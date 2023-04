Heinz-Schneider-Eisstadion: Stromkosten so hoch wie nie

Zukunft weiter ungewiss

Der derzeit hohe Strompreis im Heinz-Schneider-Eisstadion macht den Vereinen weiter zu schaffen. Das macht die Planung der neuen Saison schwierig.

Geretsried – Der letzte Puck für diese Saison ist geschlagen, das Eis im Heinz-Schneider-Stadion in Geretsried abgetaut. Was bleibt, ist die Unsicherheit, mit der die Vereine ESC Sportstadion und ESC River Rats wegen der Energiekrise klarkommen müssen. Im Januar sorgte sie für die höchste Stromrechnung, die Rico Lehwald, seit 13 Jahren Chef des ESC-Stadionvereins, je aus dem Kuvert gezogen hat.

Energiekosten im Heinz-Schneider-Eisstadion machen Vereinen das Leben schwer

Vergangenen Herbst war nicht klar, ob die Mannschaften die Saison überhaupt werden beenden können. Mithilfe einer Erhöhung des Zuschusses von der Stadt und einer Sonderumlage auf die Mitglieder ließen sich die explodierenden Energiekosten stemmen. „Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt ESC-Präsident Thomas Ranft.

Ende vergangenen Jahres lief der Stromliefervertrag fürs Eisstadion aus. Seither gilt die Grundversorgung. „Solange wir nicht wissen, wie sich die Preise entwickeln, ergibt es keinen Sinn, sich an einen neuen Vertrag zu binden“, erklärt Lehwald. Die Rechnungen sind dadurch „mehr oder weniger eine Wundertüte“, meint der Stadionvereinschef. Im Januar standen 56 000 Euro unterm Strich – fast das Dreifache im Vergleich zu früher. Die Kosten im Februar seien mit 26 000 Euro wieder besser gewesen, aber immer noch hoch. Normal wären fürs Eisstadion Stromkosten zwischen 20 000 und 22 000 Euro im Schnitt. Für den März liegt noch keine Rechnung vor. Und wie sich die Strompreisbremse auswirkt, ist ebenfalls ungewiss. „Die ist noch nicht enthalten“, so Lehwald.

Präsident des ESC River Rats: „Wir sind im Schwebezustand“

Auf die „zig Förderanträge“, die man gestellt habe, gab es bislang keine Reaktion, berichtet Ranft. Der ESC River Rats ist Hauptmieter im Stadion. Zudem habe es vom Bundesverband keine Hilfe gegeben. Die Spielzeit wurde nicht verkürzt und bis auf ein Nachwuchsturnier wurde auch nichts gestrichen.

Das Stadion ist nun geschlossen. Nach dem Abtauen laufen die Reinigungsarbeiten. Im Mai ist eine Ausbildungsmesse geplant. Das Sommertraining wird vermutlich auf Inline-Skates stattfinden. Um die Kosten zu senken, soll der Spielbetrieb von acht auf sechs Monate verkürzt werden, also erst im September Eis gemacht werden. „Wir sind im Schwebezustand“, sagt Ranft. „Es ist unbefriedigend, wenn man nicht weiß, wie man die kommende Saison planen soll.“ Zumal der Verein mit der Corona-Pandemie schon genug Herausforderungen zu meistern hatte. „Wenn man einen Berg geschafft hat, kommt der nächste“, klagt der ESC-Präsident. Aber das gehe anderen Vereinen auch so.

Weitere Vorgehensweise für den Betreiberverein ESC Sportstadion extrem schwierig

Immerhin: Über den Sommer ist mit einem moderaten Stromverbrauch und -preis zu rechnen. „Eisanlage und Lüftung machen am meisten aus“, erklärt Rico Lehwald. Ihn stelle die weitere Vorgehensweise ebenfalls vor „eine extrem schwierige Situation“. Aus Betreibersicht könne er jeden verstehen, der sagt, in diesen Zeiten ein Eisstadion am Laufen zu halten, sei Wahnsinn. Aber „sportlich muss man das Engagement sehen, das die Mitglieder seit vielen Jahren betreiben“, gibt der Stadionvereinschef zu bedenken.

Der Nachwuchs könnte nicht mehr trainieren, Mitglieder würden in die Nachbarlandkreise abwandern. Und man müsse auch an den Folgespielbetrieb denken. Lehwald: „Wir können nicht einfach zumachen. Da hängt so viel mehr dran.“

