empfiehlt sich für die Urlaubszeit ein gründliches Abtauen der Kühlgeräte. So verbrauche ein vereistes Gefrierfach wesentlich mehr Strom. Den Urlaub über den Froster abtauen zu lassen, lohne sich also doppelt. „Die Geräte benötigen während der Abwesenheit keinen Strom und arbeiten nach der Rückkehr effizienter“, schreibt die Verbraucherzentrale in einer Pressemitteilung.

Im gleichen Zuge rät sie allerdings mit Nachdruck ab, Hand an den Sicherungskasten zu legen. Die Sicherungen rauszunehmen erscheine für die Urlaubszeit zwar naheliegend. Von genau dieser Idee sollten Urlauber jedoch aus gutem Grund die Finger lassen. „Eine unbedacht abgetaute Gefriertruhe oder abgeschaltete Alarmanlage können für unangenehme Überraschungen bei der Heimkehr sorgen.“

Info: Weitere Infos gibt es im Internet unter www.verbraucherzentrale-energieberatung.de

