Fehlende Blutspenden in Bayern, abgesagte OPs: BRK Tölz-Wolfratshausen trotzt dem Trend

Von: Dominik Stallein

Ein Pieks, mit dem man Gutes tut: Im Landkreis spenden immer mehr Menschen Blut. © Kai Remmers/dpa

In einigen Kliniken in Bayern - in München zum Beispiel - geht das Blut aus. Spender fehlen. In Wolfratshausen hingegen bejubelt das BRK einen Aufschwung.

Bad Tölz-Wolfratshausen – In einigen Kliniken – zum Beispiel in München – geht das Blut aus: die Reserven werden knapp. Deshalb mussten sogar bereits Operationen verschoben werden. Im Landkreis zeige sich ein gänzlich anderes Bild, sagt BRK-Mitarbeiter Phillipe Goller. „Bei uns wird noch sehr viel Blut gespendet.“ Das sei auch wichtig, schließlich müssten gerade im Sommer viele Operationen – zum Beispiel wegen Verkehrsunfällen – vorgenommen werden.

Erst wegen Corona, jetzt wegen Blutmangel: Operationen werden abgesagt - in Wolfratshausen nicht

„Auch verzögerte Operationen nach der Corona-Pandemie sind sicherlich noch ein Faktor“, warum vermehrt Spenderblut gebraucht werde. Trotz allem: „Von einer Knappheit kann ich nichts berichten“, sagt Goller.

Hauptsächlich würden bereits bekannte Besucher die Blutspendetermine des Roten Kreuzes wahrnehmen. Alle zwölf Wochen sei das möglich. So viel Zeit benötige der Körper, um sich nach der Blutabnahme von 500 Millilitern wieder vollkommen zu regenerieren. Was Goller freut: „Nicht nur die Stammspender sind uns treu – wir haben im Moment auch einen richtigen Aufschwung bei den Erstspendern.“ In diesem Jahr hätten bereits 230 Menschen im Landkreis zum ersten Mal Blut gespendet – im gesamten Jahr 2021 waren es 290. „Darüber sind wir sehr froh“, sagt Goller. In Wolfratshausen, Geretsried und Bad Tölz sei die Spendebereitschaft etwa gleich hoch, um die 140 Menschen kommen im Schnitt zu den jeweiligen Terminen.

Blutspenden in Geretsried, Wolfratshausen und Tölz: So geht‘s

Wer erstmals Blut spenden möchte, muss über 18 Jahre alt sein – und jünger als 65. Am einfachsten sei eine Registrierung dafür über die Blutspende-App, die es seit dem vergangenen Jahr für Android und iOS gibt. „Dann muss man beim Besuch nur noch einen QR-Code vorzeigen und wir haben alle nötigen Daten“, sagt Goller. Wer es lieber klassisch mag, „der kommt einfach so vorbei und nimmt seinen Ausweis mit. Möglich ist das in Bad Tölz wieder am Dienstag, 26. Juli; in Geretsried am Donnerstag, 25. August. Eine Übersicht bietet das Deutsche Rote Kreuz im Internet unter www.drk-blutspende.de unter dem Reiter „Termine“.

DOMINIK STALLEIN