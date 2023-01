Erweiterung der Feuerwehrschule Geretsried: Erster Spatenstich im Frühling

Von: Susanne Weiß

Die nächste Baustelle: Auf dem Gelände der Feuerwehrschule entsteht 2023 ein neues Wirtschafts- und Unterkunftsgebäude. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Feuerwehrschule Geretsried wird erweitert. Vorarbeiten für das neue Wirtschafts- und Unterkunftsgebäude laufen bereits. Erster Spatenstich ist im Frühling.

Geretsried – Die Feuerwehrschule in der größten Stadt im Landkreis ist eine von insgesamt drei in Bayern, die Ehrenamtliche, Hauptamtliche und Führungspersonal aus- und fortbildet. Um dem bestehenden Bedarf gerecht zu werden, und auch um auf dem Stand zu bleiben, baut der Freistaat quasi laufend an der Geretsrieder Sudetenstraße. Nun steht das nächste Projekt an. Und andere Baustellen warten bereits, wie Dr. René Mühlberger, Schulleiter und leitender Branddirektor, während eines Ortstermins mit unserer Zeitung berichtet.

Erweiterung Feuerwehrschule: Vorarbeiten für Wirtschafts- und Unterkunftsgebäude laufen

Im Westen des neun Hektar großen Geländes in Geretsried, wo früher Teilnehmerinnen und Teilnehmer geparkt haben, laufen die Vorbereitungen für das neue Wirtschafts- und Unterkunftsgebäude. Grund für die Erdarbeiten ist die Verlegung des Kanals. Zuvor entstanden am Rand der Feuerwehrschule eine provisorische Müllstation und ein Interims-Parkplatz. Ende des ersten Quartals, Anfang des zweiten Quartals 2023 soll der erste Spatenstich erfolgen. „Ich hoffe, dass der Neubau 2026 in Betrieb gehen kann“, sagt Mühlberger.

Jüngst hat der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags die Finanzmittel dafür freigegeben – trotz einer Kostenexplosion um 34 Millionen Euro. „Da waren wir dankbar und erleichtert“, betont der Schulleiter. Die auf 82,5 Millionen Euro gestiegenen Kosten in der Projektplanung sind auf die aktuelle Situation zurückzuführen. „Nicht auf Nutzerwünsche.“

Die Pläne gehen Schulleiter Dr. René Mühlberger nicht aus: Die Geretsrieder Feuerwehrschule und ihre Schwesternschulen in Regensburg und Würzburg können den Bedarf an Aus- und Fortbildungen der Einsatzkräfte nicht decken. Auf dem Gelände an der Sudetenstraße werden die Kapazitäten in den nächsten Jahren erhöht. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Feuerwehrschule Geretsried erweitert um 89 Betten

Zur Hälfte unter dem 100 Meter langen Bauwerk soll eine natürlich belüftete Garage mit 140 Stellplätzen entstehen. Darüber im Erdgeschoss kommen der Wirtschaftsbereich mit Küche, Cafeteria, Speisesaal und Empfang sowie ein größerer Fitnessraum unter. Das erste Obergeschoss wird ein Technikgeschoss. „Sonst hätten wir sehr viele Dachaufbauten gehabt“, erklärt Mühlberger. So bleibt dort Platz für Photovoltaik und Dachbegrünung. Im zweiten und dritten Obergeschoss entstehen eine Hausmeisterwohnung und Zimmer für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 89 Betten gewinnt die Feuerwehrschule dadurch. Die Bewohnerinnen und Bewohner werden einen „normalen“ Zugang haben und einen mit separaten Umkleiden und Duschen. Nach Übungen müssen sie dadurch nicht mit ihrer verschmutzten Einsatzkleidung aufs Zimmer.

Direkt hinter dem Baufeld befindet sich das bestehende Unterkunftsgebäude mit 98 Betten. Eigentlich wären es 16 mehr, aber seit der Corona-Pandemie werden Doppelzimmer nicht weiter als solche belegt. „Das möchten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch nicht mehr.“ Überhaupt ist das Bettenhaus in die Jahre gekommen. „Es muss generalsaniert werden.“ Die Generalsanierung müsste aber abschnittsweise erfolgen. „Wir brauchen die Betten ja.“

Kapazitäten an Feuerwehrschule Geretsried reichen nicht aus

Für 2023 hat die Feuerwehrschule 264 Lehrgänge mit insgesamt 5700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern geplant. Einzelne finden an bei den jeweiligen Feuerwehren statt, aber die meisten führen die Lehrkräfte in Geretsried durch, also mit Übernachtung. Da die Kapazitäten nicht ausreichen, muss die Feuerwehrschule Hotelzimmer anmieten. Das sei mittlerweile schwierig, sagt Mühlberger mit Blick auf die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen. Teils müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dadurch nach Penzberg pendeln. Die Splitter-Unterbringung sei schwer zu vermitteln. „Manche finden es gut, weil sie im Hotel einen Fernseher haben, was es bei uns nicht gibt“, sagt der Schulleiter schmunzelnd. Aber viele würden eben auch genießen, dass sie mit den ihren Kameradinnen und Kameraden abends noch zusammensitzen können.

Eine Rolle spielt dabei die Cafeteria – eine weitere Baustelle. „Sie ist seit Mitte des Jahres geschlossen, wir suchen einen neuen Betreiber.“ Zur Verpflegung gibt es die „hochgelobte“ Schulküche. Die Cafeteria als Pachtbetrieb dient als wichtiger Treffpunkt. Beides ist im bestehenden Wirtschaftsgebäude untergebracht. Es wird weichen, wenn der Neubau steht.

Erweiterung der Feuerwehrschule Geretsried: Was wird aus altem Bunker?

Interessant wird in diesem Zusammenhang der alte Bunker im Keller. Zu Zeiten des Kalten Kriegs, als an der Sudetenstraße eine Katastrophenschutzschule untergebracht war, hätte sich die Bayerische Staatsregierung im Fall eines Atomschlags dort in Sicherheit bringen sollen. Für 178 Menschen war der 200 Quadratmeter große Bereich ausgelegt. Zum Einsatz kam er nie. Für den Dauerbetrieb hatte man den Schutzraum aber ohnehin nie vorgesehen, und heute würde er der modernen Waffentechnik kaum Stand halten. „Man muss sich ansehen, wie aufwendig es wäre, den Bunker zu beseitigen“, sagt Mühlberger. Es sei ergebnisoffen, wie man damit umgehe.

Wenn das vorhandene Wirtschaftsgebäude nicht mehr benötigt wird, entsteht Platz für zusätzliche Lehrsäle. Die bestehenden zehn reichen nicht, weil die Bettenkapazität erhöht wurde. Und die Feuerwehrschule braucht ein größeres Bürogebäude. Ein Zeichen, dass diesbezüglich etwas passieren muss, sind die beiden Container direkt an der Einfahrt. Vor knapp zehn Jahren wurde der bestehende Verwaltungssitz durch einen Containerbau erweitert. Vor knapp fünf Jahren entstanden in einem zusätzlichen Containerbau weitere Büros, 2019 wurde der nochmals erweitert. „Wir sind jetzt 130 Köpfe im Haus und nähern uns behutsam den 140“, so der Schulleiter. Der Platz war aber auch nötig, weil die IT-Abteilung nicht länger in ihrem Großraumbüro arbeiten konnte. „Das war akustisch schwierig.“

Wie sich ein Ersatz für die Containerlösung sinnvoll auf dem Gelände einfügen kann, wird man sich städteplanerisch überlegen, kündigt Mühlberger an. Und „wir brauchen auch noch eine neue Fahrzeughalle.“ Aber jetzt ist erst mal das Unterkunfts- und Wirtschaftsgebäude an der Reihe.

