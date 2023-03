„Holterdiepolter-Antrag“ zur Sportlerehrung abgelehnt: Budget wird nicht erhöht

Von: Susanne Weiß

Auszeichnung für Fleiß und Erfolg: Die Stadt zeichnet alljährlich herausragende Athleten aus. © Sabine Hermsdorf

Alles wird teurer, auch das Fingerfood und die Limo bei der Sportlerehrung. Deswegen beantragte der Sportreferent 2000 Euro mehr Budget - vergeblich.

Geretsried – Wie so vieles ist die traditionelle Sportlerehrung in den vergangenen zwei Jahren der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Es gab kaum Wettkämpfe, und an Großveranstaltungen war ohnehin nicht zu denken. Heuer sollen herausragende Athleten und Teams wieder ausgezeichnet werden. Die Planungen für den im November angesetzten Festakt sind angelaufen. Dabei gibt es ein finanzielles Problem, wie Wolfgang Werner (SPD), Sportreferent des Stadtrats, in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Jugend, Senioren, Soziales, Kultur und Sport in Geretsried anmerkte.

Fachausschuss lehnt Budgeterhöhung für Sportlerehrung in Geretsried ab

Dort stellte er einen dringlichen Antrag. Das Budget für die Sportlerehrung, im Haushalt sind 10.000 Euro bereitgestellt, müsse um 20 Prozent auf 12.000 Euro erhöht werden. Zuletzt habe sich die Projektgruppe bestehend aus Vertretern des Fachbereichs Familie, Soziales und Sport im Rathaus sowie der Vereine im März getroffen. „Wenn wir die Sportlerehrung wie bisher durchführen wollen, kommen wir nicht hin“, stellte Werner mit Blick auf die allgemeinen Kostensteigerungen fest. Es sei nicht der Anspruch, eine Gala wie in Wolfratshausen zu veranstalten. „Wir wollen eine bodenständige Sportlerehrung machen“, betonte Werner. Programmpunkte und Moderation würden die Vereine aus eigener Kraft stemmen. Auch gebe es keine übertriebenen Preise. Allerdings wolle man den Kindern weiterhin Fingerfood und eine Limo spendieren. „Leider wird alles teurer“, schloss Werner.

Wolfgang Werner, Sportreferent des Geretsrieder Stadtrats © Archiv

Bürgermeister Michael Müller (CSU) ärgerte sich über den „Holterdiepolter-Antrag“, wie er das Anliegen bezeichnete. Werner hätte damit vorher zur Geschäftsleitung kommen sollen, dann hätte man eine anderweitige Lösung finden können. „Wir haben unter Ringen und mit Kompromissen einen Haushalt verabschiedet und das Budget festgelegt“, sagte der Rathauschef. Das jetzt mit einem Geschäftsantrag ändern zu wollen sei unfair gegenüber den anderen Beteiligten. „Wir sind nicht in glorreichen Zeiten und haben eine Gesamtverantwortung“, betonte Müller. Er kritisierte auch, dass man über diesen Weg das Angebot für die Veranstaltung nicht überprüfen könne. „Ich glaube, dass bei 10.000 Euro niemand hungern muss.“

„Wenn wir das Budget gleich an jeder Ecke sprengen, können wir den Haushalt vergessen

Die Ausschussmitglieder pflichteten dem Bürgermeister bei. Hans Ketelhut (CSU) wunderte sich ebenfalls darüber, dass Werner nicht zum Rathauschef gegangen sei und die Unterlagen vorgelegt habe. „Wenn wir das Budget gleich an jeder Ecke sprengen, können wir den Haushalt vergessen“, kritisierte Dritter Bürgermeister Gerhard Meinl (CSU). Und zur Not gebe es ja auch die Möglichkeit von überplanmäßigen Ausgaben. Dr. Elmar Immertreu (Geretsrieder Liste fragte, ob nicht eine andere Möglichkeit bestehen würde, der Sportlerehrung zu helfen, ohne dabei den Haushalt zu belasten. Er schlug vor, den Antrag zurückzuziehen. Heidi Dodenhöft (Freie Wähler) plädierte fürs Vertagen: „Ich befürchte, wir kommen so nicht weiter.“

Werner hielt an seinem Antrag fest. „Ich habe einen Deckungsvorschlag aus dem beschlossenen Haushalt gemacht“, verteidigte er sich. Zudem habe man sich die Ausgaben durch die coronabedingt abgesagten Sportlerehrungen gespart. Und für die Ehrung der Sportler des Jahres 2019 hätten bereits 12.000 Euro zur Verfügung gestanden. Der Ausschuss lehnte die Budgeterhöhung mit 1:9 Stimmen ab. Dafür hob nur der Sportreferent selbst die Hand.

