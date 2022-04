Feuerwehr Gelting: Kommandant Andreas Wannek hört nach 17 Jahren auf

Von: Susanne Weiß

Proviant für den weiteren Lebensweg: Bürgermeister Michael Müller (re.) bedankte sich mit einem Geschenkkorb bei Andreas Wannek und wünschte ihm alles Gute und viel Zeit mit der Familie. © sw

Die Feuerwehr Gelting hat einen neuen Kommandanten. Andreas Wannek stand nach 17 Jahren nicht mehr für das Amt zur Verfügung. Zum Abschied gab es viel Lob.

Geretsried – Nach 17 Jahren gibt es einen Wechsel an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr Gelting. Kommandant Andreas Wannek hat aus persönlichen Gründen sein Amt zur Verfügung gestellt. In einer Dienstversammlung wählten die Mitglieder mit 18 von 20 gültigen Stimmen Walter Weiss als dessen Nachfolger, berichtete Yvonne Bräuning, die den Fachbereich Bürgerservice im Rathaus leitet, in der jüngsten Stadtratssitzung. Dort verabschiedete Bürgermeister Michael Müller Andreas Wannek, der ebenfalls in die Ratsstuben gekommen war.

Der Geretsrieder Rathauschef nahm sich viel Zeit für Worte des Lobes, des Dankes und der Anerkennung. Wannek war von 1999 bis 2005 stellvertretender Kommandant und danach Erster Kommandant der Geltinger Feuerwehr. Es sei nicht selbstverständlich, Tag und Nacht zur Verfügung zu stehen und Gesundheit und Leben zu riskieren, betonte Müller. „Du hast viele Gefahren und schwere Stunden durchgemacht.“ Wannek habe die Geltinger Mannschaft als Team geleitet und dank seiner Umsicht alle Herausforderungen gemeistert. So manches sei geschafft oder auf den Weg gebracht worden. „An anderen Dingen arbeiten wir noch“, sagte Müller schmunzelnd in Anspielung auf das dringend nötige, neue Feuerwehrhaus in Gelting. Die Freiwillige Feuerwehr sei ein integraler Bestandteil Geltings. „Ohne sie stünden Gelting und Geretsried nicht so gut da“, so der Bürgermeister.

„Du hast Dich um Gelting verdient gemacht“

Andreas Wannek freute sich über einen Geschenkkorb voller Proviant für seinen weiteren Lebensweg und dankte für „die spannende Zeit, die ich erleben durfte“. Dem Stadtrat wünschte der 48-Jährige ein „glückliches Händchen bei den Entscheidungen für Geretsried zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger“.

Als Geltinger Stadtrat ergriff auch Franz Wirtensohn das Wort. Er sprach Wannek eine „große Sachkompetenz“ aus. „Du hast Dich um Gelting verdient gemacht“, so Wirtensohn. Der Stadtrat bestellte Walter Weiss einstimmig als Wanneks Nachfolger, der sich in der Ratssitzung am 26. April vorstellen werde, so Bräuning. Wirtensohn nannte Weiss einen erfahrenen und verdienten Fachmann bei der Feuerwehr. „Wir können froh sein, dass wir ihn gefunden haben und er diese verantwortungsvolle Aufgabe auf sich nimmt.“ sw

