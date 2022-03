FDP-Grande tritt ab - und holt zum Rundumschlag aus

Von: Peter Herrmann

Teilen

Der Vorstand der FDP Geretsried-Wolfratshausen mit Edmund Häner, Dr. Patrick Lechner, Dagmar Reuter und Günther Fuhrmann. © Hans Lippert

Paukenschlag im doppelten Sinne: Die FDP sucht einen neuen Vorstand in Wolfratshausen und Geretsried. Der bisherige Chef kritisiert das Rathaus massiv.

Wolfratshausen/Geretsried – Vor drei Jahren gründete die FDP einen gemeinsamen Ortsverband für die beiden Nachbarstädte. Den Vorsitz übernahm der ehemalige Geretsrieder Stadt- und Kreisrat Günther Fuhrmann. Nun stellt der 77-Jährige sein Amt zur Verfügung.

FDP-Grande tritt ab - und holt zum Rundumschlag aus

Bei der letzten Mitgliederversammlung vor den Neuwahlen am 6. April holte Fuhrmann im Wirtshaus Flößerei erneut zum kommunalpolitischen Rundumschlag aus. Auf einem Flipchart skizzierte er seine Kritikpunkte an der Zentrumsgestaltung in Geretsried. „Der Baustil heißt Brutalismus“, stand da zu lesen. Fuhrmann verwies darauf, dass die großen Einfahrten vor den Tiefgaragen die Gestaltungsfläche des Zentrums massiv beeinträchtigen und eine Barriere für Fußgänger und Radfahrer darstellen.

Seinen letzten Auftritt als FDP-Ortschef nutzte Günther Fuhrmann zu einem Rundumschlag. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Günther Fuhrmann mit Kritik am Rathaus - Zentrumsgestaltung mit „Brutalismus“

Der 80-jährige Stammtischgast Heinz Wensauer, der selbst meist unmotorisiert unterwegs ist, gab ihm Recht. „Ich muss da selbst oft eine umständliche Schleife mit dem Rad fahren“, sagte er. Von der Zielvorgabe der Stadt, an der Egerlandstraße eine Flaniermeile entstehen zu lassen, ist laut Fuhrmann nichts zu spüren. „Wir haben drei große Löcher im Zentrum: Für die Bürger ist das kein Erfolg“, stellte er fest. Die Ansiedlung von Aldi, Rossmann und C & A sei zu wenig. Zudem kritisierte er den seiner Ansicht nach autoritären Führungsstil von Bürgermeister Michael Müller (CSU), der Stadträten wichtige Infos vorenthalte.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Der Geretsrieder FDP-Stadtrat Edmund Häner, der im Januar unfreiwillig aus der Fraktionsgemeinschaft mit den Freien Wählern ausschied, stimmte ihm zu. „Ich wünsche mir mehr Transparenz“, sagte er. Ebenso wie sein Wolfratshauser Kollege Dr. Patrick Lechner bedauerte Häner die Abschaffung einer Bürgerviertelstunde in den Stadtratssitzungen.

Lesen Sie auch B11-Verlegung unverzüglich angehen: Resolution soll Druck machen Die Stadt Geretsried fordert Tempo bei der B11-Verlegung. Der Stadtrat will mit einer Resolution den Verantwortlichen Druck machen. B11-Verlegung unverzüglich angehen: Resolution soll Druck machen Sorge um B11-Verlegung - „Geretsried fällt hinten runter“ Die B11-Verlegung soll nun doch erst nach der S7-Verlängerung erfolgen. Bürgermeister Michael Müller will das nicht akzeptieren. Er fordert Tempo. Sorge um B11-Verlegung - „Geretsried fällt hinten runter“

FDP will wachsen - und braucht einen neuen Vorsitzenden

Um den Anliegen der FDP mehr Nachdruck zu verleihen, soll die Mitgliederzahl des Ortsverbandes von derzeit 26 auf mindestens 40 anwachsen. Zudem wird eine Erhöhung der Stadtrats- und Kreistagsmandate angestrebt. Fuhrmann, der bereits 1973 der FDP beitrat und sich zwischenzeitlich wegen der umstrittenen Politik von Jürgen Möllemann von der Partei entfernt hatte, hofft nun auf einen starken Nachfolger. Dazu passte sein auf dem Flipchart aufgezeichnetes Motto: „Schweigen ist Silber, Reden ist Gold.“ Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.