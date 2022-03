Erst entführt, dann gerettet: Eine Sage um das Kloster Beuerberg

Von: Dominik Stallein

Zufluchtsort: Im Kloster Beuerberg fand eine junge Frau nach ihrer Entführung Unterstützung. © Archiv

Eine junge Frau entging nur knapp einem grausamen Schicksal – ihr Entführer rettete sie. Und er sorgte dafür, dass ein Raubritter endlich besiegt wurde.

Geretsried/Beuerberg – Ritter, Grafen und Fürsten besiedelten vor Jahrhunderten die Region. Um einen davon ranken sich wegen seiner schrecklichen Taten viele Erzählungen: den Raubritter Judas, der irgendwo zwischen Geretsried und Einöd in seiner Burg hauste, die die Menschen nur „Teufelsnest“ nannten.

Judas war der Schrecken der ganzen Umgebung. Er plünderte reich beladene Flöße, ging skrupellos mit seinem Schwert vor und hatte eine unersättliche Gier nach Frauen. Immer wieder ließ er schöne Bauerntöchter oder junge Frauen aus der Bürgerschaft in seine Burg verschleppen. Waren sie ihm nicht zu Willen, sperrte er sie solange in den Kerker, bis sich die jungen Frauen ihm doch hingaben. Ein Mädchen hatte es ihm besonders angetan: Beate, eine Cousine der berüchtigten Wirtin Zapf (auch über sie gibt es eine Sage - sie ist als „das „Marktgschlerf“ bekannt).

Während eines Gelages, nach einigen scharfen Getränken, lobte der Raubritter ein Kopfgeld aus: Wer ihm die junge Beate brachte, sollte mit Gold und einem Bogen mit goldenem Pfeil belohnt werden, den er kurz zuvor von einem Kaufmann geraubt hatte. Ein Ritter wurde hellhörig und willigte ein.

Auf dem Weg nach Königsdorf: Junge Frau wurde entführt

Er bestach die Wirtin mit dem Gold, und schmiedete einen heimtückischen Plan. Zapf erzählte der schönen Beate, dass ihr Verlobter ganz fürchterlich krank sei. Die junge Frau machte sich sofort auf den Weg nach Königsdorf, wo ihr Geliebter, ein Flößer, lebte. Unterwegs entführte sie der Ritter und verschleppte sie ins Teufelsnest.

Entführer zeigt ein Herz: Er rettet die Frau aus den Fängen des Raubritters

Judas war zufrieden, die junge Frau allerdings nicht sonderlich angetan – weder von ihm, noch von seinem äußerst gewalttätigen Annäherungsversuch. Und so, wie der Raubritter das immer tat, ließ er sie in den Kerker bringen. Dort weinte und schluchzte Beate aus Angst um ihren vermeintlich kranken Geliebten und Verzweiflung über ihre missliche Lage so herzzerreißend laut, dass ihr Geheul auch durch die dicken Verliesmauern zu hören war. Als der Ritter, der sie verschleppt hatte, das hörte, wurde ihm ganz anders. Er entschied, die junge Frau wieder zu befreien.

Flucht mit Ziel Kloster Beuerberg: Junge Frau gelangt in Sicherheit

Es war der Beginn einer aufregenden Flucht: Weil er sich in der Region gut auskannte, konnte der Ritter Beate an allen Wachen vorbeischleusen und brachte sie zu ihrem Geliebten. Von dort flohen die drei in Richtung des Klosters Beuerberg. Die Mönche wollten dem jungen Paar helfen und dem Raubritter Judas ein für alle Mal das grausame Handwerk legen: Aus dem ganzen Oberland wurden Ritter zusammengetrommelt. Sogar der Herzog von München entsandte Leute zur Unterstützung. Mit vereinten Kräften wurden das Teufelsnest eingenommen und Judas mitsamt seinen verbündeten Schurken gefangen genommen. Die Burg soll der Überlieferung nach noch in dieser Nacht niedergebrannt worden sein. Bis auf den letzten Stein trugen die Befreier die Ruine ab, auf dass sich nie wieder ein Raubritter dort niederlassen könne.

Sagen der Heimat - eine Serie aus Wolfratshausen, Geretsried und Umgebung

In unserer Serie „Sagenhafte Heimat“ haben wir viele Legenden und Mythen aus der Region vorgestellt. Zum Beispiel von einem jungen Flößer, der sich umbrachte, statt grauenvoll gefoltert zu werden. Noch heute erinnert eine Stelle im Landkreis an ihn.

