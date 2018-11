Feuer in Geretsrieder Altenheim: 80-Jährige stirbt

In der Nacht auf Dienstag ist in einem Zimmer eines Altenheims in Geretsried ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohnerin (80) erlitt tödliche Verletzungen.

Geretsried – Ein Brand im Alten- und Pflegeheim Haus Elisabeth an der Johann-Sebastian-Bach-Straße hat ein Todesopfer gefordert. Die 80-Jährige erlitt bei dem Feuer, das laut Polizei in ihrem Zimmer ausgebrochen war, so schwere Verletzungen, dass sie am Dienstag in einer Spezialklinik verstarb.

Der erste Alarm erreichte die Einsatzkräfte der Geretsrieder Feuerwehr am Montagabend um 22.19 Uhr. Nur wenige Minuten später waren die ersten Ehrenamtlichen vor Ort – und forderten weitere Kräfte an. „Das Feuer war begrenzt auf Teile eines Zimmers und konnte durch die Feuerwehr Geretsried sehr schnell gelöscht werden“, berichtet Simon Irger, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim.

Die 80-jährige Bewohnerin des Zimmers erlitt durch den Brand erhebliche Verletzungen und wurde vom BRK in eine Spezialklinik eingeliefert. Irger: „Aufgrund der Schwere der Verbrennungen starb die 80-Jährige im Verlauf des heutigen Tages.“ Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm die Ermittlungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Laut Informationen unserer Zeitung hatte die 80-Jährige beim Rauchen das Unglück selbst ausgelöst. cce