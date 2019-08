ESC-Coach Wanner: „Wir haben zu viele Gegentore bekommen“

Eishockey-Bayernligist Geretsried will sich in der Vorbereitung auf die neue Saison eine neue Taktik für die Defensive zurechtlegen. Seit dieser Woche trainiert die Mannschaft auf Eis.

Geretsried– Seit diesem Montag stehen auch die Geretsrieder River Rats wieder auf dem Eis und bereiten sich auf eine „Eishockeysaison der Improvisationen“ vor. Das geht los mit den spätabendlichen Einheiten in der Tölzer Halle, über die unklare Trainingssituation nach dem Saisonstart am 4. Oktober bis zu den vier oder fünf „Heimspielen“ in der halb offenen Arena in Mittenwald. Inständig hofft man beim ESC Geretsried deshalb, dass die Sanierung und Überdachung des Heinz-Schneider-Stadions bis Mitte November abgeschlossen sein wird. „Das ist keine einfache Situation, insbesondere für mich als Trainer. Denn alle denken irgendwie schon an die nächste Saison in der neuen Eishalle. Aber jetzt müssen wir erst einmal schauen, dass wir dieses Jahr gut über die Bühne bekommen“, sagt Sebastian Wanner.

Der 42-Jährige hat mit seinen Schützlingen noch bis zur vergangenen Woche im Freien trainiert – im Geretsrieder Isarau-Stadion und im Kraftraum, der von der Baustelle an der Jahnstraße zum Kunstbunker am Isardamm verlegt wurde. „Mit dem Sommertraining war ich zufrieden, was die Teilnahme und das Engagement betrifft“, sagt Wanner. Ab sofort gehen die River Rats zweimal pro Woche in Bad Tölz aufs Eis. „Wir sind quasi komplett, nur Torhüter Martin Morczinietz ist momentan beruflich verhindert. Dafür ist Ondrej Stava gleich von Anfang an dabei“, so der Coach. Er profitiert davon, dass sich ein Teil der Mannschaft bereits dreimal privat Eis angemietet und trainiert hat: „Eine tolle Sache.“ Dennoch gehe es zu Beginn ums Eingewöhnen und das Schlittschuhlaufen, ehe man sich taktischen Finessen widmen will. Zudem absolviert der ESC vom 20. bis 22. September ein Trainingslager mit insgesamt sechs Einheiten in Mittenwald.

Kompliziert wird die Situation ab Anfang Oktober. „Da werden wir wohl zwischen mehreren Standorten pendeln müssen“, befürchtet der Coach. Groß lamentieren möchte er wegen der unklaren Hallensituation nicht: „Wir haben gewusst, was uns erwartet und wir werden diese Herausforderung annehmen.“ Klar sei, dass die Mannschaft erst ab Mitte Dezember auf dem Leistungslevel der Bayernliga-Konkurrenz sein wird. „Aber die Ausgangssituation war ja in den vergangenen Jahren wegen des offenen Stadions immer die selbe“, so Wanner.

Bis zum Punktspielstart am 4. Oktober in Königsbrunn wird der ESC fünf Vorbereitungsspiele absolvieren. Los geht’s am Samstag, 7. September, in Bad Tölz gegen den SC Reichersbeuern (18 Uhr). Es folgen Auftritte beim EHC Klostersee (13. September), dem ESV Buchloe (15. September), der EA Schongau (27. September) und in Königsbrunn (29. September). „Da sind zwei starke Landesligisten dabei und drei Bayernliga-Klubs“, zählt der Trainer auf. Als Vorteil betrachtet er es, „dass ich mit Florian Strobl, Matthias Merker und Josef Reiter quasi nur drei Neue integrieren muss“. Offensiv sei der Kader trotz der Abgänge von Maximilian Hüsken (zum TEV Miesbach) und Florian Lechner (Karriereende) gut bestückt, in der Defensive nach dem Fehlen von drei Verteidigern (Michael Wiedenbauer, Nino Poch, Matthias Götz – alle Laufbahn beendet) eher weniger: „In der Abwehr darf nicht viel passieren.“

Nicht nur deshalb will der Coach einige taktische Änderungen vornehmen. „Wir müssen in der Defensive stabiler stehen, denn wir haben zu viele Gegentore bekommen“, hat der 42-Jährige bei seiner Analyse der vergangenen Saison festgestellt. Die Konkurrenz in der Bayernliga schlafe nicht – Klubs wie sein Titelfavorit Miesbach sowie Passau, Dorfen und auch Aufsteiger Pfaffenhofen hätten ihre Kader aufgerüstet. Wanner: „Meine Mannschaft möchte natürlich besser abschneiden als im Vorjahr. Aber es wird heuer auf keinen Fall einfacher werden, den achten Platz zu erreichen. Schon gar nicht in unserer Situation.“

Kader des ESC Geretsried

Tor: David Albanese, Johanna May (vom EC Bad Tölz/DNL), Martin Morczinietz.

Abwehr:Stephan Englbrecht, Dominic Fuchs, Bernhard Jorde, Luis Rizzo, Ondrej Stava (CZE), Hans Tauber.

Angriff: Klaus Berger, Daniel Bursch, Michael Hölzl, Ondrej Horvath (CZE), Martin Köhler, Benedikt May, Matthias Merker (von Augsburg Panther/DNL), Daniel Merl, Josef Reiter (vom SC Riessersee), Stefano Rizzo, Florian Strobl (von Tölzer Löwen).