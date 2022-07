Firmenlauf bei Sommerhitze: BRK vermeldet nur „zwei kleinere Blessuren“

Alpenland-Firmenlauf in Geretsried: 1800 Teilnehmer feiern auf dem Karl-Lederer-Platz

Startschuss für den Firmenlauf: 1800 Läufer machten heuer mit. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Firmenlauf in Geretsried hätte besser nicht laufen können: Keine knallende Hitze, kein Gewitter, dafür 1800 Teilnehmer und etliche Fans.

Geretsried – „Aufgeladen mit Freude“ steht auf dem Elektro-BMW mit Zeitanzeige-Tafel, der das Feld der Läufer anführt. Den Startschuss gibt Bürgermeister Michael Müller von der Bühne auf dem Karl-Lederer-Platz aus, bevor er sich selbst für das Rathausteam „GeretsRacer“ in den Pulk mischt. Direkt hinter dem E-Fahrzeug liefern sich der Sieger von 2019, Gymnasiallehrer Florian Thurner, und Fabian Pfeifer von der Fahrschule KMH von Anfang an ein Kopf-an Kopf-Rennen auf der 4,9 Kilometer langen Strecke durchs Stadtgebiet.

Beim Zieleinlauf, ebenfalls auf dem Karl-Lederer-Platz, liegt Thurner nur eine Nasenlänge vorn, zwei Sekunden genau. Nach weiteren bekannten Größen wie Klaus Mannweiler vom TSV Wolfratshausen, Tom Scheifl aus Arzbach und – als schnellster Frau – der Ukrainerin Mariia Radko folgen noch einige ziemlich sportliche Finisher unter 20 Minuten, umjubelt von den am Rand stehenden Zuschauern und zum Endspurt angefeuert von Moderator Peter Maisenbacher. Viele kippen sich erst einmal einen der bereitgestellten Trinkbecher mit Mineralwasser über den roten Kopf.



Die schnellsten: Florian Thurner (in grün) gewann mit zwei Sekunden Vorsprung. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Doch nicht nur die Cracks werden gefeiert. Jeder Teilnehmer des zum zweiten Mal von Rudi Utzinger und seinem 70-köpfigen Team organisierten Alpenland-Firmenlaufs darf sich fühlen wie ein Held. Die Prinzengarde aus Benediktbeuern ist extra angereist, um am Ziel- und Startpunkt mit ihren Pompons zu wedeln. Samba-Trommler und dröhnende Bässe aus Lautsprechern heizen den Joggern und Nordic-Walkern bei ohnehin hochsommerlichen Temperaturen unterwegs ein. Die Freiwillige Feuerwehr spendet an ihrer Wache an der Elbestraße eine kühle Dusche aus dem Schlauch. An mehreren Getränkestationen kann man Flüssigkeit nachtanken.



Firmenlauf bei Sommerhitze: BRK vermeldet nur „zwei kleinere Blessuren“

Bei einer derart guten Rundumversorgung haben die 34 Freiwilligen des Bayerischen Roten Kreuzes keinen einzigen Patienten wegen Hitze- oder Kreislaufproblemen zu behandeln. „Zwei Leute mit kleineren Blessuren“ sind laut Einsatzleiter Georg Kastner im BRK-Zelt im Rathausinnenhof gelandet.



Nach gut einer Stunde haben die Letzten die Ziellinie überschritten, erledigt und erleichtert. Unter ihnen die aufgetakelten Damen des Kulturvereins Isar-Loisach (KIL). Es ist schon ein Running Gag, dass Assunta Tammelleo & Co zum Firmenlauf in Stöckelschuhen antanzen. Eine Gaudi für die Zuschauer bieten traditionell auch die Mitglieder des Segelflugzentrums Königsdorf, die einen Segelflieger durch die Straßen von Geretsried schieben. Zwei Rollstuhlfahrer, einer mit und einer ohne Begleitung, eine Mama mit Kinderwagen, Menschen mit geistiger Behinderung – sie alle machen mit bei der laut Veranstalter „größten Betriebsfeier südlich von München.“

Firmenlauf in Geretsried: Marinus Krämmel ist der schnellste Chef - Ukraine-Flagge weht bei der Siegerehrung

Für einen bewegenden Moment bei der Siegerehrung sorgt Mariia Radko als schnellste Läuferin und gleichzeitig Gewinnerin in der Kategorie Damen-Mannschaft, als sie für ihr Ein-Frau-„Team Ukraine“ die blau-gelbe Landesflagge hochhält. Marinus Krämmel wird vom Moderatoren-Duo Roland Balzer und Peter Maisenberger zum schnellsten Firmenboss mit einer Zeit von 19:22 Minuten gekürt und gibt sich bescheiden: „Trainiert hab’ ich kaum. Ich bin den ganzen Tag in Bewegung.“

Beim Firmenlauf stellte das Gymnasium Geretsried das beste Team - und mit 162 Läufern auch die kompakteste Schule © Sabine Hermsdorf-Hiss

Firmenlauf: Bürgermeister Michael Müller braucht eine halbe Stunde

Bürgermeister Michael Müller hat eine gute halbe Stunde gebraucht. Obwohl insgesamt recht sportlich räumt er, ein: „Man ist doch froh, wenn man’s geschafft hat.“ Zur After-Run-Party gibt’s alkoholfreie Getränke und Reutberger Bier und zum Essen Brathendl, Schaschlik, Pommes und Hot Dogs. Das fleischlastige Angebot wird von einigen gesundheitsbewusstem Athleten als „bisschen einfallslos“ kritisiert. Ansonsten herrscht beste Stimmung zur Musik der Liveband „Cagey Strings“. „Ich war das erste Mal dabei und es hat riesig Spaß gemacht“, sagt Sandro Agricola von EagleBurgmann. Die Gymnasiastinnen Ida, Lisa, Feli und Selene sind zusammen gerannt und lassen sich danach zusammen Mandeln und Zuckerwatte schmecken. Hubert Kühn, Kämmerer der Gemeinde Münsing (Team „Bei uns laffts“), meint: „Hier spielt’s keine Rolle, wer Vorgesetzter und wer Azubi ist – das gemeinsame Event zählt, Dabeisein ist alles.“

Der Karl-Lederer-Platz wird nach dem Firmenlauf zur Feiermeile

Zu späterer Stunde fällt auch von Rudi Utzinger die Anspannung ab. Die Zeit zum Organisieren sei knapp gewesen diesmal, sagt er. Aber er habe von Kunden und Freunden so viel Zuspruch im Vorfeld bekommen, dass er gar nicht anders konnte, als das Mega-Event zum zweiten Mal nach 2019 und nach der Corona-Pause auf die Beine zu stellen. „Hat sich doch gelohnt“, meint er mit zufriedenem Blick auf die fröhlich Feiernden an den Biertischen.

Der Karl-Lederer-Platz wird nach dem Firmenlauf zur Feiermeile © Sabine Hermsdorf-Hiss

Alpenland-Firmenlauf in Geretsried - die Ergebnisse:

Das beste „Damenteam“ bestand aus einer Läuferin: Mariia Radko, die für das „Team Ukraine“ gestartet war und deshalb symbolisch einen Pokal bekam.



Das beste Männerteam bildete das Geretsrieder Gymnasium mit Florian Turner, Ludwig Griebling und Mario Erl.



Das Team mit den meisten Teilnehmern (126) entsandte Eagle Burgmann.



Das kompakteste Team, in dem 62 Prozent aller Mitarbeiter mitliefen, war HP Ingenieure.



Kompakteste Schule war das Gymnasium Geretsried mit 162 Läufern.



Als schnellster Chef erreichte Marinus Krämmel in 19:22 Minuten das Ziel.



Als kreativste Teams wurden das Segelflugzentrum Königsdorf und der Kulturverein Isar-Loisach ausgezeichnet.



Insgesamt beste Teams:



1. GymGer mit Florian Thurner, Ludwig Griebling und Mario Erl (53:23 Minuten) 2. EagleBurgmann mit Klaus Mannweiler, Simon von Dulong und Andreas Dietrich (55:29)



3. Firma Krämmel mit Anton Krinner, Niklas Nocker und Marinus Krämmel



