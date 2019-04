Wie und warum Geretsrieder die Muttersprache fördern wollen

In Migrantenfamilien wird zunehmend zu viel Deutsch gesprochen, hat Prof. Dr. Heiner Böttger beim Integrationsforum im Herbst erklärt. In Geretsried soll nun die Muttersprache gefördert werden.

Update vom 8. April 2019:

113 verschiedene Nationalitäten leben in der größten Stadt des Landkreises. Von 25 908 Einwohnern haben 7226 Frauen und Männer keine deutsche Staatsangehörigkeit. Damit einher gehen unterschiedliche Sprachen, die in Geretsried zu hören sind. Bürgermeister Michael Müller rief beim Integrationsforum am Donnerstag zu mehr Gelassenheit in diesem Zusammenhang auf. „Wir dürfen keine Angst haben, dass Menschen eine andere Sprache sprechen, auch wenn es in Deutschland keine traditionelle Zweisprachigkeit gibt“, sagte er.

Mehr noch: Es ist elementar, die Muttersprache auf Bildungsniveau auszubilden. Nur mit dieser Grundlage können andere Sprachen gelernt werden. Das hatte Prof. Dr. Heiner Böttger, Sprachwissenschaftler an der Universität Eichstätt-Ingolstadt, beim Integrationsforum im Herbst mit seinen Forschungsergebnissen belegt (wir berichteten). Nun ging es in der Mensa der Karl-Lederer-Schule darum, wie diese Erkenntnisse umgesetzt werden können.

Die rund 40 Teilnehmer hatten viele Ideen, die an unterschiedlichen Stellen ansetzen. „Für uns wäre es eine große Chance, wenn Erzieherinnen in den Kindertagesstätten in ihrer Muttersprache sprechen würden“, sagte Sonja Frank, Familienreferentin des Stadtrats. Das könnte dem Personalmangel entgegenwirken und wäre eine Chance für alle Heranwachsenden. „Bei zweisprachiger Erziehung werden die beiden Hirnhälften verknüpft“, erinnerte Patrick Hingar von Integration Aktiv an Böttgers Vortrag im Herbst.

Eine Bildungsberatung forderte Andrea Neulinger, Lehrerin an der Waldramer Mittelschule und Migrationsberaterin im Landkreis. Es reiche nicht, kurz mit den Eltern auf dem Gang über das Thema zu sprechen. Die Muttersprache müsse im Sprachunterricht gefördert werden. Zumal der qualifizierende Hauptschulabschluss mit Deutsch als Zweitsprache auf B1-Niveau aufhöre. Dies reiche aber nicht für die Integration und den Beruf. Es müsse in jedem Fach mitgelernt werden. „Die Lehrer müssen ihren Unterricht umstellen.“

Karsten Höhn von der Agentur für Arbeit warb dafür, Migranten zu ihnen zu schicken. „Wir können häufiger helfen, als man denkt“, sagte er. Von einem konkreten Beispiel in Miesbach berichtete Katherine Schreyer-Krell von der Arbeiterwohlfahrt (AWO) München. Dort spielt, singt und liest eine Arabisch sprechende Lehrkraft regelmäßig mit Kindern verschiedenen Alters. „Sie macht das ehrenamtlich, ich habe leider noch keine Förderung bekommen“, berichtete Schreyer-Krell. Verschiedene Vereine hätten sich für das Angebot eingesetzt, weil sie sich wunderten, warum viele türkische Kinder am Übertritt in Realschule oder Gymnasium scheiterten. Es sei auch wichtig, weiter für das Thema zu sensibilisieren, „damit mehr im Elternhaus passiert und nicht nur in der Schule“.

Andere Ideen reichten von einem Dolmetscher-Pool über einen Elternbrief in verschiedenen Sprachen und muttersprachliche Nachhilfe bis zu einem Sprachpoint Geretsried, an dem Eltern Unterstützung anbieten und suchen können. Der Bürgermeister warf ein, dass die nötige politische Akzeptanz schwer zu erreichen sei, um Geld locker zu machen, damit Kinder eine Fremdsprache lernen. Müller: „Der Beratungsansatz ist aber ein machbarer Weg. Hier sollten wir tiefer in die Diskussion einsteigen.“

Integrationsforum

Das nächste Integrationsforum ist für 15. Oktober zum Thema „Migration als globales Phänomen“ geplant.

Bericht vom 11. Oktober 2018: Experte erklärt, warum Migranten kein Deutsch mit ihren Kindern sprechen sollten

Geretsried – Wer in Deutschland lebt, soll Deutsch mit seinen Kindern sprechen. Das erwartet die Gesellschaft von Einwanderern und Flüchtlingen. Eine völlig falsche Einstellung, wie Prof. Dr. Heiner Böttger beim elften Integrationsforum am Dienstagabend verdeutlichte. „Wer integriert, muss die Muttersprache fördern – jede einzelne Muttersprache, die hier ist“, sagte er. Es könne Halbsprachigkeit entstehen, wenn die Muttersprache defizitär erlernt wurde.

+ „Nichts ist mächtiger als die Muttersprache“: Wissenschaftler Prof. Dr. Heiner Böttger erklärte beim Integrationsforum, warum zugezogene Eltern kein Deutsch mit ihren Kindern sprechen sollten. © Hans Lippert Für die gut 50 Zuhörer in der Mensa der Karl-Lederer-Schule war das eine wichtige Erkenntnis, begegnet ihnen im Alltag doch immer wieder eine gegenteilige Auffassung. Rebecca Williams, eine englischsprachige Mutter, berichtete etwa, dass sie immer wieder gefordert war, die Muttersprache zu vernachlässigen, um ihre Kinder zu unterstützen, als sie noch in der Schule waren.

Professor Böttger ist Sprachwissenschaftler an der Universität Eichstätt-Ingolstadt und zieht seine Erkenntnisse aus Forschungen, an denen er beteiligt ist. Am Beispiel von Sophie zeigte er, wie leicht Kinder eine Zweitsprache lernen können. Sie ist vier Jahre alt und hat in ihrer Kindertagesstätte in Wolfsburg zwei Ansprechpartner – einer spricht Deutsch, einer Englisch. In einem Video liest sie einer englischen Erzieherin aus einem ihr unbekannten Buch vor. „Sie weiß automatisch, dass das doppelte ,ee‘ in ,sleep‘ wie ,i‘ ausgesprochen wird und nicht wie im deutschen ,Beet‘. Es ist unglaublich, welches Potenzial Kinderhirne haben“, sagte Böttger, der aufgrund seiner Forschung Kritiker des Schulsystems ist. Mädchen und Buben könnten bereits ab dem dritten Lebensjahr bewusst mit Sprache umgehen, ab dem fünften Lesen und Schreiben lernen.

Lesen Sie auch: Was Integration bedeutet - und was nicht

Wichtig sei, dass die Ansprechpartner konsequent sind und die Sprachen nicht mischen – weder Eltern noch Erzieher. Auch positives Feedback sei entscheidend für die Sprachentwicklung. „Wenn ein Kind gelobt wird, wird es das wiedermachen.“

Die Vorteile von Zweisprachigkeit zeigten sich an den 21 bilingualen Grundschulen in Bayern, berichtete der Professor. „Wir sind jetzt im dritten Jahr.“ Die Schüler erzielten im Vergleich zu jenen regulärer Schulen bessere Testergebnisse – besonders in Mathematik. In den bilingualen Grundschulen werden Sachfächer immer wieder auf Englisch unterrichtet, sodass die Kinder die Fremdsprache intuitiv lernen. Im Schulsystem werde die Sprache explizit vermittelt – Böttger zufolge würde es so 400 Jahre dauern, bis man Englisch wie ein Muttersprachler beherrscht. „Manchmal erklären wir die Welt ein bisschen zu Tode, das muss nicht sein.“

Was mit Deutsch und Englisch funktioniert, ist laut Böttger auf alle anderen Sprachen übertragbar. In Migrantenfamilien werde zunehmend zu viel Deutsch gesprochen. „Mein Credo lautet, Deutsch als Umgebungs-, Schul- und Arbeitssprache ist genug.“

Dass in den Familien bilingualer Kinder häufig Geld und Wertschätzung fehlten, die Sprache zu fördern, bedauerte Lehrerin Sabine Ahrens. „Wir haben über 100 Nationen in Geretsried. Nutzen wir dieses Potenzial“, forderte auch Rudi Mühlhans Geschäftsführer des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit. Sonja Frank, Familienreferentin des Stadtrats, schlug eine Maßnahme vor, die sofort umgesetzt werden könnte: „Wer als Migrant in einer Kita eingestellt wird, kann mit den Kindern in seiner Muttersprache sprechen.“

sw

In Hörsälen dominieren die Sprachen Hochdeutsch und Englisch. Aber auch Bairisch darf nicht verloren gehen, fordern TU-Professoren.