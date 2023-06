Die 71-Jährige reagierte sofort

Einer 71-jährigen Geretsriederin wurde ihr Fahrrad vor der Nase geklaut. Einen Tag später entdeckte sie das Radl wieder – mit einem unbekannten Mann auf dem Sattel.

Geretsried – Eine 71-jährige Geretsriederin zeigte am Dienstag gegen 21 Uhr den Diebstahl ihres Fahrrads an. Die Rentnerin gab bei der Polizei zu Protokoll, dass sie ihr blaues Mountainbike der Marke Giant, älteres Baujahr, gegen 19 Uhr vor dem Küchenfenster ihrer Wohnung an der Adalbert-Stifter-Straße, unversperrt abgestellt hatte.

Fahrraddiebstahl mit kurioser Wende: Tag nach dem Delikt sieht Opfer den Dieb vorbeiradeln

Als sie wenige Augenblicke später nach ihrem Zweirad sah, war es verschwunden. Das Mountainbike fällt auf, weil das Vorderrad kleiner ist als das Hinterrad. Zudem ist der Sattel verschlissen, und am Rahmen sind verschiedenfarbige Bowdenzüge angebracht. Den Zeitwert schätzte die Rentnerin auf etwa 300 Euro. „Der ideelle Wert ist für die Geschädigte aber wesentlich höher“, so die Polizei. Hinweise auf einen Täter liegen derzeit nicht vor.

Es folgte eine kuriose Wende im Fall des Fahrraddiebstahls: Als die Frau nun am Mittwoch gegen 19 Uhr auf ihrem Balkon saß, sah sie plötzlich einen ihr unbekannten Mann auf einem ihr wohlbekannten Fahrrad vorbeiradeln. Die 71-Jährige reagierte sofort, rief dem Mann hinterher. Der ließ daraufhin wohl vor Schreck das Radl stehen und flüchtete zu Fuß.

Laut Polizei wird der Täter wie folgt beschrieben: circa 25 Jahre alt, asiatischer Phänotypus, mit 1,55 bis 1,65 Meter ziemlich klein, nach hinten gegelte, glatte dunkle Haare. Er trug zum Tatzeitpunkt kurze schwarze Kleidung. Die Frau, für die das schon ältere Bike einen hohen ideellen Wert hat, „ist nun wieder in Besitz ihres Fahrrads“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Die Beamten bitten unter der Telefonnummer 0 81 71/93 51 20 ausdrücklich um Hinweise aus der Bevölkerung zum gesuchten Mann.

