Geretsried: Erneute Auszeichnung für Pizzen-Hersteller Gustavo Gusto

Von: Susanne Weiß

Pizza am laufenden Band: Gustavo Gusto liefert täglich über 100.000 Tiefkühlpizzen an Supermärkte – in Deutschland, Österreich und die Schweiz. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Erneute Auszeichnung für den Tiefkühlpizza-Hersteller Gustavo Gusto. Das Geretsrieder Unternehmen ist Branchensieger im Bereich Tiefkühlkostanbieter.

Geretsried – Der Tiefkühlpizza-Hersteller Gustavo Gusto aus Geretsried sahnt regelmäßig ab, wenn es um die Bewertung von Unternehmen und Lebensmitteln geht. Jüngst erhielt das Geretsrieder Unternehmen laut Mitteilung erneut eine Auszeichnung.

Das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung untersuchte im Auftrag von „Deutschland Test“, einer Marke von Finanztester Focus Money, 400 Millionen Online-Quellen zu mehr als 12.000 Unternehmen mit Blick auf Aussagen in den fünf Bereichen Innovationstätigkeit, Investitionen, Forschung und Entwicklung, Produktneuheiten und Technologie. Dabei setzte sich Gustavo Gusto als Branchensieger im Bereich Tiefkühlkostanbieter durch. Demnach weist Gustavo Gusto unter den Unternehmen die höchste Innovationskraft vor.

Seit sechs Jahren im Einzelhandel erhältlich

„Wir freuen uns riesig über diese Auszeichnung. Denn das zeigt doch, dass wir unsere Vision, eine Tiefkühlpizza herzustellen, die wie in einem guten italienischen Restaurant schmeckt, erfolgreich umsetzen“, sagt CEO Christoph Schramm, der die Marke vor sechs Jahren in den Einzelhandel brachte. Gustavo Gusto arbeite täglich daran, die Pizzen noch weiter zu verbessern und das Unternehmen weiterzuentwickeln. Bereits im April erreichte Gustavo Gusto in der Studie „Höchste Wertschätzung von Verbrauchern“ von Deutschland Test mit dem maximalen Score von 100 Punkten in der Branche Tiefkühlkostanbieter Platz 1.

Überhaupt habe es in den vergangenen Monaten mehrere Auszeichnungen und Preise gegeben. „Wir sind über jeden Preis und jede Anerkennung überglücklich und stolz. Lob, Wertschätzung und Anerkennung tun einfach gut“, so Schramm.

