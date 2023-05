Familienstützpunkt kommt nach Geretsried – Finanzierung wirft allerdings Fragen auf

Von: Doris Schmid

Das Bayerische Sozialministerium möchte flächendeckend ein Unterstützungsangebot für Eltern schaffen. © Rolf Vennenbernd/dpa

An dem geplanten Familienstützpunkt beteiligt sich die Stadt sich mit 12 500 Euro. Zu teuer, meint ein Bürgervertreter. Es sei die Sache des Landkreises.

Geretsried – Vor knapp einem Jahr sprach sich der Stadtrat einstimmig für die Errichtung eines Familienstützpunkts in Geretsried aus. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Jugend, Senioren, Soziales, Kultur und Sport (Jusskus) ging es um die Finanzierung – ein Thema, das erneut für Diskussionen sorgte. Ein Mitglied des Gremiums stimmte dagegen – weil das in seinen Augen Aufgabe des Landkreises ist.

Das Bayerische Sozialministerium möchte mit dem Projekt auf kommunaler Ebene flächendeckend ein Unterstützungsangebot für Eltern schaffen. Er soll bei kleinen und großen Sorgen beraten, kennt passende Angebote in der Gegend und stellt Kontakte her. „Die Stadt Geretsried ist aufgrund ihrer guten Infrastruktur, des Nahverkehrs und ihres Wachstums guter Ausgangspunkt für einen Familienstützpunkt“, hieß es in der Sitzungsvorlage. Um den hohen Bedarf aufzufangen, soll sich die Arbeit in Geretsried auf die Themen Betreuung, Migration und junge Mütter fokussieren. Diese Arbeit soll eine pädagogische Fachkraft übernehmen (zehn Wochenstunden). Auf die Stadt würde ein Kostenanteil in Höhe von etwa 12 500 Euro zukommen. Sie wurden bereits in den Haushalt eingestellt. „Der Stützpunkt selbst wird wohl erst im Jahr 2024 gebildet“, ergänzte Fachbereichsleiterin Johanna Brauer.

Gerhard Meinl Der CSU-Stadtrat war für das Projekt, stimmte aber als einziger gegen den Beschluss. © Archiv

Dass so eine zentrale Anlaufstelle gut für die Familien in der Stadt wäre, darüber herrschte im Jusskus Einigkeit. „Das ist etwas, was man nur befürworten kann“, sagte Bürgermeister Michael Müller (CSU). Dass Geretsried die erste Kommune im Landkreis sei, in der das Angebot eingerichtet werden soll, „freut mich natürlich“. Insgesamt sollen zwischen Icking und Jachenau vier Familienstützpunkte installiert werden. Auch Ann-Kathrin Güner (Freie Wähler) befürwortete die Einführung eines Familienstützpunkts. Wenn man früh mit Unterstützung anfange, könnten später teurere Maßnahmen entfallen. Stadtrat Felix Leipold (FW) fragte nach der Auswahl des Trägers. „Den Hut hat das Landratsamt auf“, antwortete Fachbereichsleiterin Brauer. Aber die Stadt habe ein deutliches Mitspracherecht. Bürgermeister Müller kündigte an, dass er mit dem Landratsamt noch Vorgespräche führen wolle.

„Wir marschieren voraus“ – Geretsrieder Stadträte von Vorhaben überzeugt

Für Unmut sorgte die Tatsache, dass die Kommune den Stützpunkt mitfinanzieren soll. „Natürlich, das ist was Gutes und wir marschieren voraus“, meinte Gerhard Meinl (CSU). „Aber den Hut hat das Landratsamt auf.“ Und in dessen Zuständigkeit falle das Projekt seiner Meinung nach deswegen auch. „Wir zahlen ja auch Kreisumlage und finanzieren damit allgemein diese Dinge.“ Rathauschef Müller gab Meinl recht. Eine Grundsatzdiskussion sei bereits im Stadtrat geführt worden. Und das Gremium habe sich für die Einrichtung eines Familienstützpunkts ausgesprochen. Das tat der Ausschuss auch – bei der Gegenstimme von Gerhard Meinl.

