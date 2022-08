Familienstreit in Geretsried eskaliert: Spezialkräfte der Polizei im Einsatz

Von: Carl-Christian Eick

Zur Unterstützung der Polizei vor Ort war am Samstag ein Spezialeinsatzkommando (SEK) in Geretsried-Gartenberg im Einsatz. © Symbolfoto/Marius Becker/dpa

Ein Streit zwischen einem Geretsrieder (33) und seinen Eltern ist am Samstag eskaliert. Spezialkräfte unterstützten die Polizei vor Ort.

Geretsried – Ein 33 Jahre alter Geretsrieder, der im Haus seiner Eltern im Stadtteil Gartenberg wohnt, ist am Samstagnachmittag ausgerastet. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) unterstützte die Polizei vor Ort. „Das ist bei potenziell gefährlichen Einsätzen die standardisierte Vorgehensweise“, erläutert Stefan Sonntag, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim, auf Nachfrage unserer Zeitung.

Dem Polizeieinsatz vorausgegangen war laut Sonntag ein heftiger Streit des 33-Jährigen mit seinen Eltern. Der Mann leidet an einer psychischen Erkrankung, „das war bekannt“, so der Polizeisprecher. Nachdem der Sohn in der Wohnung der Eltern einiges Inventar zerstört hatte, „schloss er sich in seinem Zimmer im Keller des Hauses ein“. Den Einsatzkräften gelang es schließlich, sich Zutritt zum Zimmer zu verschaffen und den 33-Jährigen vorläufig festzunehmen.

„Verletzt wurde niemand“, stellt Sonntag fest. Laut seinen Angaben wurde der Geretsrieder in eine Fachklinik gebracht. (cce)

