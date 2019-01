„Es müssen in jedem Spiel alle Gas geben“

Im „Interview der Woche“ äußert sich Vize-Kapitän laus Berger zur Situation der Geretsrieder River Rats im Abstiegskampf und warum er den Trainerwechsel für richtig hält.

Geretsried – Wie ein Befreiungsschlag wirkte der jüngste 8:1-Heimsieg des Geretsrieder Eishockeyteams gegen den ESC Haßfurt nach einer turbulenten Woche mit der Kempten-Niederlage und der Entlassung von Trainer Ludwig Andrä. „Das war nur der erste Schritt in Richtung Klassenerhalt“, warnte der neue Coach Sebastian Wanner, doch das hatten seine Schützlinge am Sonntagabend wohl wieder vergessen: Aus Amberg kehrten die River Rats mit einer 2:6-Pleite zurück.

Trotz der prekäre Lage stellte sich Vize-Kapitän Klaus Berger (28) jetzt den Fragen von Sportredakteur Thomas Wenzel. Der Außenstürmer spielt seit seinem sechsten Lebensjahr Eishockey in Geretsried; der studierte Betriebswirtschaftler arbeitet als Controller in einem Unternehmen in der Landwirtschaftsbranche.

Herr Berger, am Freitag schien bei den River Rats der Knoten geplatzt zu sein, am Sonntag folgte der Dämpfer. Wie haben Sie die Partien gesehen?

Haßfurt und Amberg war eigentlich sehr ähnlich aufgestellt mit individuell starken Leuten, aber leichten Schwächen in der Abwehr. Am Freitag haben wir richtig gut defensiv gearbeitet und sind viel gelaufen. Das haben wir aus irgendwelchen Gründen am Sonntag nicht so hinbekommen. Außerdem sind viele individuelle Fehler passiert.

Und wie war das eine Woche zuvor, als der ESC überraschend die „Schnee-Schlacht“ gegen Kempten verloren hat?

Ganz ehrlich: Ich kann’s nicht erklären. Wir hatten sogar in den Tagen zuvor schon beim Training Schnee auf dem Eis, hätten uns also tatsächlich mit den winterlichen Gegebenheiten arrangieren können. Aber es ist unerklärlich, dass wir das seit Jahren im Spiel dann nicht hinbekommen. Es ist scheinbar so, dass Kick-and-rush – würde man beim Fußball sagen – nicht Geretsrieder Mentalität ist. Unsere Stärken liegen nunmal im technischen Bereich.

Um noch einen Blick weiter zurück zu werfen: Warum hat es heuer nicht mit Platz acht geklappt, der zur Teilnahme an der Oberliga-Aufstiegsrunde berechtigt hätte?

Ich denke, dass unser Team heuer ähnlich stark ist wie im Vorjahr. Allerdings haben wir damals drei oder vier Partien mehr gewonnen. Das sind dann schnell mal neun oder zwölf Punkte mehr in der Tabelle. Und wir haben zu Beginn der Saison einige Begegnungen, in denen wir zwischenzeitlich oder nach dem zweiten Drittel in Führung gelegen sind, unnötig verloren. Berücksichtigen muss man natürlich, dass die Bayernliga nun stärker oder sagen wir ausgeglichener besetzt ist. Das liegt nicht zuletzt an den Aufsteigern Bad Kissingen, Klostersee und Schweinfurt.

Für Sie selbst lief es in der Vorrunde im ersten Angriff an der Seite von Ondrej Horvath und Stefano Rizzo ganz gut: Sie waren mit acht Toren und 15 Vorlagen der sechstbeste Scorer im Team ....

Ja, mit diesen Werten bin ich ganz zufrieden. Aber es geht natürlich immer auch etwas besser.

Am vergangenen Wochenende haben die ESC-Verantwortlichen die Reißleine gezogen. War der Trainerwechsel von Ludwig Andrä zu Sebastian Wanner hilfreich für die Mannschaft?

Meiner Ansicht nach war die Entscheidung der aktuellen Situation entsprechend richtig. Auch wenn es mir natürlich sehr leid um Ludwig Andrä getan hat, zu dem ich ebenso wie der Großteil der Mannschaft ein sehr gutes Verhältnis hatte. Aber ich bin mir auch sicher, dass es Sebastian Wanner – mit dem ich ja noch selbst auf dem Eis gestanden habe und den ich auch schon als Trainer hatte – seine Sache gut machen wird.

Das hört sich optimistisch an. Was muss passieren, damit der ESC noch einen der drei vorderen Plätze ergattert?

Wir müssen den Drive aus der Haßfurt-Partie ab sofort in jedem Spiel zeigen. Wenn wir das schaffen, dann kommen wir auch unter die ersten Drei.

Hat es die Mannschaft schon verinnerlicht, dass jetzt Abstiegskampf angesagt ist?

Ja, wer das jetzt noch nicht kapiert hat, der braucht sich die Schlittschuhe gar nicht erst anzu“ziehen. Wir müssen einfach alle Gas geben, dann klappt das auch. Vor den Konkurrenten müssen wir keine Angst haben, denn unsere Stärke ist unsere absolut kompakte und ausgeglichene Besetzung.