Flößer bitten um Gottes Segen für die gefährliche Arbeit auf dem Fluss

„Heiliger Sankt Nikolaus, schütz uns vor Flut und Sturmgebraus“: So beteten die Flößer laut Gaby Rüth (3. v. li.) vom Verein Flößerstraße Wolfratshausen zum Patron der Nikolauskapelle in Geretsried. Die Geschichte der Kirche erläuterte Florian Sachers (li.), Vorsitzender der Interessengemeinschaft zur Erhaltung der Nikolauskapelle. Eleonora Graf (2. v. li.) vom Tourismusamt der Stadt Geretsried hatte die gemeinsame Veranstaltung organisiert. Rechts: Sabrina Schwenger vom Verein Flößerstraße und Dr. Otto Rothe von der Interessengemeinschaft. © Tanja Lühr

Der Wolfratshauser Verein Flößerstraße und die Interessengemeinschaft zur Erhaltung der Nikolauskapelle zeigen die Verbindung zwischen dem Geretsrieder Kirchlein und dem Flößerhandwerk auf

Geretsried – Was hat die Nikolauskapelle mit der Flößerei zu tun? Nun, einiges. Der Heilige Nikolaus gilt neben dem Heiligen Nepomuk als Schutzpatron der Flößer. Und die kamen auf dem Rückweg von München, wohin sie ihre Waren aus dem Isarwinkel gebracht hatten, an dem Kirchlein an der heutigen B11 vorbei und erbaten Gottes Segen für ihre gefährliche Arbeit. Auf dem Weg nach München und weiter Richtung Donau nahmen die Isarflößer vor allem Kalk aus den Geretsrieder Kalköfen auf.

Die Verbindung zwischen Flößerei und Nikolauskapelle zeigten Gaby Rüth, Sabrina Schwenger und Hermann Paetzmann vom Wolfratshauser Verein Flößerstraße kürzlich mit einem Vortrag im Gasthaus Geiger gegenüber der Nikolauskapelle auf. Zuvor hatte Florian Sachers, Vorsitzender der Interessengemeinschaft zur Erhaltung der Nikolauskapelle, zu einer Führung durch die Kirche eingeladen. Organisiert wurde die gemeinsame Aktion der beiden Vereine von Eleonora Graf vom Tourismusamt der Stadt.

Die Kapelle findet erstmals im Jahr 1315 Erwähnung

Die Nikolauskapelle wurde 1315 erstmals als „St.-Niclas-Gotteshaus“ in der „Matricula Conradia“ erwähnt. 1722 – das geht aus alten Kirchenbüchern hervor – wurde sie neu erbaut, als achteckiges Gebäude im barocken Stil. Neben den Grundmauern stammen die roten Fliesen aus gebranntem Ziegel, die schlichten Holzbänke – nur etwa fünf auf jeder Seite – und das schmiedeeiserne Türschloss sicher aus der Anfangszeit. Der Altar, das Holzkreuz an der Wand rechts daneben, die Kreuzweg-Bilder an den seitlichen Wänden und andere Einrichtungsgegenstände wurden später nach alten Vorlagen rekonstruiert. Über dem Altar zeigt ein Gemälde den Heiligen Nikolaus, Bischof von Myra.

Am 18. September 1722 weihte der Freisinger Fürstbischof Johann Eckher von Kapfing und Lichteneck das neu errichtete Gotteshaus. Es war damals eine der elf Filialkirchen der mächtigen Pfarrei Königsdorf. Heute gehört es zur katholischen Pfarrei Maria Hilf in Geretsried. Das 300-jährige Weihejubiläum wird Florian Sachers zufolge im September gefeiert. Gleichzeitig soll heuer das Dach aufwendig saniert werden. Es muss neu mit Lärchenschindeln eingedeckt werden. Insgesamt wurden an 72 Stellen des Dachs Schäden festgestellt. Die Kosten inklusive Holzwurmbekämpfung an Altar und Gestühl schätzt die Kirchenstiftung von Maria Hilf auf 400 000 Euro. Die Interessengemeinschaft hofft auf finanzielle Unterstützung durch das erzbischöfliche Ordinariat und die Stadt sowie auf großzügige Spenden – ist die schmucke Kapelle doch das Wahrzeichen Geretsrieds.

Spurensuche: Das Flößerhandwerk begegnet einem nicht nur in Wolfratshausen auf Schritt und Tritt. Das Foto zeigt ein Miniaturfloß. Es hängt im Gasthof Geiger, dessen Namen ebenfalls auf einen Flößer zurückgeht. 1896 übernahm Thaddäus Geiger aus Wolfratshausen durch Heirat das Wirtshaus. © Gaby Rüth

Dass sie zur Zeit der Flößerei eine durchaus wichtige Rolle spielte, erläuterte Gaby Rüth vom Verein Flößerstraße. Nicht nur in Wolfratshausen, sondern auch in Geretsried gab es eine Floßlände. Dorthin brachten die Kalkbrenner ihre fertige Ware. Ein Kalkofen stand laut den Flurkarten von 1863 auf der Südseite der Tattenkofener Straße nahe dem Gasthaus Geiger. Errichtet wurde er vom Orterer-Bauern. „Er dürfte aber nicht lange betrieben worden sein, denn mit dem Aufkommen der industriellen Kalkproduktion um 1900 und dem Zement lohnte sich der Betrieb nicht mehr“, so Gaby Rüth. Der „Lange Weg“ oder das Kalkofenstraßerl, wie der Weg im 20. Jahrhundert genannt wurde, war die kürzeste Verbindung von den Höfen und vom Kalkofen zum Ländplatz der Flößer an der Isar. Von der Lände wurden Kalk, aber auch landwirtschaftliche Erzeugnisse flussabwärts geflößt. Der Weg besteht heute noch. Er ist aber durch den Friedhofszaun und die Tattenkofener Straße unterbrochen. Das Ende des Kalkofenstraßerls befindet sich bei der alten Forstdiensthütte, der sogenannten Zehnerhütte, am Isarhochufer.

Auch der Namensgeber des Gasthofs Geiger war ein Flößer: 1896 übernahm Thaddäus Geiger aus Wolfratshausen durch Heirat das Wirtshaus. Bis heute betreiben es seine Nachkommen und halten in den Räumen die historischen Objekte wie ein Miniaturfloß, Flößerurkunden und -gemälde in Ehren. Das Ensemble aus Kapelle, Gasthaus und Bauernhöfen – oft als Keimzelle Geretsrieds bezeichnet – hat also in vielerlei Hinsicht einen Bezug zur Flößerei.

