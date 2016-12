Fahrerflucht: Zeugen gesucht

Polizei im Einsatz

Geretsried – In einem Fall von Fahrerflucht, bei dem das Auto eines 44-jährigen Geretsrieder beschädigt wurde, sucht die Polizei Zeugen.

Der Geretsrieder hatte seinen VW Crafter in der Nacht auf Dienstag ordnungsgemäß am Dompfaffenweg geparkt. Als er am nächsten Vormittag zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen Schaden am linken Außenspiegel fest. „Der Verursacher hatte das Weite gesucht, ohne seinen Namen zu hinterlassen“, berichtet die Polizei. Vermutlich hatte derjenige beim Vorbeifahren den Pkw gestreift. Der entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Anwohner, die in der fraglichen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 81 71/ 9 35 10 mit der Polizeiinspektion Geretsried in Verbindung zu setzen.

sas