Medikamente werden knapp: Kliniken im Landkreis wappnen sich

Teilen

Lieferengpässe erschweren die rasche Patientenversorgung mit Medikamenten: Das Bild zeigt einen Blick in das vollautomatische Medikamenten-Lager einer Apotheke. © andreas Arnold/dpa

In der Lieferkrise müssen Kliniken flexibel bleiben. Bei wichtigen Medikamenten gibt es Engpässe. In Bad Tölz-Wolfratshausen weiß man sich zu helfen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Zuerst die Corona-Pandemie und dann noch der Krieg in der Ukraine mit seinem wirtschaftlichen Folgen haben in jüngster Zeit zu Störungen in den Lieferketten geführt. Besorgniserregend ist in diesem Zusammenhang eine Nachricht des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (Bfarm): Laut der Behörde stockt der Nachschub an wichtigen Medikamenten.

Engpässe bei wichtigen Medikamenten: Kliniken in Bad Tölz-Wolfratshausen unterstützen sich

Das Institut spricht derzeit von Schwierigkeiten bei der Beschaffung von über 300 rezeptpflichtigen Medikamenten. Die betroffenen Mittel umfassen eine weite Spanne: Unter anderem fallen patentfreie Arzneimittel, Medikamente der Onkologie sowie Antibiotika, Arzneimittel zur Fiebersenkung, antibiotische Säfte und Schmerzmittel-Säfte für Kinder darunter.

Diese Entwicklung ist auch im Landkreis zu beobachten: „Ein Beispiel, das auch uns betrifft, ist ein besonderes Lyse-Medikament, das in einer speziellen Therapie von Schlaganfallpatienten zum Einsatz kommt“, sagt Christopher Horn, Pressesprecher der Asklepios-Klinik Bad Tölz. Trotzdem bestehe kein Grund zur Panik. Die Kliniken und Stationen seien untereinander vernetzt und unterstützten sich gegenseitig.

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier

Wolfratshauser Kreisklinik hat größeren Vorrat an Medikamenten angelegt

„Bisher hatten wir zum Glück keine bedrohliche Situation, da es meist eine alternative Versorgung gibt“, sagt Thomas Reichart, Personal- und Verwaltungsleiter in der Wolfratshauser Kreisklinik. Zudem habe sein Haus mehr Arzneimittel bestellt und einen größeren Vorrat von Mitteln angelegt, die nicht regelmäßig lieferbar sind. Langfristige Versorgungslücken hat die Klinik bislang nicht erlebt: „Meist handelt es sich nur um eine Lieferengpassmeldung, das heißt, dass die Medikamente für einen begrenzten Zeitraum – in der Regel vier Wochen – nicht lieferbar sind“, so Reichart.

Die Asklepios-Klinik erhält wöchentlich einen Überblick über aktuelle Engpässe. Der Lieferant liste dann alle möglichen alternativen Präparate auf. „In Abstimmung mit den Ärzten wird die beste Lösung für den einzelnen Patienten gefunden“, sagt Sprecher Horn. Das sei oftmals mit einem enormen Aufwand an Recherche, Beratung und Flexibilität vonseiten der Apotheke und des Klinikteams verbunden.

Medikamentenengpässe: „Versorgung ist auf wenige Lieferanten angewiesen“

Die Medikamentenengpässe lassen sich allerdings nicht nur mit der Pandemie und dem Ukraine-Krieg erklären. „Ein Hauptproblem sehen Fachleute in der Vergabe von Medikamenten und der grundlegenden Festpreis-Regelung“, sagt Horn. Die beinhalte, dass es für jedes einzelne Medikament einen fest vereinbarten Betrag gebe. Dieser orientiere sich am günstigsten Preis. Das führe dazu, dass Hersteller dort produzieren beziehungsweise Verkäufer dort einkaufen, wo Wirkstoffe und Anfertigungen der Medikamente am preiswertesten sind – zum Beispiel in den Ländern China oder Indien.

Auf dem internationalen Markt hat es in der Vergangenheit immer wieder Verzögerungen gegeben. „Die Lieferketten waren auch aufgrund von Corona stark beeinträchtigt“, erklärt Kreisklinik-Mitarbeiter Reichart. Er erinnert sich an ein Antibiotikum, das in Indien hergestellt wird und über Wochen nicht lieferbar war. Außerdem heizen spezielle Rabattverträge, die die Krankenkassen mit einzelnen Herstellern abschließen können, den Preiskampf um die Arzneimittel zusätzlich an. Asklepios-Sprecher Christopher Horn: „Letztlich verlängern sich dadurch die Lieferketten, und die Versorgung ist auf wenige Lieferanten angewiesen.“

Elisa Kieslinger

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)