Erste Versammlung nach Zwangspause: Corona auch als Chance genutzt

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Vereinsspitze der Feuerwehr: (v. li.) Karl Wenisch (Kassier), Ludwig Matheis (Schriftführer), Markus Zydek und Lisa Meindl (Vertrauensleute) sowie die Zweite Vorsitzende Kerstin Leipold und der wiedergewählte Erste Vorsitzende Florian Effenberger. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Freiwillige Feuerwehr Geretsried blickt in ihrer Versammlung auf zwei turbulente Jahre zurück. Florian Effenberger bleibt Vereinsvorsitzender.

Geretsried – Ausgefallene Übungen und Schulungen, strenge Vorgaben, um die Einsatzbereitschaft aufrechterhalten zu können, das Vereinsleben gleich null: Vorsitzender Florian Effenberger und Kommandant Erik Machowski blickten in der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Geretsried, die nach zwei Jahren erstmalig wieder in Präsenz stattfand, auf eine durch die Pandemie geprägte Zeit zurück, die neben großer Disziplin ein Umdenken verlangte.

91 aktive Mitglieder, davon fünf Seiteneinsteiger

Aktuell verfügt die Wehr über 91 aktive Mitglieder und Anwärter (2020: 94, 2021: 89). „Fünf davon sind als Seiteneinsteiger zu uns gekommen“, erklärte Machowski. 2020 riefen die Piepser 219 Mal zum Einsatz, 2021 wurden die Kräfte 201 Mal zu Hilfe gerufen. Ein Alarm im Januar vor zwei Jahren blieb besonders in Erinnerung: „Ein Mann steckte an der Sudetenstraße seine Wohnung in Brand, Rauchschwaden zogen durch das mehrstöckige Gebäude“, so Machowski. Betroffen waren mehrere Bewohner, die so schnell wie möglich evakuiert werden mussten. Der Verursacher aber randalierte weiter und verhinderte so ein Eingreifen der Rettungskräfte. Erst ein von der Polizei abgegebener Schuss in den Fuß konnte den Mann stoppen.

Drastisch zurückgegangen ist in der Corona-Zeit die Zahl der Übungen und Schulungen: Konnten 2019 noch 15 durchgeführt werden, waren es ein Jahr später nurmehr 9. 2021 waren es immerhin 34. Der Grund: „Wir stellten auf Online-Schulung um“, erklärte der Kommandant. Der Dozent stand in der Fahrzeughalle allein vor der Kamera, die Feuerwehrleute verfolgten die Ausführungen am Laptop zu Hause.

In der Pandemie konnte Liegengebliebenes aufgearbeitet werden

Überhaupt versuchte die Führung, der Pandemie so gut es ging Positives abzugewinnen. „Wir nutzten die Zeit, um Liegengebliebenes aufzuarbeiten.“ Betriebsanlagen wurden modernisiert, Schulungs- und Ausbildungspläne vereinfacht. Rollwagen speziell zur Tierrettung und den Themen „Strom/Licht“ und „Tragkraftspritze“ wurden zusammengestellt. Ebenfalls verfügt die Feuerwehr nun über eine eigene mobile Tankstelle über 1000 Liter Diesel. Machowski: „Während des Lockdowns schlossen die Tankstellen ja auch um 22 Uhr. Unsere Einsätze haben sich aber nicht danach gerichtet, ob Ausgangssperre herrschte oder nicht.“

Tag der offenen Tür Anfang Juli

Einige der so entstandenen Ideen wie ein Dienstausweis sollen in Zukunft ausgebaut und beibehalten werden. Zudem steht ein Tag der offenen Tür Anfang Juli auf dem Programm, ebenso wie die Fortführung des Bedarfsplans und Ausschreibung neuer Hilfeleistungslöschfahrzeuge. Geretsrieds Bürgermeister Michael Müller sprach den Mitgliedern der Feuerwehr sein Lob aus: „Ihr wart da, wenn andere Euch brauchten und habt Euch selbst unter der Gefahr dieser Pandemie in den Einsatz begeben.“ Kreisbrandrat Erich Zengerle schloss sich an: „Zwei lange Jahre voller Disziplin, das Abarbeiten der Einsätze mit Masken, Ausrücken nur mit Fensterbesatzung – ich kann nur Danke sagen. Uns ist nicht eine einzige Wehr ausgefallen.“

