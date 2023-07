Fahrrad-Servicestation für alle: Geretsrieder Bauausschuss berät über Antrag des Jugendrats

Fahrrad-Servicestationen, ähnlich wie diese, soll auch Geretsried bekommen. © Rasti

Auf Initiative des Jugendrats berät sich der Geretsrieder Bauausschuss über eine öffentliche Servicestation für Fahrräder. Ein erster Standort steht schon fest.

Geretsried – Der Antrag des Jugendrats Yasar Gencer auf eine öffentliche Fahrrad-Reparaturstation wird im Bauausschuss behandelt. Diese erfreuliche Nachricht überbrachte Eleonora Graf vom Tourismusamt der Stadt in der jüngsten Jugendratssitzung am Dienstag.

Graf hat sich auch bereits nach Anbietern umgeschaut. Die Firma „Rasti“ könnte eine Station mit allen gängigen Werkzeugen, befestigt an robusten Stahlseilen liefern, einschließlich 10-Bar-Luftpumpe und Manometer. Die Stadt Bad Tölz habe mit einem Reparatur-Stand dieses Herstellers bislang gute Erfahrungen gemacht, berichtete die Tourismus-Chefin. Alexandra von Alvensleben, im Rathaus zuständig für den Bereich Verkehr, ergänzte, eine erste Station würde am Rathaus aufgebaut werden. Der Jugendrat hatte zwar vorgeschlagen, mehrere Stationen im ganzen Stadtgebiet zu verteilen, doch die Stadt will erst einmal mit einer beginnen, um zu sehen, wie sie angenommen wird – sofern der Bauausschuss grünes Licht gibt.

Wie berichtet hatte der Stadtrat eine Do-it-yourself-Reparaturanlage 2020 schon einmal wegen knapper Haushaltsmittel abgelehnt. Graf hält den Boxenstopp fürs Radl für einen tollen Service für Bürger, Ausflügler und Touristen. „Nicht jeder hat immer das passende Werkzeug dabei“, sagte sie. Sabrina Lorenz vom Jugendrat freute sich, dass das Thema vom Stadtrat erneut diskutiert wird. Die Jugendräte wollten nun überlegen, in welcher Form sie sich an dem Projekt beteiligen könnten. Eine Hilfe wäre es, wenn regelmäßig jemand nach dem Zustand der Stationen schauen und eventuelle Mängel ans Rathaus melden würde. TANJA LÜHR

