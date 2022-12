Er versteckte sich zu auffällig: Polizei schnappt gesuchten Dieb in Geretsried

Von: Peter Borchers

Einen gesuchten Dieb konnte die Polizei in Geretsried durch Zufall festnehmen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa/Illustration

Sie sahen ihn hinter Bäumen: Die Polizei hat einen Gesuchten gefunden - und klärte damit einen Fall, von dem sie noch gar nichts wusste.

Geretsried – Fahndungserfolg für die Verkehrspolizei (VPI): Einer Streifenbesatzung der Weilheimer Behörde fiel am Dienstag gegen 15.30 Uhr ein jüngerer Mann auf, der sich am Geretsrieder Johannisplatz auffällig unauffällig hinter Bäumen versteckte. Vor ihm auf dem Boden stand ein offener Rucksack, daneben lagen mehrere Werkzeuge und Zubehör. Die Beamten kontrollierten den Mann. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um einen 21-jährigen, derzeit wohnsitzlosen Letten handelt. Gegen ihn lagen Fahndungsmeldungen wegen Diebstahls sowie einer – in einem abgeurteilten Strafverfahren noch nicht beglichenen – Geldstrafe in Höhe von rund 1500 Euro vor.

Die größtenteils noch original verpackten Werkzeuge, das fanden die Polizisten schnell heraus, hatte der junge Mann rund eine Stunde zuvor in einem Wolfratshauser Baumarkt gestohlen. Es handelt sich unter anderem um zwei Kurzäxte, eine Akku-Stichsäge und mehrere Flex-Trennscheiben im Gesamtwertwert von knapp 300 Euro. Die Gegenstände hatte der Täter offenbar zielgerecht ausgesucht, da sich entsprechende Aufnahmen auf seinem mitgeführten Smartphone befanden.

Geretsried: Polizei stellt Diebesgut sicher

Zudem fanden die Beamten in unmittelbarer Nähe eine Art Schlüsselanhänger, an dem sich ein kleiner zylindrischer Metallbehälter befand. Dieser enthielt eine geringe Menge verbotener Betäubungsmittel. Der Lette hatte den Schlüssel unmittelbar vor der Kontrolle weggeworfen. Unter seiner Jacke trug der Mann überdies eine selbst gebastelte Haltevorrichtung für ein griffbereites Messer mit einer Klingenlänge von zehn Zentimetern.

Gegen den Festgenommenen wurden Ermittlungen wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Er wurde im Laufe des Mittwochs einem Ermittlungsrichter vorgeführt. peb