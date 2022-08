FDP-Bundestagsabgeordnete Sandra Bubendorfer-Licht besucht Geretsried

Eintrag ins Goldene Buch der Stadt: Die FDP-Bundestagsabgeordnete Sandra Bubendorfer-Licht (sitzend) mit (v. li.) Feuerwehr-Kommandant Erik Machowski, Kreisbrandrat Erich Zengerle und Vize-Bürgermeisterin Sonja Frank. © sh

Die FDP-Bundestagsabgeordnete Sandra Bubendorfer-Licht hat Geretsried besucht. Sie zeigte sich beeindruckt, vor allem vom Feuerwehrwesen.

Geretsried – Die FDP-Bundestagsabgeordnete Sandra Bubendorfer-Licht aus dem Wahlkreis Altötting nutzte am Montag die parlamentarische Sommerpause, um sich ein aktuelles Bild über das Feuerwehrwesen im Freistaat zu machen. Dazu besuchte die Obfrau für Inneres und Heimat zuerst die Staatliche Feuerwehrschule an der Sudetenstraße und im Anschluss die Feuerwache Nord der Freiwilligen Feuerwehr Geretsried an der Elbestraße. Eineinhalb Stunden lang zeigten ihr Erster Kommandant Erik Machowski und Kreisbrandrat Erich Zengerle alles von der persönlichen Ausrüstung der Floriansjünger bis zum hochmodernen, neuen Löschroboter.

Das Gerät, das aussieht wie eine Schneekanone, ist eine Leihgabe der Firma Magirus. Bundesweit gibt es nur etwa 20 Stück davon. Die Raupe kommt zum Einsatz, wenn es in Tunneln oder Tiefgaragen brennt. Sie ist komplett ferngesteuert und fährt in Gefahrenzonen voraus, um mit Wasser oder Schaum äußerst effektiv zu löschen. „Der Roboter hat eine Wurfweite von 70 Metern“, erklärte Machowski. Geretsried sei zu seiner Erprobung ausgewählt worden, weil in der Stadt gleich drei chemische Unternehmen angesiedelt seien und weil es mehrere Tiefgaragen gebe. Der Kommandant zeigte der Bundestagsabgeordneten die Großbaustelle auf dem ehemaligen Lorenz-Areal gleich neben der Feuerwache. Hier würden 1400 Fahrzeuge unterirdisch Platz finden, sagte er. Auch in der Stadtmitte entstehe eine zentrale Parkgarage.

Freiwillige Feuerwehr leidet nicht unter Nachwuchsmangel

„Ohne die Ehrenamtlichen von der Feuerwehr wären wir verloren“, sagte Zweite Bürgermeisterin Sonja Frank. Das habe man zuletzt bei den zwei Fliegerbomben gesehen, die vergangene Woche in Geretsried entdeckt und entschärft wurden. Die Feuerwehr evakuierte die umliegenden Häuser und sperrte Straßen ab. Zum Glück, so berichtete Machowski, leide die Geretsrieder Wehr nicht unter Nachwuchsmangel. 22 junge Frauen und Männer zähle die Jugendgruppe aktuell – so viele wie zuletzt vor 20 Jahren.

„Ich habe viel dazugelernt hier“, sagte Bubendorfer-Licht nach der Führung. In einer solch glücklichen Lage wie die Geretsrieder seien längst nicht alle Freiwilligen Feuerwehren in Bayern und schon gar nicht in Deutschland. „Wegen des demografischen Wandels wird es in Zukunft weniger Aktive geben“, sagte sie. Ihre Fraktion wolle sich deshalb dafür einsetzen, dass der freiwillige Dienst stärker honoriert werde, etwa durch Rentenpunkte. In anderen Bundesländern gebe es diese Regelung bereits. Die Ehrenamtskarte allein sei überholt.

Eintrag ins Goldene Buch der Stadt

Im Anschluss trug sich die Mühldorferin ins Goldene Buch der Stadt Geretsried ein. Sie wünschte den Verantwortlichen in ihrer Widmung „immer eine glückliche Hand und Gottes reichen Segen“. Die Einladung von Sonja Frank, wiederzukommen, um sich die aufstrebende Kommune im Oberland anzuschauen, nahm Bubendorfer-Licht gerne an: „Was Ihr hier aus Eurem Zentrum macht und was auf dem Lorenz-Grundstück entsteht, interessiert mich sehr.“

