ESC-Coach Wanner: „Müssen im Powerplay den Puck öfter zum Tor bringen“

Bayernligist Geretsried will am Sonntag mit einem Heimsieg gegen unbeständige Gäste aus Königsbrunn den Klassenerhalt vorzeitig perfekt machen.

Geretsried – Was die Geretsrieder River Rats heuer spätestens seit ihrer Rückkehr in das renovierte Heinz-Schneider-Eisstadion ausgezeichnet hat, ist ihre Heimstärke. Vor allem in der Abstiegsrunde dominierte der Bayernligist in den eigenen vier Wänden und legten damit das Fundament für die zwischenzeitliche Tabellenführung. Allerdings stehen nur noch zwei Heimspiele auf dem Programm, in denen der ESC den letzten zum endgültigen Klassenerhalt notwendigen Sieg einfahren kann. Ob das an diesem Sonntag um 18 Uhr gegen den EHC Königsbrunn sein wird, ist offen. „Es hängt ganz von dem Resultat unseres Freitagsspiels in Schweinfurt ab“, sagt Trainer Sebastian Wanner (siehe Bericht oben). „Wenn wir da schon gewinnen, können wir gegen Königsbrunn locker aufspielen.“

Nicht ganz so relaxt dürften die Schwaben in dieses Match gehen. Das Team von Trainer Waldemar Dietrich hat die angepeilte Qualifikation für die Pre-Play-offs durch Formschwankungen selbst in Gefahr gebracht. So feierten die Pinguine zuletzt einen 6:1-Sieg gegen den TSV Peißenberg, unterlagen aber daheim gegen den EC Pfaffenhofen (0:3) und auch beim ESC Dorfen (2:3). „Aber jetzt ist die Mannschaft wohl wieder komplett“, hat Wanner in Erfahrung gebracht. So war Abwehroldie Dominic Auger zwischenzeitlich verletzt, die Torjäger Jakub Sramek und Hayden Trupp gingen zuletzt zweimal leer aus. Gerne erinnert man sich bei den River Rats an den 9:5-Heimsieg zur Wiedereröffnung der Eishalle sowie den 4:3-Sieg beim EHC zu Beginn der Abstiegsrunde. „Wir wissen um die Stärken der Königsbrunnern, aber wir gehen mit dem Heimvorteil in diese Partie“, betont der A-Lizenz-Inhaber.

Zum Erfolg kommen möchte der 43-Jährige unter anderem durch ein verbessertes Überzahlspiel. „Wir müssen im Powerplay viel öfter den Puck zum Tor bringen. Und das haben wir diese Woche verstärkt trainiert“, betont Wanner.

River Rats Geretsried

Albanese, J. May – Stava, Englbrecht, Jorde, Fuchs, Tauber, L. Rizzo, Rieger – Merl, Hrazdira, Strobl, S. Rizzo, B. May, M. Köhler, Berger, Reiter, Hölzl, Bursch.