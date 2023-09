„Europaweit hoch gefährdet“: LBV startet Schutzprojekt für Bayerns seltenste Trockenarten

Von: Elena Royer

Fabian Unger (Mi.) betrachtet gemeinsam mit Ulrike Lorenz und Norbert Schäffer die Pläne für das Projekt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Mit dem neuen Projekt „Bayerns Seltenste: Arten der Trockenlebensräume“ will der Landesbund für Vogelschutz (LBV) jene Lebensräume erhalten. In Geretsried wurde das Vorhaben vorgestellt.

Geretsried – Die Sonne scheint am Donnerstagvormittag warm vom Himmel. Es duftet nach Wald am Treffpunkt am Isardamm in Geretsried. Heute stellt hier der Landesbund für Vogelschutz (LBV) mit Sitz in Hilpoltstein sein neues Projekt „Bayerns Seltenste: Arten der Trockenlebensräume“ vor.

Trockenlebensräume zwischen Lech und Isar sollen geschützt werden

„Die Isar ist zwar attraktiv für die Freizeitnutzung, aber dass große Flächen der Kiesbänke bereits verschwunden sind, ist einem großen Teil der Bevölkerung nicht bewusst“, sagt LBV-Projektleiter Fabian Unger. Besonders für die Deutsche Tamariske, die gefleckte Schnarrschrecke, den Kiesbank-Grashüpfer und den Flussregenpfeifer seien die Kiesbänke wertvoller Lebensraum, erklärt Unger. Um diese Umgebung zu erhalten, hat der Landesverband des LBV dieses deutschlandweit bedeutsame Projekt gestartet. Damit sollen jene Lebensräume in einem großen Gebiet zwischen Lech und Isar geschützt und verbessert werden, wie der hauptamtliche LBV-Landesvorsitzende Dr. Norbert Schäffer erklärt. „So sollen Bedingungen entstehen, die es den seltenen Arten dort ermöglichen, auch zukünftig zu überleben.“

Leben unter extremen Bedingungen: Für viele hoch spezialisierte Arten sind solche Kiesbänke wie hier an der Isar in Geretsried essenziell. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Deutsche Tamariske, Schnarrschrecke und Kiesbank-Grashüpfer sind gut an das Leben auf den Kiesbänken angepasst

Für die Vorstellung des Projekts hat sich der LBV die Kiesbänke an der Isar in Geretsried ausgesucht. Doch bis wir dort hinkommen, müssen wir erst einmal einen „spannenden Weg“, wie Unger es nennt, auf uns nehmen. Es geht über glitschige Äste, die im Wasser schwimmen, und einen Biberdamm. Auf der kiesigen Fläche angekommen, empfängt uns direkt die erste bedrohte Art: die Deutsche Tamariske – ein Strauch. „Sie ist sehr gut an ihren Lebensraum angepasst“, erklärt Unger. „Hochwasser kann sie gut überstehen, denn wenn sie bei Hochwasser mit Schotter bedeckt wurde, kann sie trotzdem austreiben.“ Ihre Samen, die aussehen wie kleine Schirmchen, können innerhalb von 24 Stunden auf schlammigem Boden keimen, erklärt der Projektleiter.

„Wir alle sind aufgefordert, den Lebensraum für diese Arten zu erhalten.“

Sie ist also ideal angepasst an das Leben im Trockenen. So geht es auch Schnarrschrecke, Kiesbank-Grashüpfer und Co.. Mal ist es staubtrocken, dort wo sie heimisch sind, dann wieder steht das Wasser meterhoch. „Wo diese Dynamik verloren gegangen ist, haben sie keine Überlebenschance“, sagt Unger. Denn durch Eingriffe in den Gewässer- und Geschiebehaushalt vieler Fließgewässer, zum Beispiel durch den Bau von Wehren oder Dämmen für die Wasserkraftnutzung, sind ihre Lebensräume geschrumpft. An manchen Orten seien die ohnehin vom Aussterben bedrohten Arten bereits ganz verschwunden. „Europaweit sind diese Arten hoch gefährdet“, betont Ulrike Lorenz, Stiftungsvorstand des Bayerischen Naturschutzfonds. „Wir alle sind aufgefordert, den Lebensraum für diese Arten zu erhalten.“

Projekt wird gefördert vom Bayerischen Naturschutzfonds

Um genau das zu tun, hat der LBV bereits damit begonnen, die Bestände von gefleckter Schnarrschrecke, Kiesbank-Grashüpfer und Deutscher Tamariske zu erheben. Mittels Hilfsmaßnahmen wie der Schaffung von Ausbreitungskorridoren sollen die Bestände außerdem gefördert werden. Außerdem ist eine Zusammenarbeit mit Behörden wie Wasserwirtschaftsämtern, Naturschutzbehörden, den Bayerischen Staatsforsten sowie kommunalen Grundeigentümern geplant.

Das Projekt wird im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz mit insgesamt 580 000 Euro gefördert. Weitere 120 000 Euro kommen vom Bayerischen Naturschutzfonds.

