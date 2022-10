Er musste in die Klinik: Fünfjähriger Junge läuft auf der B11 vor ein Auto

Von: Sabine Schörner

Teilen

Ins Krankenhaus musste ein Bub aus Wolfratshausen eingeliefert werden. Er wurde von einem Auto angefahren. © Nicolas Armer/dpa

Schockmoment in Geretsried: Ein kleiner Junge lief auf die Bundesstraße und wurde von einem Auto getroffen. Die Fahrerin legte zum Glück eine Vollbremsung ein.

Gleich mehrere Schutzengel hatte ein fünfjähriger Bub aus Wolfratshausen bei einem Unfall am Montagmorgen an der Bundesstraße 11. Laut Polizei stand das Kind mit seiner Mutter auf Höhe der Nikolauskapelle an der Bushaltestelle. Plötzlich riss sich der Kleine los und lief auf die Fahrbahn. In diesem Moment kam eine 27-jährige Geretsriederin mit ihrem Auto.

Verkehrsunfall: Fünfjähriger läuft auf der B11 vor ein Auto - er musste in die Klinik

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Geistesgegenwärtig legte sie eine Vollbremsung ein und schaffte es, dass der Bub – er hatte die Straße schon fast überquert – nicht vollständig von dem Pkw erfasst wurde. Der Fünfjährige erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. „Glücklicherweise“, so die Polizei, „hat der Verkehrsunfall keine schwerwiegenden Folgen nach sich gezogen.“

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)