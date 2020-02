ESC-Kapitän Köhler: „Wir hatten unbewusst die Saison abgehakt“

Im Interview spricht der 31-jährige Stürmer der River Rats über sein trickreiches Siegtor gegen Königsbrunn, die Durchhänger seines Team in den jüngsten Partien und das Erreichen der Pre-Play-offs.

Geretsried – Riesig war der Jubel am Sonntagabend im Heinz-Schneider-Eisstadion, als Martin Köhler nach 3:19 Minuten der Verlängerung den 5:4-Siegtreffer für die Geretsrieder River Rats gegen Königsbrunn erzielte. Im Interview mit Sportredakteur Thomas Wenzel sprach der 31-jährige ESC-Kapitän über den nun perfekten Klassenerhalt in der Bayernliga, den zwischenzeitlichen Durchhänger seines Teams und die Aussichten auf eine Teilnahme an den Pre-Play-offs.

Herr Köhler, Glückwunsch zu Ihrem Siegtor! Wie kam es aus Ihrer Sicht zustande?

Eigentlich ein wenig glücklich, denn zu Beginn der Verlängerung hatten die Königsbrunner gute Chancen. Wir allerdings auch. Dann hat der Bene May mir die schöne Vorlage gegeben. Ich musste vor dem Tor noch abstoppen, deshalb habe ich aus der Drehung geschossen.

Das war vielleicht auch gut so, denn EHC-Torhüterin Jennifer Harß hat es Euch zuvor sehr schwer gemacht?

Das stimmt, sie hat wirklich sehr gut gehalten. Aber unser Torwart David Albanese auch. Wenn wir ihn nicht gehabt hätten, wäre die Partie womöglich frühzeitig entschieden gewesen.

Die Königsbrunner haben nach dem Match den Schiedsrichter kritisiert. Zwei Geretsrieder Tore sollen nicht korrekt gewesen sein ...

Es gibt in jedem Spiel strittige Szenen, damit muss man zurechtkommen. Beim 1:2 von Stefano Rizzo kann es schon sein, dass der Puck nur am Pfosten und nicht im Kasten war. Aber unsere vermeintliche Abseitsstellung beim 3:4 durch Florian Strobl habe ich nicht so gesehen. Andererseits stand ich direkt daneben, als Klaus Berger seine Spieldauer-Disziplinarstrafe wegen eines Bandenchecks bekommen hat. Und das war aus meiner Sicht nichts, sondern eher unglücklich.

Die River Rats sind in den ersten beiden Drittel nicht ins Spiel gekommen. Woran lag es?

Schwer zu sagen. Königsbrunn hat schon mit hohem Tempo gespielt.

Trainer Sebastian Wanner soll in der Kabine laut geworden sein, hatte offenbar sogar einen Eishockeyschläger in der Hand ...

(lacht) Das habe ich nicht gesehen, aber ich kann sagen, dass seine Ansprache sehr gut war. Und es hat sich ja auch positiv ausgewirkt.

Das Team hatte aber auch schon daheim gegen Dorfen sowie in Peißenberg und Schweinfurt gewisse Durchhänger?

Ja, das stimmt. Nachdem wir die Hinrunde mit 17 Punkten abgeschlossen hatten, haben wir wohl unbewusst die Saison schon abgehakt. Da passieren dann auf dem Eis Fehler, die es vorher nicht gegeben hat. Allerdings hatte Peißenberg auch einen sehr guten Tag erwischt, und in Schweinfurt haben wir nur den Start und das letzte Drittel vergeigt.

Aber jetzt ist der Klassenerhalt ja in trockenen Tüchern, denn rein rechnerisch kann der ESC von Dorfen und Schongau nicht mehr eingeholt werden ...

So habe ich es auch ausgerechnet. Ich bin jedenfalls stolz auf die Jungs, dass wir das angesichts der Stadionsituation im Herbst noch so gut hinbekommen haben.

Zu den „Jungs“ gehört seit ein paar Wochen auch David Hrazdira, der als Ersatz für den verletzten Ondrej Horvath geholt wurde. Ein Satz zu ihm?

Er hat eine tolle Ausbildung, ist technisch stark und hat immer ein Auge für seine Mitspieler. Was die Abschlüsse betrifft, hat ihm bislang etwas das Glück gefehlt. Aber dafür, dass er erst 25 Jahre alt ist, ist das schon stark.

Wie geht es also weiter mit den River Rats: Soll am 1. März Schluss sein oder wollt Ihr noch in die Pre-Play-offs?

Wenn es nach mir geht – und ich weiß, dass die meisten Teamkollegen genauso denken –, wollen wir schon gerne Erster oder Zweiter werden. Wir werden jetzt sicherlich nicht die übrigen Partien zum Auslaufen verwenden.

Wie sieht die Konstellation für die restlichen Partien aus?

Am Freitag in Schongau sollte ein Sieg auf jeden Fall möglich sein. Und am Sonntag daheim gegen Pfaffenhofen wird’s schwer, aber auch die sind schlagbar. Für das letzte Match in Dorfen kommt es dann darauf an, wie die Tabellenkonstellation bis dahin ist. Da müssen wir nur aufpassen, dass nicht wieder jemand schwerwiegend verletzt und wir ersatzgeschwächt in die nächste Runde gehen.