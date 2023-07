In Geretsrieder Wohnvierteln ist viel passiert – Spielplatz am Johannispatz eingeweiht

Feiern in den drei Quartieren

Johannisplatz, Neuer Platz und Stein: Vergangenen Samstag, am diesjährigen Tag der Städtebauförderung, standen die drei Wohnviertel und ihre Entwicklungen im Mittelpunkt.

Geretsried – In den drei Wohnvierteln Johannisplatz, Stein und Neuer Platz ist viel passiert, seit die Stadt angefangen hat, sie nach und nach mit Mitteln aus dem Bund-Länder-Förderprogramm „Soziale Stadt“ aufzuwerten. 60 Prozent der Kosten für förderfähige Maßnahmen wurden und werden erstattet. Jedes Jahr am Tag der Städtebauförderung, der heuer auf den 15. Juli fiel, lädt die Stadt die Bürger dazu ein, sich die Fortschritte in den drei Quartieren anzuschauen. Meist finden an dem Tag Feste und andere Aktionen statt.

Neuer Spielplatz am Johannisplatz eingeweiht

Am Johannisplatz wurde am Samstag der neue Spielplatz eingeweiht. Einige Kinder hatten in den Tagen zuvor fleißig bei den letzten Arbeiten geholfen. Wie berichtet gehört es zum Konzept der Spielplatz-Baufirma „Gemeinsam gestalten“, dass die späteren Nutzer selbst anpacken, etwa indem sie Hecken pflanzen, Hackschnitzel verteilen oder Klettergerüste aus natürlich krummen Robinienstämmen zusammensetzen. „Es hätten etwas mehr Kinder und Jugendliche teilnehmen können. Aber denen, die dabei waren, hat es Spaß gemacht“, sagte Robert Schmidt-Ruiu von dem Mitmach-Unternehmen aus Olching. Vom fünfjährigen Mikael, einem der ersten Besucher des Spielplatzes am Samstagvormittag, gab es jedenfalls die Note „Eins mit Stern“ nach dem Ausprobieren des Kletterturms, der Schaukeln, des Sandkastens und der Rutsche.

+ Stadtteilfest am Neuen Platz: Die kleinen Besucher suchten und fanden im Brunnen Abkühlung angesichts der tropischen Temperaturen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Bürgermeister freut sich über positive Entwicklung des Platzes

Bürgermeister Michael Müller, der selbst bis vor wenigen Jahren lange am Johannisplatz gewohnt hatte, freute sich, wie positiv sich dieser entwickelt hat. Er war das erste Quartier, das im Rahmen der Städtebauförderung vor gut zehn Jahren komplett umgekrempelt wurde. Ziel des Förderprogramms ist, dass mit der baulichen Veränderung eine soziale einhergeht. Dafür, dass die rund 1000 Bewohner am und um den Johannisplatz mehr zusammenkommen, sorgt seit einem dreiviertel Jahr der neue Treff in den Räumen der ehemaligen Apotheke.

Neuer Treff am Johannisplatz lockt mit vielfältigen Angeboten

Laut Rudi Mühlhans, Geschäftsführer des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit (TVJA), in dessen Zuständigkeitsbereich das sogenannte Quartiersmanagement fällt, wird er sehr gut angenommen. Es gibt dort wöchentliche Spielenachmittage für Kinder, einen 14-tägigen Stammtisch für jung gebliebene ältere Anwohner, Yogakurse und vieles mehr. Quartiersmanagerin Tini Schwarm zeigte den Besuchern den hellen Aufenthaltsraum mit der kleinen Teeküche und kleinem Büro. Unter den Gästen waren auch die Jugendräte Sabrina Schrills und Michael Springer. Der Jugendrat hat sich bekanntlich stark dafür eingesetzt, dass die städtischen Spielplätze nach und nach attraktiver werden.

Quartierstreff in Stein: Angebot soll niederschwellig werden

Im Quartierstreff am Steiner Ring 10 berichtete Stadtarchitekt Christian Müller über die Pläne zur Renovierung der von der Stadt angemieteten Räume. Weil der Treffpunkt bei den Steiner Bürgern äußerst beliebt ist – was vor allem dem rührigen Quartiersmanagement zu verdanken ist –, hat sich die Kommune entschlossen, ihn in Absprache mit dem Eigentümer umzugestalten. Der Eingang soll in die Mitte verlegt werden und wenn möglich geöffnet bleiben, sodass noch mehr Bürger sich trauen, spontan einzutreten. „Das Angebot soll so niederschwellig wie möglich werden“, sagte die TVJA-Vorsitzende Kerstin Halba.

+ Hatten sichtlich ihren Spaß: Besucher des Stadtteilfests am neuen Platz. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Teeküche und das Mitarbeiterbüro werden modernisiert, es wird ein barrierefreies WC geben. Christian Müller zufolge hat der Stadtrat für den Umbau 50 000 Euro bewilligt. Er soll im Herbst starten. Weil die Stadt den Neubau eines Bürger- und Jugendhauses in Stein aus finanziellen Gründen auf frühestens 2026 verschoben hat, will sie auch den Jugendtreff Ein-Stein bis dahin in Schuss halten. Der Bungalow wird neue Türen und Böden erhalten sowie eine Klimaanlage. Schließlich wird in Stein Ende 2023/Anfang 2024 ein weiterer Spielplatz aufgemöbelt, nämlich der Platz am Schlierseeweg. Auch damit wurde die Firma „Gemeinsam gestalten“ beauftragt.

Neuer Platz: Hier ist kein Quartierstreff geplant

Am Neuen Platz fand am Samstag das Stadtteilfest für das gesamte Musikerviertel statt, das sich im Laufe der Jahre zu einem beliebten Event gemausert hat. Quartiersbeiräte und Geschäftsleute haben sich hier zusammengetan, um den Anwohnern etwas zu bieten. Die Auftritte verschiedener Bands und Tanzgruppen lockten vor allem am Abend zahlreiche Besucher an. Bürgermeister Michael Müller eröffnete das Fest am Nachmittag. Am Neuen Platz, 2015 mit Fördermitteln umgestaltet, gibt es keinen Quartierstreff, und es ist auch keiner geplant. Man wolle den ansässigen Gastronomiebetrieben keine Konkurrenz machen, sagte Müller im Gespräch mit unserer Zeitung. Er bedankte sich bei den aktiven Anwohnern, die die Boulebahn pflegen und die zuletzt unter dem Motto „Essbare Stadt“ Tröge mit Kräutern für alle Anwohner zum selber Ernten aufgestellt hatten.

Am Neuen Platz sind Verschönerungen angedacht

Doch auch der Neue Platz und das nähere Umfeld sind noch nicht das, was die Stadt sich wünscht. Rathauschef Müller würde den Platz gerne besser an die Sudetenstraße anbinden und gleichzeitig sowohl den bescheidenen Chamalières-Platz vor dem Tengelmann-Hochhaus als auch die Herglotz-Kreuzung verschönern. Die dafür nötigen Grundstücke und Wege gehören jedoch mehreren Eigentümergemeinschaften und der evangelischen Kirche.

Am Neuen Platz selbst wird das wenig ansprechende Haus mit der Nummer 9 (griechisches Restaurant Ammos) demnächst abgerissen und vierstöckig neu errichtet. Die Gastronomie soll und will bleiben, darüber sind Wohnungen geplant. Die Stadt erwartet eine „deutliche optische Aufwertung“. Aktuell wird ein vorhabenbezogener Bebauungsplan erstellt, wie schon beim Puls G am Karl-Lederer-Platz, was in der Regel länger dauert. Tanja Lühr

