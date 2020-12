Es funkelt und leuchtet in Stein: Spaziergang zu den „Adventsfenstern“

Es funkelt und leuchtet in den Gärten, auf den Balkonen und in den Fenstern: Im Stadtteil Stein gibt es dekorierte Adventsfenster zu bestaunen.

Das Quartiersmanagement hat die Aktion „Adventsfenster“ ins Leben gerufen

Sie ist ein Ersatz für die Steiner Weihnachtsfeier

Zehn Bewohner des Ortsteils haben sich gemeldet und ihre Fenster vorweihnachtlich dekoriert

Geretsried – In Stein leuchtet und funkelt es in den Gärten, auf den Balkonen und in den Fenstern heuer besonders. Das Quartiersmanagement „Wir sind Stein“ hat zur Aktion „Adventsfenster“ aufgerufen. Weil die beliebte Steiner Weihnachtsfeier vor dem Jugendtreff Ein-Stein coronabedingt nicht stattfinden kann, haben sich Hannah Schreyer, Sandra Mader und ihre Kollegen vom Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit (TVJA) überlegt, dass die Bürger mit viel Schmuck und Licht an ihren Häusern für Adventsstimmung sorgen sollen. Einige sind der Einladung bereits gefolgt, weitere dürfen laut Schreyer gerne hinzukommen.

+ Das Quartiersmanagement „Wir sind Stein“ lädt noch weitere Bürger zur Aktion „Adventsfenster“ ein und hat das eigene Fenster am Steiner Ring ebenfalls hübsch dekoriert. © Tanja Lühr

Zehn Bewohner haben sich eingetragen

Bisher haben sich etwa zehn Bewohner in eine Teilnehmerliste eintragen lassen. Die Listen mit allen Adressen samt Stadtplan kann man sich am Büro des Quartiersmanagements des TVJA am Steiner Ring 10 abholen. Sie stecken in einer Hülle an der Außenwand. Daneben befindet sich gleich das erste hübsch gestaltete (Schau-) Fenster. Ebenfalls mit gutem Beispiel voran gehen die Veranstalter ein paar Meter weiter am Steiner Ring 24 mit dem Fenster des Büros von „Integration aktiv“ im ersten Stock. Hier schimmert dezent ein großer Stern, umrahmt von Christbaumkugeln. Am Steiner Ring 41 hat Ursula Sebb ein Fenster zur Straße hin liebevoll gestaltet. Mit weißem Stift hat sie Häuser aufgemalt. Darüber hängen Sterne aus Perlen, eine Idee ihrer Enkeltochter. „Ich bastle gerne. Die Sterne machen viel Arbeit, sind aber etwas Außergewöhnliches“, sagt Sebb.

Stern eingerahmt von Orchideen

In den kleineren Nebenstraßen fällt das Reihenhaus von Familie Fischer am Tegernseeweg 30 sofort auf. Ingrid und Herbert Fischer haben den Eingangsbereich sehr geschmackvoll hergerichtet. Ein Tannenbaum und zwei Sträucher sind mit Lichtern in warmem Gelb geschmückt. Ein Türkranz aus echten Tannen heißt Besucher willkommen, ein vielzackiger Papierstern überstrahlt die Szene. Auch im Küchenfenster glitzert ein Stern, eingerahmt von Orchideen. „Eine Freundin hat mir das Plakat mit dem Aufruf des Quartiersmanagements mitgebracht. Da habe ich sofort mitgemacht“, sagt Ingrid Fischer. Sie dekoriere eh für ihr Leben gerne. Und die Idee, ein Fenster besonders herauszuputzen, habe ihr gefallen. Mehr Spaziergänger als sonst habe sie bis jetzt allerdings noch nicht bemerkt.

+ Wie ein kleines Bethlehem: Ursula Sebb hat in mühevoller Handarbeit Perlensterne gebastelt und sie über die gemalten Häuser gehängt. © Tanja Lühr

Gegenüber wohnen Sylvia und Werner Szep. Auch sie haben heuer großen Glanz in ihre Hütte gebracht. Bunte Lichtergirlanden leuchten am Balkon, die Fenster sind in Gold und Gelb gehalten. Das Ehepaar beteiligt sich nicht offiziell an dem Adventszauber des TVJA. Es hat sich unabhängig davon mächtig ins Zeug gelegt, was die Illumination ihrer Wohnung angeht. Bei ihren täglichen Spaziergängen mit dem Hund ist Sylvia Szep aufgefallen, dass Stein in diesem Jahr mehr leuchtet als sonst – das hat sie inspiriert. „Die Leute haben wegen Corona wohl mehr Zeit. Sie fahren nicht weg und machen es sich deshalb zu Hause kuschelig“, glaubt die Stadtteilbewohnerin.

Auch wenn sich nicht so viele für die Adventsfenster-Aktion angemeldet haben, lohnt sich eine abendliche Tour durch unseren Stadtteil auf alle Fälle.

Kerstin Halba, die Vorsitzende des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit, ist natürlich ebenfalls mit von der Partie. Die Adventsfenster hält sie für eine „super Idee“. Aus buntem Transparentpapier hat Halba Kerzen ausgeschnitten, an ihr Fenster im ersten Stock am Chiemseeweg 3 geklebt und das Ganze von hinten mit einer LED-Leiste beleuchtet. Sie selbst gehe regelmäßig mit ihrem Hund in Stein Gassi, erzählt sie. Auf den Nebenstraßen sei kaum Verkehr, und ihre Mitbürger seien bekannt für besonders aufwendigen Weihnachtsschmuck. Das reiche von schlichten Lichterketten bis hin zu fröhlich-bunten, blinkenden Kutschen mit Rentieren. „Auch wenn sich nicht so viele für die Adventsfenster-Aktion angemeldet haben, lohnt sich eine abendliche Tour durch unseren Stadtteil auf alle Fälle“, wirbt die Vereinsvorsitzende um viele Besucher.

Tanja Lühr

