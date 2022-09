Ex-Freundin bedroht: Er werde sie „vernichten“ und ihr „die Augen aushöhlen“

Per Textnachricht bedrohte ein Geretsrieder seine Ex: Er werde sie „vernichten“

Amtsgericht Wolfratshausen

Von Rudi Stallein schließen

Das Amtsgericht Wolfratshausen verurteilte einen 35-jährigen Geretsrieder zu sieben Monaten Haftstrafe auf Bewährung. Über Textnachrichten drohte der Vorbestrafte brutal seiner Ex-Freundin.

Geretsried – Handynachrichten sind etwas Feines. So kann man schnell und unkompliziert mit jedermann kommunizieren – was mancher Zeitgenosse im Nachhinein bedauert. So auch ein Geretsrieder (35), der seiner Ex-Freundin mit drastischen Worten mitgeteilt hatte, was er von ihr hält. Dabei hatte er auch gedroht, er werde ihr „die Augen aushöhlen“ und sie „vernichten“. Weil die Angesprochene ihm das offenbar zutraute und die Nachrichten einer Polizistin zeigte, fand sich der Mann nun auf der Anklagebank wieder und musste sich wegen Bedrohung verantworten.

Wiederholungstäter mit „enormer Rückfallgeschwindigkeit“: Erneut Ex-Freundin das Opfer

Dies hätte verheerende Konsequenzen haben können, weil der Angeklagte unter Bewährung stand, als er Ende Januar dieses Jahres seine Nachrichten ins Smartphone tippte. „Es tut mir leid, dass ich das geschrieben habe und dass ich sie so angegangen bin“, sagte der Beschuldigte in der Verhandlung. Doch er habe mit seinem verbalen Ausbruch auf schlimme Kommentare der Ex reagiert. Diese habe sogar von ihm ein monatliches Schmerzensgeld verlangt, wegen eines früheren Verfahrens. „Ich habe gedacht, die alte Sache sei erledigt“, sagte der 35-Jährige. „Da ging es mit mir durch.“

Bereits vorbestraft: Gewalt gegen Freundin im Dezember 2021

Die „alte Sache“ meint eine Verhandlung aus dem Dezember 2021. Damals war der Geretsrieder zu einer viermonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden, weil er gegen seine Freundin handgreiflich geworden war. Dass die Ehemalige trotz des Gerichtsurteils keine Ruhe gab und durch ihre Nachrichten provozierte, habe den Angeklagten, der an einer psychischen Krankheit leidet, „in eine persönliche Ausnahmesituation gebracht, die er nicht mehr handeln konnte“, zeigte die Staatsanwältin zwar Empathie für den 35-Jährigen, dem sie eine verminderte Steuerungsfähigkeit bei der Tat zubilligte. Sie machte jedoch auch deutlich, dass sie angesichts mehrerer Vorstrafen, der Tatsache, dass die Frau noch einmal Opfer geworden sei, sowie der „enormen Rückfallgeschwindigkeit“ nicht umhinkomme, erneut eine Haftstrafe für den Angeklagten zu fordern: Nämlich sieben Monate.

Kontaktverbot und Bewährungsstrafe - dazu 80 Sozialstunden

Der Auffassung war auch Richter Helmut Berger, der mit seinem Urteil dem Antrag der Staatsanwältin folgte und die Strafe zur Bewährung aussetzte. Der Verurteilte muss 80 Sozialstunden leisten, jeglicher Kontakt mit der Geschädigten ist ihm untersagt. „Sie machen nichts, auch nicht, wenn Sie sie von sich aus anschreibt“, mahnte der Richter. „Okay, das merke ich mir“, beteuerte der Geretsrieder.

