Engpass bei Kinderbetreuung: So will Geretsried das Problem lösen

30 Krippen-, 50 Kindergarten- und 25 Hortplätze fehlen im neuen Kindergartenjahr in Geretsried. Das stellt die Stadt vor massive Probleme. Doch es gibt ein Konzept.

Geretsried – Die Stadt kratzt alle Kapazitäten zusammen, um ausreichend Betreuungsplätze in Kindertagesstätten (Kita) bereitzustellen. Dazu sind in den kommenden Wochen und Monaten einige bauliche Veränderungen notwendig. Die Pläne stellte die Verwaltung am Dienstag in der Stadtratssitzung vor – und erntete ein dickes Lob. „Wir haben einige Großprojekte am Laufen und jetzt hüpft noch eine größere Geschichte um die Ecke“, zollte Wolfgang Möckel (CSU) dem Bauamt Respekt.

Zur Ausgangslage: Bisher waren 1347 Betreuungsplätze in den Kitas, die von insgesamt elf Trägern betrieben werden, anerkannt. Für das neue Kindergartenjahr fehlen zirka 30 Krippen-, 50 Kindergarten- und 25 Hortplätze. Das liegt zum einen an dem geburtenstarken Jahrgang und dem Anstieg an Zuzügen. Zum anderen hat wie berichtet die sogenannte Korridor-Regelung der Staatsregierung für zusätzlichen Bedarf gesorgt. Laut dieser dürfen Eltern, deren Kind zwischen dem 1. Juli und 30. September den sechsten Geburtstag feiert, entscheiden, ob es eingeschult wird. Von 60 betroffenen Mädchen und Buben bleiben daher 32 ein Jahr länger im Kindergarten.

Das Wahlrecht der Eltern sorge dafür, dass andere Eltern keinen Platz für ihre Kinder bekommen, kritisierte Bürgermeister Michael Müller (CSU). „Ohne die Korridor-Regelung hätten wir bis September alle Kinder untergebracht.“ Der Rathauschef machte seinem Ärger über die unabgestimmte Vorgehensweise Luft. „Ich weiß nicht, was sich das Ministerium dabei gedacht hat. Gar nichts“, schimpfte Müller.

Umbau bei „Bärenbande“

Um in den kommenden Jahren Handlungsspielraum zu haben, erkannte der Stadtrat den Bedarf von weiteren 150 Betreuungsplätzen an. Auch die vorgeschlagenen Erweiterungen verschiedener Einrichtungen segnete das Gremium einstimmig ab. Zunächst soll bis September ein Raum in der AWO-Kita „Bärenbande“ am Robert-Schumann-Weg umgebaut werden, sodass eine zusätzliche Gruppe à 18 Kinder Platz hat. „Das war bisher ein Verfügungsraum, den die Belegschaft für Elterngespräche genutzt hat“, erläuterte Stadtbaurat Rainer Goldstein. Bis zum Frühjahr nächsten Jahres soll außerdem die ehemalige Hausmeisterwohnung für eine weitere Gruppe nutzbar gemacht werden. „So bringen wir 36 Kinder in einem sehr geeigneten Bestandsgebäude unter“, erklärte Andreas Porer, Leiter der Abteilung Bürger.

Container in Gelting

Auch in Gelting bietet sich kurzfristig eine Lösung an. Da die nötigen Anschlüsse vorhanden sind, kann ein Container für zwei Gruppen mit je 18 bis 20 Kindern auf den Platz zwischen Caritas-Kindergarten St. Benedikt und Turnhalle aufgestellt werden. Er könnte laut Goldstein für 24 Monate gemietet werden, wofür er mit Kosten in Höhe von 200 000 Euro rechnet.

Franz Wirtensohn (CSU) sagte zwar seine Unterstützung zu, „Kinder sind bei uns halt wichtig“. Traurig sei es aber um den Platz, der so schön hergerichtet worden sei. „Da blutet mir das Herz“, so der Geltinger. Müller sah das ebenso und versprach zumindest, für die Tischtennisplatte und den Basketballkorb auf dem Platz einen anderen Standort zu finden. Eine Dauerlösung sollen die Container ohnehin nicht sein. „Wir prüfen eine dauerhafte Erweiterung“, kündigte Goldstein an.

Neue „Blechkiste“

Der Containerbau der Caritas-Kita „Blechkiste“ an der Tattenkofener Straße soll ersetzt und von zwei auf drei Gruppen à 20 Kinder aufgestockt werden, da der bauliche Zustand ohnehin schwierig sei, so Goldstein. Als Standort für den Ersatzbau hat Goldstein den Hartplatz zwischen Verkehrsübungsplatz und Fußballplatz vorgesehen. „Andere Standorte lassen sich nicht akquirieren“, so der Stadtbaurat. Kostenpunkt: etwa 250 000 Euro. Die Inbetriebnahme soll möglichst noch in diesem Oktober erfolgen. Das Grundstück an der Tattenkofener Straße soll weiterhin für die Nutzung einer Kinderbetreuung zur Verfügung stehen.

Weitere Kita in Planung

Mit den Trägern der betreffenden Einrichtungen sei die Stadt im Gespräch, sagte Müller. Darüber hinaus plant die Stadt wie berichtet den Neubau einer Kita an der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Für die Mittagsbetreuungen beider Grundschulen sollen nächstes Schuljahr eigene Modulgebäude errichtet werden. Zudem benötigt Geretsried eine dritte Grundschule samt Betreuungseinrichtung. Wo steht noch nicht fest.

sw