Firma Sieber: Insolvenzverwalter unternimmt letzten Versuch einer gütlichen Einigung

Geretsried – Mitte November schien es, als sei eine gerichtliche Auseinandersetzung zwischen der bankrotten Firma Sieber und dem Freistaat Bayern unausweichlich. Jetzt schreibt Insolvenzverwalter Dr. Josef Hingerl in einer Pressemeldung: „Der Insolvenzverwalter wird einen letzten außergerichtlichen Einigungsversuch unternehmen, bevor die Klage eingereicht wird.“

Mitte November hatten die etwa 100 Gläubiger des einstigen Wurst- und Schinkenspezialisten aus Geretsried den Insolvenzverwalter Dr. Josef Hingerl beauftragt, den Klageweg gegen den Freistaat zu beschreiten und den Schaden von zwölf Millionen Euro einzufordern.

Am Ende einer vierseitigen Erklärung stellt der Jurist erneut den Hergang die Pleite des Wurstfabrikanten aus seiner Sicht dar. Stärker als früher stellt Hingerl die angeblich schwache Faktenlage der Behörden in den Vordergrund, gestützt auf die staatsanwaltlichen Ermittlungsakten, die er eingesehen hat. Bis zum 27. Mai – dem Tag, an das Landratsamt einen vollständigen Produktions- und Vertriebsstopp verhängte – seien 60 Proben gezogen worden. Lediglich bei fünf sei eine Belastung mit Listerien gefunden worden, allerdings weit unter dem Grenzwert. „Für eine Schließung gab es daher keine Veranlassung.“

Bleibt nach Ansicht Hingerls nur eine einzige Probe jenseits des Grenzwerts. Und gerade bei dieser Probe aus dem Werksverkauf sei es zu einem fatalen Fehler gekommen. Fälschlicherweise sei sie nämlich dem Produktionsbetrieb und nicht dem Einzelhandel zugeschrieben worden. „Dieser Unterschied ist entscheidend“, so Hingerl. In beiden Bereichen gelten unterschiedliche Grenzwerte. „Die beprobte Ware war unbedenklich.“ Das Vorgehen der Behörden stehe „auf tönernen Füßen“.

Das Verbraucherschutzministerium scheint nach wie vor nicht gesprächsbereit. Ein Sprecher weist „die Forderungen des Insolvenzverwalters erneut entschieden zurück“. Sollte eine Klage eingereicht werden, sei es die Sache der Gerichte, zu entscheiden.