Exklusive Einblicke per Webcam: Die Untermieter des Geretsrieder Rathauses

Von: Doris Schmid

Nestbau in luftiger Höhe: Zwei Mauersegler haben einen der Kästen bezogen. © Stadt Geretsried

Mauersegler und Stare sind in die Nistkästen am Rathaus eingezogen. Eine Kamera beobachtet die Vögel und zeigt tierische Renovierungsarbeiten.

Geretsried – In die Nistkästen am Rathaus sind wieder Mauersegler und Stare eingezogen. Seit kurzem gibt es sogar exklusive Einblicke in das Leben der Vögel – ohne sie dabei zu stören. Zwei Kästen wurden mit einer Kamera ausgestattet.

Nach Angaben der Stadtverwaltung befinden sich insgesamt fünf Nistkästen an der Außenfassade unter dem Dach des Rathauses. Anfang Mai bezog der erste Mauersegler Quartier. Für einen leichteren Start beim Nestbau fand der gefiederte Untermieter bereits einen kleinen Ring aus getrocknetem Gras als Grundlage vor. Am Pfingstwochenende hat das Mauersegler-Weibchen drei Eier gelegt. Im Wechsel mit seinem Partner wird das Gelege nun bis zu 21 Tage lang bebrütet. „Der Mauersegler ist auf den Flug spezialisiert“, teilt die Verwaltung mit. „Der Nistplatz muss daher mindestens sechs Meter hoch liegen.“ Deutschlandweit stehe der Mauersegler bereits auf der Vorwarnliste für bedrohte Vogelarten.

Der zweite Nistkasten wird von einem Staren-Pärchen bewohnt – dort ist der Nachwuchs bereits geschlüpft. Durch die Zweige des Nests lassen sich die kleinen orangen Schnäbel der Vogelküken erkennen. Die Stare sind fleißig mit Füttern beschäftigt. Auch diese Vogelart gelte mittlerweile als gefährdet.

Seit 2007 hängen am Rathaus Vogelhäuschen. Auf Initiative von Dr. Anton Vogel vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) wurden zunächst zwei Mauersegler-Kästen aufgehängt – die Behausungen hatte er selbst gezimmert. 2019 folgten zwei weitere Kästen, im April dieses Jahres nun der fünfte.

Die Stadt Geretsried arbeitet nach eigenen Angaben eng mit dem LBV und dem Bund Naturschutz (BN) zusammen. „Walter Wintersberger, Vorsitzender des LBV im Landkreis, und Manfred Kröninger, Kreis-Vorsitzender des BN, unterstützen uns mit ihrer Expertise bei unseren Projekten“, so die Stadt. Wer möchte, kann die gefiederten Rathaus-Besucher rund um die Uhr beobachten.

Infos im Internet: www.geretsried.de/nistkasten-live

