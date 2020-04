Alarm in Geretsried: Bauarbeiter finden alte Weltkriegsbombe - Sprengkommando im Einsatz

Im Geretsrieder Stadtteil Gartenberg ist eine Fliegerbombe gefunden worden. Ein Sprengkommando ist vor Ort, der Katastrophenschutz im Einsatz.

Update, 11.15 Uhr: Bei der Fliegerbombe handelt es sich vermutlich um einen Blindgänger. Die Polizei bereitet die Evakuierung vor, erklärt Emanuel Luferseder, Vize-Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Geretsried, vor Ort. In Geretsried ist man erfahren, was den Umgang mit Bombenfunden angeht, die Corona-Pandemie macht die Situation jedoch ein bisschen komplizierter. „Wir warten auf Anweisung der Experten des Gesundheitsamts“, so Luferseder.

Update, 10.41 Uhr: Bei Arbeiten auf einer Baustelle am Dompfaffenweg wurde am Dienstagvormittag eine Bombe gefunden. „Vermutlich handelt es sich um eine Fliegerbombe“, teilt das Polizeipräsidium Oberbayern in einer Vorabmeldung mit. Sie ist wohl 75 Kilo schwer.

+ Der Bereich wird abgesperrt. © nej Das Sprengkommando wurde verständigt und ist bereits eingetroffen. Ebenso sind Polizei, Feuerwehr und Vertreter der Stadt vor Ort. Absperrmaßnahmen mit einem Radius von 200 Metern wurden eingeleitet.

Erstmeldung, 21. April, 9.42 Uhr: Bombe in Gartenberg gefunden

Geretsried - Alarm in Geretsried: Im Stadtteil Gartenberg ist man auf eine Bombe gestoßen. Ersten Informationen zufolge soll es sich um eine Drei-Zentner-Bombe handeln.

Feuerwehren, Katastrophenschutz, Polizei, THW, BRK und das Kampfmittelkommando sind vor Ort.

Immer wieder fördern Bauarbeiten in Geretsried Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg zutage. Im Jahr 2017 mussten 1000 Geretsrieder in Sicherheit gebracht werden, weil eine Fliegerbombe entschärft werden musste.

