„Gute Seele des Vereins“: ESC-Urgestein und Bürgerpreis-Trägerin Anni Herrmann verstorben – Ein Nachruf

Von: Thomas Wenzel

Jahrzehntelang engagierte sich Anni Herrmann fürs Geretsrieder Eishockey. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Geretsriederin Anni Herrmann ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Viele Jahre sorgte sie im ESC für Ordnung, Organisation und eine ordentliche Brotzeit bei Auswärtsspielen.

Geretsried – An Anna Herrmann, die von allen „Anni“ gerufen wurde, kam keiner so leicht vorbei. Zumindest nicht, wenn er ins Geretsrieder Eisstadion hinein wollte. Jahrzehntelang kontrollierte die resolute Frau bei den Heimspielen der River Rats die Eintrittskarten der Besucher, kümmerte sich außerdem darum, dass die Eishockeycracks immer frische Trikots zur Verfügung und bei den Auswärtsfahrten im Bus eine ordentliche Brotzeit dabei hatten. „Sie war die gute Seele des Vereins“, sagt ESC-Vorsitzender Markus Janka über Herrmann, die jetzt im Alter von 93 Jahren gestorben ist.

Geboren 1929 am Tegernsee, lebte sie mit ihren Eltern und der jüngeren Schwester anfangs auf einem kleinen Bauernhof bei Sachsenkam. Später zog die Familie in den Königsdorfer Ortsteil Zellwies, nebenbei betrieb man die ursprüngliche „Königsdorfer Alm“, die sich in unmittelbarer Nähe des heutigen, gleichnamigen Ausflugslokals befand. 1951 heiratete sie den Geretsrieder Oskar Herrmann; kurz danach kamen die Kinder Gerhard und Christel zur Welt.

Als der Sohn beim TuS mit dem Eishockeyspielen begann, waren auch die Eltern schnell dabei. „Mein Vater wurde dann Kassier der Eissportabteilung, und meine Mutter hat ihn dabei unterstützt“, berichtet Gerhard Herrmann. Als das Heinz-Schneider-Stadion 1972 die erste Kunsteisanlage bekam, übernahm Anni Herrmann den Posten am Eingang. „Dazu hat sie sich um die Trikots gekümmert, die ja ständig gewaschen, aber natürlich auch geflickt werden mussten“, berichtet der Sohn. Mit gestrengem Blick kontrollierte seine Mutter auch stets die Kabinen: „Und wehe, da war nicht ordentlich aufgeräumt.“

Fester Teil des Geretsrieder Eishockey-Teams: Spieler schimpfen, „das durfte nämlich nur sie“

Bei den Eishockeyspielen der River Rats fieberte Anni Herrmann immer begeistert mit. „Wenn nach einer Niederlage jemand was gesagt hat, ist sie gleich dazwischen gegangen. Die Spieler schimpfen, das durfte nämlich nur sie“, erzählt Gerhard Herrmann schmunzelnd. Das ging sogar so weit, dass sie ihrem eigenen Sohn in die Parade fuhr: „Mitte der 90er Jahre war ich Trainer der Ersten Mannschaft. Einmal habe ich vor einem Spiel in der Kabine gerade die Taktik besprochen – kommt meine Mutter einfach rein und hält einem Spieler eine Standpauke.“

Allerdings hatte Anni Herrmann auch ihre Lieblinge, über die sie nie etwas kommen ließ – den langjährigen Kapitän Hubert Jellen zum Beispiel und den früheren TuS-Abteilungsleiter Oskar Janka. Im Jahr 2013 wurde die resolute, aber stets hilfsbereite Frau für ihre Verdienste ums Geretsrieder Eishockey mit dem regionalen Bürgerpreis der bayerischen Sparkassen ausgezeichnet – zugleich mit dem ebenfalls inzwischen verstorbenen ESC-Betreuer Günther Billmaier.

Am Ende der Saison 2016/17 quittierte Anni Herrmann ihren Dienst am Stadioneingang. Nach einem Oberschenkelhalsbruch war sie auf einen Rollator angewiesen, kam im Jahr 2021 ins Seniorenheim Haus Elisabeth. Nach einem weiteren Sturz musste sie sich einer Operation unterziehen, von der sie sich danach nicht mehr erholt hat.

Zu Grabe getragen wird Anni Herrmann am Dienstag, 5. September, um 14 Uhr auf dem Geretsrieder Waldfriedhof.