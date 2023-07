Entweder im Wahn oder depressiv: Geretsrieder leidet an bipolarer Störung - und spricht darüber

Von: Dominik Stallein

Ein Mann, ein Buch: Matthias Krohn schreibt über seine psychische Erkrankung. Er leidet an einer bipolaren Störung, hat Psychosen und Depressionen. © sh

Matthias Krohn aus Geretsried hat schon zehn Psychosen erlebt. Er leidet an einer bipolaren Störung und verarbeitet seine Leidensgeschichte in einem Buch.

Geretsried – Im Leben von Matthias Krohn wechseln sich zwei Gefühlszustände ab. Entweder ist der Geretsrieder voller Energie, schläft nicht, fühlt sich wie ein Agent in einem spannenden Hollywood-Thriller. Oder er ist zutiefst depressiv und kraftlos. Krohn leidet an einer bipolaren Störung. Der 51-Jährige kennt Kliniken und Heilanstalten inzwischen ziemlich gut. Zehn Psychosen hat er in den vergangenen 28 Jahren erlebt. Zum ersten Mal, als er 23 war. Zuletzt vor etwa einem Jahr. Deshalb überrascht es vielleicht manche, wie offen Krohn über seine Erkrankung sprechen kann, wenn ihm danach ist. „Man muss sich nicht schämen, wenn man körperlich krank ist. Ich finde, man muss sich auch nicht schämen, wenn man psychisch krank ist.“

Entweder im Wahn oder depressiv: Matthias Krohn hat eine bipolare Störung - und spricht darüber

Seine Erfahrungen mit der Krankheit hat Krohn in einem Buch zusammengefasst. Es liest sich episodisch. Und schwer. Krohn schildert darin unverblümt, wie er in psychischer Ausnahmesituation mit dem Auto seiner Mutter sein Leben riskierte. Er berichtet, wie er von Jugendlichen verdroschen wurde, die nicht mit ihm umzugehen wussten. Er nennt Selbstmordgedanken beim Namen. Krohn ist ein Geplagter. Aber einer, der Mut machen will mit seiner Geschichte. Denn mit der Zeit lernte der 51-Jährige, mit seiner Erkrankung umzugehen. Nach seiner bisher letzten Psychose musste er nicht einmal in die Klinik. Und seinen Alkoholkonsum hat er auch besser im Griff.

Auch Alkohol spielt eine Rolle: Geretsrieder leidet an psychischer Krankheit

Während er das sagt, wandert sein Blick auf den Tischkalender vor ihm. „Ein Bier“ steht da bei Montag. „Ein Bier“ auch bei Dienstag. Darunter hat er einen grinsenden Smiley gezeichnet. „Ich war mal 42 Wochen trocken.“ In anderen Phasen trank er sieben, acht Bier am Tag. Auch der Alkohol hat Krohn „reingeritten“.

Seit 2014 lebt der 51-Jährige in einer Wohnung in Geretsried-Stein. Betreutes Einzelwohnen nennt sich das Modell, in dem er regelmäßig Besuch von einer Caritas-Mitarbeiterin erhält. An seinen Wänden hängen viele Kunstwerke. Es sind Kupferstiche, Collagen und Malereien, die er während seiner Psychosen oder in den Monaten danach in stationärer Behandlung selbst gemacht hat.

Zehn Psychosen erlebt, neun verarbeitet: Matthias Krohn hat ein Buch über seine Krankheit geschrieben

Zum Beispiel nach seiner ersten Psychose. Alles ging Jahre zuvor los – mit der Trennung seiner Eltern. Da war Krohn 14 Jahre alt. Seither plagten ihn Selbstmordgedanken. „Ich war in meiner Rolle als Mann völlig überfordert und verunsichert“, schreibt er in seinem Buch. Sein bester Schulfreund hatte sich als junger Erwachsener das Leben genommen. „Ich beschloss, weiterhin den Coolen zu spielen mit Alkohol und Zigaretten und mich auch umzubringen.“

Stattdessen zog er nach Bayern, kurz nachdem seine Mutter dorthin gezogen war. In seiner Heimat hatte der geborene Brandenburger einen Freundeskreis, „hier war ich allein“. Das zu ändern war schwierig. Weil er zwischen Aufwachen und Schlafengehen nur als Maschinenbaumechaniker arbeiten konnte, weil ihn die Arbeit so auszehrte. Wenn er es nicht davor schon war, wurde er zu dieser Zeit depressiv. „Ich konnte mich und meinen eigenen Mist nur mit Alkohol ertragen“, sagt er heute – analytisch, nicht selbstmitleidig, ruhig, nicht emotional. Er trat den Zivildienst an. Er brach zusammen. Krohn kam in eine Klinik. Seither kann er sie erkennen, die Manie und die Depression.

Polizisten mit Waffen holten ihn ab: Matthias Krohn spricht über seine Psychose

Er schildert seine Psychosen im Buch. Eindrücklich zeigen sie den Wahn, den man sich nicht vorstellen kann, wenn man nicht betroffen ist. So wie seine Erinnerung ans Jahr 2018. Ausgelöst wurde der Schub – wie jede seiner Manien – von einer Reizüberflutung. In diesem Fall: eine sechsteilige Historiendoku, die er sich die ganze Nacht am Stück im Fernsehen ansah. Am Abend danach trank Krohn zu Hause Bier im Teelichtschein, hörte Musik. Erst in angemessener Lautstärke, später voll aufgedreht. Er spazierte nachts durch sein Viertel, brüllte, dass sich die Menschen das Unrecht nicht mehr gefallen lassen dürfen. Er ging nach Hause, drehte die Musik wieder leise und erinnerte sich an Gas, das er am Nachmittag gerochen hatte. Er schildert die folgenden Szenen in seinem Buch: „Ich rief 110 an und fragte, ob Lachgas explosiv ist. Sie sagten nein, ich sagte: ,Sofort Dresden damit bombardieren.‘ Sie sagten: ,Bleiben Sie dran.‘ Dann hörte ich schon Polizeisirenen Auf meinem Tisch stand eine Flasche Alkohol zum Einreiben und ein Feuerzeug.“

Er rannte aus seiner Wohnung, sah einen Scheinwerfer auf sich gerichtet und Polizisten mit Pistolen. Krohn drohte, sich mit Alkohol zu übergießen und sich anzuzünden. Die Polizei überrumpelte ihn, legte ihm Handschellen an und brachte ihn in die Psychiatrie nach Agatharied. Zwei Psychosen hatte der 51-Jährige seither. Und dazwischen Depressionen. „Die waren früher krasser.“

„Mehr Räume für Träume“: Matthias Krohn schreibt über Manien und Depressionen

Allgemein spricht Krohn inzwischen öfter über das Thema. Vor einem größeren Publikum vor einigen Wochen im Quartierstreff in Stein, wo er aus seinem Buch vorlas. Über ein Thema konnte er da noch nicht sprechen – seine jüngste Psychose 2022. „Ich habe sie noch nicht verarbeitet.“ Aber er hat Videomaterial auf seinem Handy. Und er hat viele Gedanken aufgeschrieben und in seiner Schreibtischschublade aufbewahrt. Irgendwann möchte er sie für sich sortieren. Und davon erzählen. Und anderen Kranken Mut machen, es auch zu tun. „Weil man sich für eine Krankheit nicht schämen muss.“ Und weil es hilft, zu wissen, dass man nicht alleine ist. Mit einigen Freunden aus seinen Klinik-Aufenthalten hält Krohn regelmäßigen Kontakt. Fotos von ihren Treffen zieren die Wand in seinem Flur. „Sie sind froh, dass sie mich haben, und ich bin froh, dass ich sie habe.“

„Mehr Räume für Träume“ ist im Online-Buchhandel für 8,99 Euro erhältlich.