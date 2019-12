ESC-Coach Wanner warnt vor „Wundertüte“ 

Bayernligist Geretsried peilt im Derby gegen Schlusslicht Schongau einen weiteren Heimsieg an.

Geretsried – Seit der ESC Geretsried wieder ein Dach über dem Kopf hat, ist Kontinuität eingekehrt. Die River Rats können wieder regelmäßig im renovierten Heinz-Schneider-Eisstadion trainieren, was sich in starken Leistungen widerspiegelt: Vier der letzten fünf Partien wurden gewonnen, nur gegen den damaligen Spitzenreiter Waldkraiburg hatte man mit 3:4 das Nachsehen. Abhängig vom Ausgang des Freitagsmatchs gegen Erding (siehe Bericht oben) könnte dem ESC sogar noch der Sprung unter die Top-Sechs und die Play-off-Teilnahme gelingen.

Ganz anders ist die Ausgangssituation bei der EA Schongau, die am Sonntag um 18 Uhr in Geretsried zu Gast ist. „Dieser Gegner ist eine Wundertüte – man weiß nie, was am Ende herauskommt“, hat Sebastian Wanner festgestellt. So verloren die Mammuts um ihre tschechischen Topscorer Milan Kopecky und Jakub Muzik nur knapp gegen Waldkraiburg (2:3) und Passau (0:1), gewannen aber überraschend gegen Peißenberg (6:3) und in Miesbach (3:2). Bei ihrem 5:3-Sieg im Hinspiel nahmen die River Rats die Punkte mit. „Aber die haben im letzten Drittel ordentlich Druck gemacht. Da mussten wir froh sein, dass wir unseren Vorsprung über die Zeit gerettet haben“, erinnert sich der ESC-Coach an satte 52 Schüsse auf das Geretsrieder Gehäuse und seinen überragenden Torhüter David Albanese. Andererseits gebe es auch wenig Überraschungen, wenn die beiden Nachbarklubs aufeinander treffen: „Man kennt sich, man weiß, was der andere kann.“ Der 42-Jährige lässt dennoch keine Zweifel aufkommen, was er für das Duell gegen den Tabellenletzten erwartet: „Das ist ein Spiel, das wir gewinnen wollen.“

Nachdem Daniel Merl die Folgen seiner Zahnoperation überwunden hat, hat der Coach erstmals in dieser Saison alle Mann zur Verfügung. Ein Fragezeichen steht allerdings hinter dem Einsatz von Keeper Albanese aus beruflichen Gründen.

River Rats Geretsried

Morczinietz, J. May, Albanese (?) – Stava, Englbrecht, Jorde, Fuchs, Tauber, J. Köhler, Rieger, L. Rizzo, Gania – Strobl, Horvath, Berger, S. Rizzo, May, M. Köhler, Hölzl, Reiter, Bursch, Hochstrasser, Merker.