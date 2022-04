Flüchtling kam im Jahr 2012 nach Geretsried – so geht es ihm heute

Von: Doris Schmid

Ares Schinwari kam als Flüchtling vor zehn Jahren nach Geretsried. Aus dem schüchternen Jugendlichen ist ein selbstbewusster Mann geworden.

Geretsried – Er war einer der ersten Geflüchteten, der vor zehn Jahren nach Geretsried kam: Ares Schinwari. Um ihn und fünf weitere Flüchtlinge kümmerten sich damals die Geretsriederinnen Martina Schmid und Sonja Frank. Inzwischen ist aus dem schüchternen Jugendlichen ein offener und selbstbewusster Mann geworden. Er lebt in Geretsried, hat eine Wohnung, ein festes Arbeitsverhältnis – sowie einen guten Grund, regelmäßig nach Pakistan zu reisen.

Schinwari war 17 Jahre alt, als er nach Deutschland kam. Über seine Flucht, die schlimmen Dinge, die er als Kind hat erleben müssen, möchte der Afghane nicht sprechen. „Als Junge mit sieben oder acht Jahren musste er von zu Hause weg und war etwa sieben Jahre in Taliban-Gefangenschaft“, berichtet Martina Schmid, der er sich anvertraut hat. „Er lebte in keinen guten Bedingungen und schaffte es irgendwie über den Iran nach Griechenland.“ Zwei, vielleicht auch drei Jahre sei Schinwari unterwegs gewesen, um nach Deutschland zu gelangen. Zunächst wurde er in einem Asylbewerberheim in München einquartiert. Gemeinsam mit fünf anderen jungen Männern wurde er dann nach Geretsried gebracht. Alle kamen sie in einer Wohnung unter. Dort begann für sie ein neues Leben.

„Am Anfang war Ares extrem unruhig und unsicher“, erinnert sich Schmid. „Man kommt in ein neues Land, kennt die Sprache und die Mentalität der Menschen nicht“, ergänzt Schinwari auf Deutsch. „Und ich konnte nicht gut schlafen.“ Aus diesem Grund arbeitet er gerne nachts. „Tags ist es hell. Da fühle ich mich sicher und kann besser schlafen.“ Seit gut drei Jahren ist er für einen Lebensmittelhersteller in Geretsried in Vollzeit tätig. „Ich habe einen guten Chef, und die Arbeit macht mir Spaß“, sagt der 27-Jährige mit einem Lächeln. Zusätzlich hat Schinwari einen Nebenjob. „Ares ist wirklich sehr fleißig“, sagt Schmid über ihren Schützling, der ihr wie ein Kind ans Herz gewachsen ist. Über seine deutsche Familie sagt der Afghane: „Wir sind wie eine echte Familie. Wir setzen uns zusammen und unterhalten uns, trinken Kaffee, essen gemeinsam.“ Auch das christliche Weihnachtsfest verbrachte der Muslim mit den Schmids.

Die deutsche und die afghanische Kultur seien schon sehr unterschiedlich, sagt Schinwari. Das fange beim Essen an. „Wir haben viel Masala im Essen, hier isst man nicht so würzig.“ Nudeln habe er in Deutschland zum ersten Mal probiert. Seine liebste Speise in der neuen Heimat ist Kaiserschmarrn. Schinwari räumt ein, dass er anfangs nicht gewusst habe, wie man kocht. „Aber ich habe zugeschaut und dazugelernt.“

Die deutsche Sprache sei für ihn zunächst die größte Hürde gewesen, blickt Ares Schinwari zurück. In Afghanistan habe er keine Schule besucht und das Lernen nicht gelernt. Auch eine Wohnung zu finden, sei nicht einfach gewesen. „Wenn man die Sprache kann, eine Arbeit und eine Wohnung hat, lebt man hier wie im Paradies“, schwärmt Schinwari. „Gott hat mir Familie Schmid gegeben. Sie haben mir gezeigt, wie man hier leben kann. Und ich habe ein sehr schönes Leben.“

Noch schöner wäre es sicher, wenn er mit seiner Familie vereint wäre. Doch das gestaltet sich sehr schwierig. Schinwaris Mutter und Schwester waren viele Jahre in Gefangenschaft der Taliban. „Seine Mutter kam nach neun Jahren frei, die Schwester nach sieben Jahren“, sagt Schmid. Beide leben heute in Pakistan bei einer befreundeten Familie. Sie unterstützte Schinwari dabei, Mutter und Tochter aus der Gefangenschaft zu befreien. So lernte er auch die Tochter der Familie kennen – und lieben. „Wir sind verheiratet und haben zwei Kinder“, sagt der Afghane hörbar stolz. Weil er keinen gültigen Pass hat, darf er seine Familie nur alle zwei Jahre für drei Monate besuchen. Kontakt halten sie täglich übers Mobiltelefon.

Natürlich wünscht sich der Wahl-Geretsrieder, Frau und Kinder bei sich zu haben. „Einen Familiennachzug beantragen kann man aber nur, wenn man in Deutschland ein festes Bleiberecht hat“, erklärt Schmid. „Wir haben schon viel versucht“, ergänzt Schinwari, „aber es hat nicht geklappt.“ Damit seine Frau nach Deutschland einreisen darf, muss sie außerdem Sprachkenntnisse des Niveaus A1 vorweisen – auch kein leichtes Unterfangen. „Wir machen das online oder besuchen an der Volkshochschule einen Kurs“, erzählt die 56-Jährige. „In Pakistan ist das anders.“ Für den Deutschkurs muss die Pakistani extra in eine größere Stadt gehen, wo es ein entsprechendes Unterrichtsinstitut gibt. „Nachdem sich die Frauen aber nicht so frei bewegen können, musste da eine Wohnung angemietet werden und immer der Vater oder der Bruder mitkommen.“ Das sei ein mittleres Familienunternehmen für einige Monate gewesen. Leider verlief der Kurs nicht erfolgreich. „Unter den Umständen ist das auch nicht einfach“, zeigt Schmid Verständnis.

Trotz Wohnung und festem Job nur geduldet

Seit achteinhalb Jahren verdient Ares Schinwari sein eigenes Geld, zahlt seine Versicherungen und Steuern. „Aber er hat nicht den Status eines Asylbewerbers oder als anerkannter Flüchtling. Er ist in Deutschland nur geduldet, und wir müssen alle zwei Jahre eine Verlängerung seines Aufenthaltsrechts beantragen“, berichtet Martina Schmid.

Theoretisch wäre es möglich, dass der 27-Jährige ein Dauerbleiberecht bekommt und irgendwann auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Doch in der Praxis ist dieses Unterfangen nicht so leicht. Zunächst müsste der Afghane Deutschkenntnisse das Sprachniveaus B1 nachweisen. „Auch wenn die Kurse ganz schön anspruchsvoll sind, das könnte er hinbekommen“, meint Schmid. Das größere Problem: Er muss im Besitz eines gültigen Passes sein. Um einen Pass beantragen zu können, braucht man eine Geburtsurkunde. Über so ein Dokument verfüge ihr Schützling zwar, aber es wird nicht anerkannt. „Um eine neue Geburtsurkunde zu bekommen, müsste Ares nach Afghanistan reisen und sich in seinem Geburtsort eine Originalkopie erstellen lassen.“ Doch der Afghane möchte aus Angst vor den Taliban nicht in sein Heimatland reisen. Schmid: „Er kommt also an keinen afghanischen Pass und an keinen deutschen Pass.“

Damit Schinwari trotzdem seine Familie in Pakistan besuchen kann, muss er bei der Ausländerbehörde um eine Sondergenehmigung ersuchen. „Alle zwei Jahre darf er ausreisen“, sagt Schmid. Der vorläufige Pass erlaube es ihm, einmal aus Deutschland auszureisen und einmal wieder einzureisen. Die fehlende Geburtsurkunde – das sei ein Problem, das „Millionen Flüchtlinge haben. Sie schaffen es nicht, alle Papiere mitzunehmen, wenn sie ihr Land verlassen. Was tut man mit Menschen, die ihre Existenz nicht beweisen können?“, meint Schmid. Das sei ein immer noch ungeklärtes Thema. Anfragen dazu würden bei den Vereinten Nationen laufen. Natürlich gebe es Mittel und – nicht immer ganz legale – Wege an das Dokument zu gelangen. Doch das kommt für Schmid nicht in Frage.

Ihr letzter Strohhalm, an den sie sich klammert: Sie möchte zusammen mit Schinwari offiziell einen Anwalt beauftragen, der in Afghanistan nach der Urkunde sucht. Ende Mai läuft die zweijährige Duldung des Afghanen aus. „Dann müssen wir das wieder durchboxen. Das ist auch schwierig genug.“