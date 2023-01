„Dein Geretsried, dein offenes Ohr“: Bürger stellen Stadt gutes Zeugnis aus

Von: Susanne Weiß

Gespräche führte Bürgermeister Michael Müller auch am Karl-Lederer-Platz. © sh/Archiv

Über den Sommer 2022 führte die Stadt die Bürgerbeteiligung „Dein Geretsried, dein offenes Ohr“ durch. Ergebnisse stellte der Rathauschef nun vor.

Geretsried – In Gelting, am Schulzentrum, in der Sudetenstraße, am Karl-Lederer-Platz und in Stein schlugen Bürgermeister Michael Müller, Stadträte und Mitarbeiter der Verwaltung im Sommer 2022 ihre Zelte auf, um sich Bürgerfragen zu stellen. Parallel dazu konnten sich die Geretsrieder online einbringen. Die Ergebnisse der Befragung präsentierte der Rathauschef in der Weihnachtssitzung.

Ergebnisse der Beteiligungsreihe „Dein Geretsried, dein offenes Ohr“

„115 Bürgerinnen und Bürger haben sich eingebracht“, berichtete Müller. Etwa drei Viertel davon hätten sich online beteiligt. „Ich möchte allen danken, die mitgemacht haben.“ Mit der Zahl der Teilnehmer zeigte sich der Bürgermeister zufrieden, betonte aber auch, dass mehr immer besser seien. „Bei gut 26 000 Einwohnern können 115 Teilnehmer selbstverständlich nur ein sehr grobes Stimmungsbild abgeben.“ Dennoch seien die Rückmeldungen wertvoll und würden die Verwaltung bestärken, das Angebot fortzuführen.

Den Umfrageergebnissen nach zu urteilen, sind die Geretsrieder alles in allem zufrieden mit ihrer Stadt. „Grundsätzlich gefällt ihnen die Stadt“, so Müller. Auf die Frage „Wie gut gefällt Ihnen Ihre Heimatstadt?“ antworteten 70 Prozent der Teilnehmer mit Schulnote eins bis drei. Fünf gaben ein Ungenügend.

Bürgern in Geretsried gefällt Natur zur Naherholung

Häufig werde bei solchen Befragungen ein Mittelwert gewählt, erläuterte Müller. So war es auch bei den meisten Themenbereichen. Die Bildungsangebote bekamen im Durchschnitt 3,28 von fünf möglichen Sternen. Die Sportangebote schnitten mit 3,54 Sternen etwas besser ab, das Kulturangebot etwas schlechter (2,78 Sterne). Die Einkaufsmöglichkeiten wurden mit 3,12 Sternen „relativ gut“ bewertet, schlussfolgerte der Bürgermeister. Auch in puncto Aufenthaltsqualität ging der Trend eher Richtung „gut“. Die Anbindung, also die Verkehrsinfrastruktur, erhielt im Schnitt 3,17 Sterne. Müller selbst lobte in diesem Zusammenhang den ÖPNV. „Ich finde, mit dem Bus sind wir sehr gut angebunden.“

„Was gefällt Ihnen am besten?“, durften die Befragten mit Mehrfachnennungen beantworten. Dabei setzte sich insbesondere die Natur zur Naherholung durch. 80,58 Prozent kreuzten dieses Themenfeld an. „Das ist unsere Stärke“, bilanzierte Müller. Hier bekamen die Einkaufsmöglichkeiten 30 Prozent Zuspruch, das Sportangebot 31 Prozent und das soziale Miteinander 27 Prozent.

Bürgerbeteiligung: Geretsrieder sehen Verbesserungspotenzial

Verbesserungspotenzial sehen die Teilnehmer bei Gastronomie beziehungsweise Einkauf. 27 von ihnen kreuzten den Themenbereich an. 15 sagten, beim Verkehr, vor allem den Radwegen, könnte die Stadt etwas besser machen. 14 kreuzten „Grün im Zentrum“ an. Je sechs der Befragten wünschen sich Verbesserungen beim Wohnraum und den Spielplätzen. Vier gaben ihre Stimme der S-Bahn.

Die Erhebung sei nicht repräsentativ, betonte der Rathauschef. Dennoch seien Trends abzulesen. „Für uns ist wichtig, diese Informationen zu bekommen.“ Sie sollen nun inhaltlich in die Stadtpolitik einfließen. Man wolle solche Bürgerbeteiligungsformate weiter anbieten. Müller: „Einbringen muss sich jeder selbst.“ sw

